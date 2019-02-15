【皓鑭傳】吳謹言原型是一代淫婦？一生三個男人，全因她不得好死

《皓鑭傳》在香港播出，由「神劇」《延禧攻略》原班人馬演出。不過，雖然萬眾期待，但觀眾對《皓鑭傳》的評語卻是好壞參半，有人批評女主角吳謹言的演出，說：「她不過是在演另一個魏瓔珞！」 吳謹言飾趙國御史之女李皓鑭，歷史原型是趙姬，即秦始皇的親娘，一生三個男人更為了她「不得好死」！

吳謹言飾趙國御史之女李皓鑭，歷史原型是趙姬，即秦始皇的親娘，一生三個男人更為了她「不得好死」！（《皓鑭傳》劇照）

李皓鑭、異人與呂不偉在戲中形成三角關係，真實的趙姬又怎只得他們兩個男人。（《皓鑭傳》劇照）

筆者有感，「煲劇」為娛樂，觀眾過癮便可，何必把肥皂劇當成是史實，苦了自己又苦了編劇？追看劇集，人人愛看大義凜然的角色，現實中又可有幾個？我們且看看《皓鑭傳》中李皓鑭傳與歷史上的趙姬有何分別吧。

《皓鑭傳》被人批評「染白」歷史中的趙姬，下列圖片說兩者分別，小心劇透：

+ 4 + 3 + 2

劇集是大團圓結局，歷史上，拼拼湊湊得來，有關趙姬的故事有很多版本與傳聞，以下是其中一個常聽到的說法，趙姬是一代淫婦，而呂不韋更是個為了權力與地位而不擇手段的人？

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趙姬討好一人，成秦始皇之母，異人筋疲力竭至死？

嬴異人的身世跟劇集所說的差不多，是秦國太子二十多個兒子的其中一位，不受重視因而被送往趙國當人質。當時趙國與秦國關係緊張，而異人的命運跟時局一樣，動蕩不安。後來，他遇到珠寶商人呂不韋，他決定「投資」在這位落難王孫身上，全力助他歸秦。

至於趙姬，歷史上沒有記載其真實姓名，她是呂不韋的姬妾（「姬」當時不一定指妾，亦指歌舞伎、婦女），國色天香，能言擅舞。在一次宴會當中，異人看上了趙姬，並要求把她賜給他，呂不韋當然允許，恰恰十月後生了兒子，就是後來的秦始皇嬴政了。

幾經波折，異人受呂不韋協助，返回秦國，終於繼位，立趙姬為王后，嬴政為太子。異人當了三年皇帝後逝世，由十三歳嬴政繼承皇位，趙姬被封為太后。有傳，異人是病死，也有傳是呂不韋知道異人忌諱他，因而先下手為強，把異人害死；更有一說法指，是趙姬性慾旺盛，令他筋疲力竭至死。

（《皓鑭傳》劇照）

與趙姬苟且的呂不韋，最後飲毒酒自盡？

異人去世後，13歲的嬴政即位，呂不韋輔政，稱「仲父」。而趙姬本是呂不韋的姬妾，只是後來嫁給異人。因此，在異人死後，趙姬便有傳趙姬跟呂不韋竟舊情復熾。他們二人頻頻約會、私通，這樣的關係，在嬴政小時候還說得過去，但他長大後，便很容易被發現了。呂不韋為免此關系影響權力，為趙姬找了一位情人，作為自己的替代品－嫪毐。

嫪毐的事，下段再分曉，但因為他是呂不韋引進宮內，嫪毐與趙姬東窗事發後，呂不韋也被撤職，流放河南，官員夾道歡送，嬴政便暗示他功高蓋主。後來，不知是自願還是被逼，他服毒自殺。

（《皓鑭傳》劇照）

太后的「假太監」情人，被「車裂」兼誅三族

呂不韋為了與趙姬斷絕情人關係，便引嫪毐入宮，買通負責宮刑的宦官，假裝嫪毐受了宮刑，以宦官的身份服侍太后。二人夜夜笙歌，趙姬還給嫪毐封候賜地，更秘密地為他生了兩個兒子，在宮中撫養。嫪毐的勢力日漸壯大，竟在一次飲醉之際洩露了與趙姬的姦情。秦始皇於是下令斬嫪毐三族，把太后私生子放在布袋內亂棒打死，而嫪毐則判以車裂之刑，而趙姬被秦始皇幽禁，最後也鬱鬱寡歡地病死在宮中。

當然，千古歷史事，以上只是其中一種說法，即使難以判斷真偽，但當是千古風流事來讀，一樣能與劇集一樣，能娛樂大家，何必一定要比高下？

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