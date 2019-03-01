【創業女生】每一元賺近8毫　比男性高一倍　因勝在夠「細膽」？

早前文章提到女性創業時，因為性別偏見而有所輸蝕：她們的初創籌錢比男性的少，即使融資成功，之後獲併購的機會也遠比異性的低。可是一個著名諮詢機構卻發現，女性創立的公司賺錢能力遠比男性的高。肯給機會女創辦人的風投有福了。

女性創立的公司賺錢能力遠比男性的高，還能為投資者帶來較佳回報。（《合約男女》劇照）

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）調查了350間公司五年內的表現，發現有至少一位女合夥人的公司（佔92間），平均只籌得93.5萬美元，比全男班初創籌得的210萬元少一半；但五年內，這些有女合夥人的公司，累積營業額較全男班的初創多，為73萬對66.2萬美元。而且她們還為投資者帶來較佳回報，每一元賺7.8角，比全男班初創的3.1角多逾一倍。

這麼明顯的回報差異，風投界對此實在太忽視了。假如我是風投的話，面對兩間表現相若的初創，若只能投一間的話，閉上眼選有女合夥人的一家便可。為什麼女合夥人有此威力？

https://www.bcg.com/publications/2018/why-women-owned-startups-are-better-bet.aspx

我想這和男女的本質有關。男性創業時，傾向樂觀、冒險、急進，他們往往高估自己的實力，也會在未必有十足把握時，拍拍胸脯做左先算。這對融資來說是好事，因為風投喜歡高風險高回報的項目，而且九成以上風投也由男性主導，他們「同聲同氣」，所以這令男性在融資上大為佔優。但在營運階段，他們卻未必說到做到，甚至有可能搏得大、輸得甘。

女創業家對於創業都十分戰戰兢兢，思前想後，做足萬全的準備。（《剩者為王》劇照）

但女性則恰好相反。我和好些女創業家聊過天，發現大家對創業都十分戰戰兢兢，思前想後，做足萬全的準備，還是覺得不夠信心，幾乎是情非得已了，才硬著頭皮向前衝。因此女創業家在融資時，會顯得較保守，而以男性為主的投資者，有時亦未必理解一些女性創業的領域（如：護膚品、嬰幼兒用品），令她們在融資時飽受挫折。但或許如此，一旦女創業家獲得青睞有本錢在身，她們就會小心奕奕，加倍謹慎營運，尤其著重維持健康的現金流–而這正是初創能否維持下去的關鍵。

女性小心奕奕，加倍謹慎營運的個性令公司的賺錢能力更高。（《29+1》劇照）

我認識一位開花店的女創業家，剛開始時她另有正職，沒想過要做一盤生意，僅抱著玩票性質，覺得賣花有得賺才做。她透過社交網絡接項目，確定有買家後再買材料，而且堅持要有大幅度利潤才做。卻沒想到此招居然非常成功，更客似雲來，她這才下定決心辭職創業，再由網店做到實體店，而且開分號。若創辦人不是謹小慎微的女性，未必肯小步走，可能一開始就「大花筒」租舖、請人、整個App，未見利潤先虧本。

以上解釋或較粗疏，但無論如何，有女合夥人的公司，賺錢能力更高卻有市場數據證實。如果風投肯給女創業者多些信心，扶她們一把，將來自己也是有機會嚐到甜頭的一員啊。

愈來愈多的女創業家開始崛起，透過以下十位女創業家的成功名言，領悟當中的商業智慧：

+ 6 + 5 + 4

本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01女生編輯，原文【女人創業賺錢多】