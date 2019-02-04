【新年賀詞】拜年祝福語唔一定啱聽　想利是更大封？原來要咁講⋯

豬年大年初一（2月5日）明天就是，新年伊始，相信大家這數天不是忙着「收爐」，就是忙着辦年貨，好好新年作準備！於筆者而言，最期待的當然是賀年食品，另外當然就是拜年逗利是了！

近日有社交平台就發布了一項調查，訪問了1,024位香港人，從中分析港人對人生以及事業看法，想不到原來也有助拜年時找出最適合的祝賀說話！原來並非一味「恭喜發財」便可蒙混過關，不同年齡，愛聽的祝賀語也未必一樣。說了對的話，或許利士也會更「大封」？

社交平台LinkedIn早前發布了一項調查《LinkedIn 機遇信心指數》，分析港人對人生以及事業看法，想不到原來也有助拜年時找出最適合的祝賀說話！ （《空手道》劇照）

致 「70後」與「60後 」：祝事事如意，身體健康！

調查發現，約有三成的「70後」希望「生活自主」；兩、三成的「90後」則希望學習新技能及認識新朋友。他們因此建議，可跟長輩們說：「開展人生新一章」及「學業進步」。

筆者明白，該平台助人在職場上聯系，調查亦以「工作目標」為主。不過，筆者就認為要是新年願望真會達成，寧可祝身邊最親密的「60後 」媽媽「事事如意，身體健康」。只因年過半百，重點未必是展開什麼「新生活」，反而只願身邊的長輩們，事事順心，健健康康，笑口常開！

（《嫲煩家族 》）

致 「80 後」：祝事業更上一層樓！

年屆30至40，大多事業都有穩定基礎，甚至是新婚夫妻，人生似是已有定案。那麼說「連生貴子」，必定過關？但調查卻發現，差不多有五成的人渴望學習新技能，亦有兩成的人希望出國闖一闖 。

雖然網站提議：「祝事業發展大突破！」但筆者卻有嫌這似是暗暗諷刺人家沒有進步，浮浮沉沉。因此，筆者建議，應看情況而說，是家庭主婦，便祝「青春常駐」；家有小孩，便祝「健健康康」；若是同事，大可語帶雙關，祝他「更上一層樓」！

（《嫲煩家族 》劇照）

致「00後」和「90後」：祝你夢想成真！

別那麼功利，只對派利士的人才說祝賀說話！調查發現，最多「00後」和「90後」認為要幸福就要找到自己熱愛的工作，更有差不多一半更表示目標是「創立或拓展自己事業」。

筆者也屬90後一員，認為比起長輩詢問「何時結婚」、「置業沒有」、或「有穩定工作推介」，一句簡單鼓勵「祝你夢想成真！」都來得溫暖，因為前者都似是一盆盆冰水在頭頂倒。

拜年不一定要見面，想以短訊遠遠地傳達心意亦可，以下「長輩祝賀句子懶人包」，讓你可以慵懶地拜年：

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯（活動結束日期：2019年2月22日 ）。