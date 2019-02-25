【奧斯卡2019】賽果揭盅，《綠簿旅友（Green Book）》五項提名連奪三項重要殊榮，包括「最佳電影」、「最佳原著劇本」、「最佳男配角」。 電影講述種族歧視、黑人白人的衝突，這等題材絕不陌生。題材沉重，一定催淚、一定深奧。這樣的電影如教科書，令人卻步。 但《綠簿旅友（Green Book）》兩位主角，一黑一白，坐在碧綠色Cadillac，悠悠一條1960年的公路，走完了故事也就完了。糖衣包裝，非常「易入口」，算是把這等題材，拍得最溫婉，又最輕描淡寫的電影了，連女生都可以輕鬆看畢。 幸好，我們都知道這是真人真事改編，故事過於輕鬆，也可把荒謬說成是奇蹟。

誠實看後感：沉重題材，「合家歡」式情節，是漂白了事實，還是久違了的溫柔？

《綠簿旅友（Green Book）》是公路電影，說的卻是種族歧視，由巨星Viggo Mortensen飾司機Tony Lip及Mahershala Ali演出非裔美籍的鋼琴家Dr. Don Shirley，背景是1962年的美國，當時黑人有一本「綠皮書」，因為他們生活受到歧視，只能住某些旅館，到某些餐廳。Don僱用了Tony當巡迴演出的司機，也好在旅途中保護他的安全。Tony似是個大小孩，行為低劣；Don卻從小受高級教育，二人在旅途中由相憎相惡到相交，電影也就是這麼一段旅途的故事，處理簡單。

（《綠簿旅友》劇照）

有人把《綠簿旅友（Green Book）》歸為「種族歧視」類別的電影；也有人把它歸為喜劇一類，似是只要引人發笑，就一定跟深度扯不上關係。而《綠簿旅友（Green Book）》既有種熟悉味道，也有一點點不一樣的調子。有人大力批評，指它沒有深入探討種族歧視，不該在嬉笑中帶過沉重題材；但電影在IMDb及「爛茄」的評分不俗，相信對不少觀眾對這層糖衣包裝，十分受落。到底，這是樣「合家歡」情節，是漂白了事實，還是我們久違了的溫柔？

如像先前說過，幸好電影的劇本並非憑空虛構，其實是改編自真人真事，而Tony與Don也似電影一般，當了一輩子的朋友，並同在2019年病逝。不然，《綠簿旅友（Green Book）》一定會受到更多批評。現在，姑且可道，縱然種族歧視、種族隔離的歷史令人痛心，但在這樣荒謬的時代，原來也有奇蹟發生－簡單如，那車上的友誼。

+ 5 + 4 + 3

（《綠簿旅友》劇照）

（內含劇透）

經典對白教人反思：你是誰？

《綠簿旅友（Green Book）》中，有不少經典對白，有時引人發笑，也有引入高潮的。如其中一句，Don Shirley因為是富貴人家，不似一般低下階層的黑人，也喜歡男生，在雨中大喊：

要是我不夠似黑人、不夠似白人，也不夠似個男人。那你告訴我，Tony，我是甚麼？

筆者有感，這也正好放在那些批評上，誰說在混沌的世代、荒謬的歷史中，不能有柔弱的事情發生呢？誰說「種族歧視」的電影，一定要剛剛烈烈，不流血，便流淚呢？世道教我們要歸邊，好像這樣那樣才有個歸宿。電影如是，做人如是，你又會否問自己：我是甚麼？