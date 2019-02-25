Karl Lagerfeld教曉女生財政獨立？能給自己的Chanel包包何止一個

有老佛爺之稱的時裝界巨人Karl Lagerfeld日前逝世，終年85歲。叱咤時裝界超過半世紀，他所執掌的Chanel 與 Fendi 高級時裝品牌創造了無數經典，也顛倒全球眾女生，向品牌朝聖之餘，並付諸行動，每年每月每日排隊進貢，衣櫃內總有至少一件Chanel 產品！

從Karl Lagerfeld（老佛爺）與Chanel，女生可以悟到甚麼理財哲學？（Getty Image）

愛得轟烈不要意氣用事 別把事業和前途​作賭注

不過高高在上的老佛爺，怎說都是血肉之軀，亦要接受人世間七情六慾的折磨。同性戀的他，曾經由於愛上一位花花公子，為至愛與當時的時裝界設計師好友聖羅蘭Yves Saint Laurent反目決裂！

後來，這位花花公子引誘聖羅蘭過糜爛生活，聖羅蘭除了與「正印」分手，與老友絕交，更染上惡習，酗酒吸毒，及後更患上情緒病，Yves的光環由此衰落......

Karl Lagerfeld（老佛爺）戀上花花公子Jacques de Bascher（左），後來Jacques de Bascher引誘聖羅蘭過糜爛生活，老佛爺與好友聖羅蘭Yves Saint Laurent反目，灑脫離場，專注並大力發展個人事業。（WWD）

相反老佛爺並未有受情傷所困擾，不煙不酒、專注並大力發展個人事業，不斷創造驚喜！他的設計作品㒹覆了時裝設計界，為他贏取名譽與地位，同時為他帶來數之不盡的財富。

在愛情的道路上，無論是男是女，只要你是性情中人，要謹記一點，愛得轟烈之餘不要意氣用事，千萬不要跟自己的事業和前途鬥氣!

尤其天生愛情至上的女性，當情路要畫上句號，必須擺脫舊愛的陰影，重新上路，創造更精彩的自己，大前提是做到真正的財政獨立而不是依靠一個男人。

大概老佛爺也明白這個道理，他終身未婚，膝下無子女，聞說遺產將會分予他最寵愛的貓兒。

聞說老佛爺的遺產將會分予他最寵愛的貓兒。（Getty Image）

「嫁個有錢人」、「等老公養」是非常危險的想法﹗

一位已婚女性朋友聽後沾沾自喜道：「老佛爺真係可憐，錢大把，卻冇一個值得付托遺產既人⋯⋯將財產留俾畜牲，我結咗婚有老公養、有仔女，雖然冇乜錢儲，『月光族』，但我覺得自己都好幸福！」

「知足常樂」，某程度上是對的。但如果你已經是位人母，你就未算盡責！因為你並未為自己和下一代累積財富和保障。

有個理財調查顯示：婚姻是促使女性投資理財的最大動力，絕大多數女性會為下一代累積教育基金。如果你還是抱有「嫁個有錢人」或者「等老公養」的念頭。我告訴你這個想法已經過時而且非常危險。

婚姻能否走到最後，天曉得？你丈夫能否保持實力到最後，又有誰知？

但肯定的是，現實不會為你停下來，你還是要生活的，屆時沒有人會拯救你，求人不如求己，女士們，從今天起，建立妳的健康的理財觀，看清楚投資理財的重要性！

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你會問，我對投資理財一曉不通，應從哪裏開始着手? 讓我先給妳三個入門錦囊：

當下懂得妥善理財，做得好，未來擁有的Chanel 包包何止一個？（Getty Image）

好好「了解」自己，再從個人強積金戶口做起！未來我將會在01女生專欄中跟大家分享女性投資理財，逐一為你剖析以上三大原則！

Chanel 包包，你絕對是可以擁有的! 但先要衡量「想要」還是「必要」。好好克制天生的購物衝動，將省下來的開支重新整理並進行再投資，做得好，未來擁有的Chanel 包包何止一個￼？