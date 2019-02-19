麥浚龍新歌《黑盒》　韋羅莎加入愛情部曲　缺口剛遇到的第三者？

Juno麥浚龍與謝安琪，又或是董折與浦銘心，似追連續劇。歌詞是對話，是獨白，合唱獨唱，唱出一個情境，多段感情。 Juno《The album》Part One由17歲唱到34歲，由勇悍少年，唱到暴烈中年，配合文案，是要完未完的電影，也是要了未了的感情。 文案中有缺頁，董折（麥浚龍飾）、浦銘心（謝安琪飾）、藍定凌（古天樂飾）的感情也有缺口，不少樂迷說，《黑盒》也是其中一塊拼圖，補上的，正是寒玲（韋羅莎飾）這一章。

麥浚龍新歌《黑盒》，以一張碎call機近乎全黑照折開序幕。（juno_mak@instagram）

「Call機」與「手機」，懸在半空的回覆都一樣？

《黑盒》特別，在於說的是「call 機」，也在於邀來韋羅莎，飾演「Call台」接線生寒玲。摺疊在《黑盒》內的感情，有兩段，先說董折對浦銘心的那一段。

麥浚龍的歌，不空泛談情說愛，感覺貼地貼心，因為時時與時代掛在一起，切爾諾貝爾爆炸、香港SARS、情侶未婚懷孕，最後不敵世俗、在用萬能手機以前，我們用小小黑盒－傳呼機，多私密的感情，有時也要任第三人傳達。《黑盒》只是故事的一面，董折要與浦銘心離婚了，唱的卻是董折與「Call台」接線生的通話，那懸在半空的「已讀不回」，不管是「Call機」或現在的萬能手機，那拉長了的思念與期盼，或多或少都有一種熟悉的感覺。

【點圖看歌詞】聽歌先看文字，相信已成為一眾追看者（歌迷）的習慣吧＝＝＞

相關文章：

【麥浚龍謝安琪新碟】勇悍17到暴烈34：2萬字解構出軌離婚再偷情

【困獸28】Juno、謝安琪由初戀到離婚五部曲：女生安穩即幸福？

【麥浚龍．困獸28】他沒給你將來？女人別輸打贏要，用幸福來勒索

韋羅莎飾演的「寒玲」，早在the album最後一首歌《沐春風》中出現過。這次是董折（麥浚龍Juno飾）與寒玲的故事。（rosamvelasco@Instagram）

《黑盒》是第三者之歌－在缺口中陪伴，有些感情總有對錯以外。

《黑盒》感情有二，第二在於董折與寒玲。《黑盒》是本來故事的延續，筆者並不意外，但聽着聽着，愈覺這是一首「第三者」之歌，委婉之中，唱出了一個開始，當中沒有正義不正義，就只有陪伴。

在董折的感情缺口的時候，他遇到了寒玲，傳達不了的情愛，也算是有個折衷。一般故事，都是繞着男女主角來走，主角們做的都正確，從不懷壞心腸，大情大愛都理直氣壯，其他的都是地上泥濘，隨意踏在地上糟蹋，也不痛不癢。但走到現實，又如何分誰是主角，誰是過客呢？這歌唱的，是在那缺口，剛剛好遇到某某，互相取暖。

韋羅莎在《沐春風》mv之中，與謝安琪有親吻鏡頭，令這三角關係更加撲朔迷離。（Rosamvelasco＠instagram）

在這一系列當中，《黑盒》未必是筆者最喜愛的那首，卻也算是最特別的那首。因為它十分單純地唱出了相遇、交流，都溫柔。在無眠的夜晚，在寂寞時候，在有好些情緒不能跟伴侶細訴的時候，有那麼一個人陪伴。若每人真有道軌跡，有人注定在那麼一個時候稍稍停留或擦肩，也許浪漫，也許不浪漫，但一定無關是非，卻偏有人籠統稱他們作「第三者」。

黑盒有情，黑盒也無情，取決於戀戀不捨，要斷不斷的我們。

*韋羅莎飾演的「Call台」接線生寒玲，其實早早在《沐春風》的MV中出現，究竟三人是甚麼關係？

《沐風春》的隱藏角色，又怎只得韋羅莎一人？（《沐風春》截圖）

更多隱藏角色，即將公開？

相信樂迷都會記得，不只韋羅莎，《The Album》Part One的最後一首歌，謝安琪主唱的《沐春風》之中一開場就有一個足足近1分25秒的長鏡頭，全程拍一位男明星行經後巷，而這人就是鄭伊健，到底他與謝安琪、韋羅莎與麥浚龍的關係為何，當然一貫Juno作風，留待下回分解。

*以下回味劇照：