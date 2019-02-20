【Karl Lagerfeld逝世】CHANEL最得寵「繆思」：似老佛爺舊愛？

世界只得一個老佛爺，CHANEL的靈魂，他的離世結束了一代時裝界的傳奇。他曾謂「我設計就如呼吸。呼吸不用刻意，一切來得自然。」每場CHANEL時裝騷老佛爺總會牽著他的模特寵兒謝台，他們除了是老佛爺的御用愛將，同時是他的靈感繆思。

Ines de la Fressange：擁有與Coco Chanel同樣的氣質

Ines de la Fressange成為了歷史上第一位與CHANEL簽約的模特兒（Pinterest）

要數老佛爺的靈感女神，第一個一定是法國名模Ines de la Fressange。她憑著濃厚的法式貴族氣息成為了老佛爺親自挑選，歷史上第一位與CHANEL簽約的模特兒，合約成長達10年，她更是連續亮相於18季的CHANEL廣告，深得老佛爺愛戴。

CHANEL首位女模特兒，一簽簽足十年約，看看她的魅力所在：

沒有她，就沒有新的靈感與設計。 Karl Lagerfeld

老佛爺認為Ines de la Fressange的長相和氣質酷似Coco Chanel，她確是獨特的存在，一股不下於男生的倔強氣質，同時又兼具法國女生的浪漫優雅，完美詮釋CHANEL的品牌精神。老佛爺與Ines de la Fressange的組合被視為80年代CHANEL的代表。

Freja Beha Erichsen：雌雄莫辨的氣質美

風格獨特的Freja Beha Erichsen的出現捲起了中性模特風潮（Getty images）

當時尚圈正打著精緻臉龐的娃娃風的旗號時，風格獨特的Freja Beha Erichsen的出現捲起了中性模特風潮。我行我素、高冷的姿態使Freja Beha Erichsen在一眾模特兒中脫穎而出。

老佛爺公開承認最愛的女模特兒，像女兒又像朋友：

Freja是我最喜愛的model, 她是我的朋友，像我的女兒，沒有比她更好的女孩, 她的外形、她的性格、她的作風，都是最好的。 Karl Lagerfeld

在2007年到2011年期間，CHANEL好幾個時裝大騷老佛爺都指名讓Freja來走，完場時還會領著她一起謝台。Freja Beha Erichsen拍過的CHANEL廣告，大多由老佛爺親自掌鏡，更讓她出演了自己親自編劇、執導的CHANEL 2011/12早春度假系列小電影《THE TALE OF A FAIRY》。

Brad Kroenig：似老佛爺那位無緣的戀人？

Brad Kroenig一家工作上與老佛爺關係形同家人（Pinterest）

Brad Kroenig曾是老佛爺的頭號寵兒，第一次合作便令老佛爺留下深刻印象，其他男模只有一張底片的機會，但唯獨他首次就讓老佛爺拍了20多張。Brad Kroenig在2004年至2008年一直是老佛爺最喜歡的拍攝對象，相片更被出版為寫真集《Metamorphoses of an American》，而且於2006年獲舉辦個人照片展。據說老佛爺特別喜歡他的原因是因為Brad Kroenig長得很像他那位無緣的戀人。

Brad Kroenig比其他男模，甚至一眾繆思女神更得老佛爺重用：

據說老佛爺特別喜歡他的原因是因為Brad Kroenig（左）長得很像他那位無緣的戀人Jacques de Bascher（右）。（Brad Kroenig／Jacques de Bascher）

年僅2歲的Hudson與名模父親Brad Kroenig，穿著CHANEL 2011春季系列父子裝在巴黎時裝周登上首次亮相，自此成為老佛爺欽點的CHANEL御用小男模，常常與老佛爺一起於CHANEL時裝騷謝台，只得十歲就行了17次騷，Hudson Kroenig與老佛爺的緣分要追溯到父親Brad Kroenig。

連Brad Kroenig​兒子也成為CHANEL模特兒，沿用兩代，就是重用的憑證：

+ 2

Brad Kroenig一家工作上是老佛爺的御用模特兒，私下卻不時相聚，經常結伴到他位於聖托佩的別墅渡假。老佛爺寵愛Brad Kroenig，更成為出Hudson Kroenig的教父，關係形同家人。Hudson Kroenig為老佛爺畫了一幅畫，他便把那幅畫作為Karl Lagerfeld童裝系列的設計元素。Hudson Kroenig被示為沒有子嗣的老佛爺的掌上明珠。

重溫歷年老佛爺的時尚繆思：

+ 12 + 11 + 10

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。