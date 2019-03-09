「捨得」二字，是帶點禪意的大智慧：有捨，才有得。 掛在嘴邊，說得容易；放到生活中，捨甚麼、又得甚麼？是次記者訪問老朋友的朋友，她把十多年的經歷、決定與失落摺疊成兩小時的分享，踏踏實實地體驗了快樂，不外乎敢捨得。 剛踏入28的Kelly，兒時讀地區名校，會考以27分入讀「A工廠」恆商，成功考入香港大學經濟金融學系。已是半個天之驕子，卻在一年後毅然放棄學位，轉而攻讀社工。兩年後，又放棄月入三萬的正職，開性玩具店鋪。「在經歷這幾年以後，我已經懂得分別甚麼是社會讓你覺得你應該擁有，甚麼是你自己真正想要。香港太狹隘，出去走一走，便會發現成功不止一個模樣。」Kelly如是說。 攝影：吳鍾坤

Kelly：「我只是想到了一個畫面：當我7、80歲的時候，我回望我的工作，若然過去數十年都只是為了錢，我一定會後悔。再留下來，只是浪費時間。我想我的工作，是對世界有影響的，而不止是為了錢。」（吳鍾坤攝）

「A工廠」出身棄港大「神科」：「我想對這世界有點影響，不只是為了錢。」

說是十多年的經歷，其實Kelly不過28歲。只是，就她今天得到甚麼以前，不能不先說她「捨」了甚麼。

跟大多數香港人對成功的定義，Kelly少女時候，確是一位「成功的小孩」。雖然中一至中三不好讀書，到中三過後卻開始勤奮，會考後更考入當時的「A工廠」恒生商學書院，目標只有一個：香港大學商學院。

高考時候入住學校宿舍，徹天徹夜埋首苦讀，終於如願以償，成功考入人稱「神科」的香港大學經濟金融學。可是，追尋數年的目標，在開學以後，她卻發現不是那回事。她回憶，那時迷惘得很，上課的理論都早已學過了，又漸漸不再喜歡商科。於是，時時「走堂」，與宿舍朋友喝酒耍樂，夜夜笙歌。那時，她面對兩難局面：棄港大名銜，轉讀自己喜歡的社工系；繼續讀下去，起碼肯定將來收入不俗。在掙扎迷惘之際，她最後還是選了前者，她說：

我只是想到了一個畫面：當我7、80歲的時候，我回望我的工作，若然過去數十年都只是為了錢，我一定會後悔。再留下來，只是浪費時間。我想我的工作，是對世界有影響的，而不止是為了錢。 Kelly

我只是想到了一個畫面：當我7、80歲的時候，我回望我的工作，若然過去數十年都只是為了錢，我一定會後悔。再留下來，只是浪費時間。我想我的工作，是對世界有影響，而不止是為了錢。」

於是，毅然放棄港大學位，再考上中文大學社會工作學系。

Kelly說很多時候，只要扶他們一把，好提醒：「原來我都仲係一個人。」（吳鍾坤攝）

當理想不理想：「一個人能力有限，社工原來也似賣保險。」

教人追夢的文字很多，卻很少人談到，若然拼上所有追求的理想不理想，那要怎麼辦，又該如何走下去？

Kelly回憶，在中文大學的日子無比快樂，如魚得水，時時提醒自己：「我是放棄了多少才來到這兒。」可是，當實習及畢業過後，卻發現本來致力想要幫人，現實所限，不是一人之力可以承擔。就如她初入職時遇到一位患有情緒病人，在晚上來電，說要跳樓自殺。Kelly立即趕至，陪伴談天，最後帶她到茶餐廳吃了一碗麵，吃完後她說：「我覺得好多了。」Kelly感受良多，說：

他們要人扶一把，好提醒：「原來我都仲係一個人。」但她的困難，亦是社會的困難，經濟、制度⋯⋯我能做到的，就只有陪伴。 Kelly

性玩具商店「Les Play」，是Kelly與伴侶一起經營的，只因覺得坊間性玩具甚少照顧同性戀者的需要。（吳鍾坤攝）

無力感襲來，愈發忙碌的工作都令她自覺情緒有問題。她笑言，與同事做「情緒病量表」，結果時時是嚴重抑鬱，極大壓力。她說：

你想做更多，可惜制度與機構不許。原來一切未如我想像，原來社工也有如賣保險般，要「追數」。 Kelly

到最後決定辭職專心開店，到離職一天還是跟上司說：「我不是不喜歡社工這行業，而是不喜歡這樣的模式，這樣的生活方式。」

開性玩具商店，比社工更「社工」：要讓女生知道，性不是罪疚

性玩具店「Les Play」，是Kelly與伴侶一起經營，只因覺得坊間性玩具甚少照顧同性戀者需要。創業開初，只是網店，那時正職還是社工。她憶述，那時下班已是十一、二點，時時通宵處理店鋪事務，每天只睡兩、三小時，日復一日。十分忙碌，卻只覺花在店鋪的時間，都是休息，只因那是「自己的事」，自已可以控制。

一年後，她便辭去月入三萬的正職，租了在尖沙咀的樓上店鋪，全職當老闆。開初兩、三個月，也十分不安迷惘，只因儲蓄一直下跌，生意雖然不俗，但也有一定風險。於是便在社企當兼職，算是緩衝，也算是找回安全感。

Kelly轉行後，反而更像「社工」，不只跟客人分享正確性知識，更助她們疏導情緒。（吳鍾坤攝）

她笑言：「其實辭職後更忙碌，因為自己是老闆便不會收工，但真的快樂多了。」她在討論區及Whatsapp解答客人問題，竟比從前更像一個「社工」。如有女客人與男友拍拖5年，性生活並不順利，疼痛難當，竟因他倆無法分清尿道和陰道，一直並無正確進行性行為；也有媽媽來求教，想構買產品令自己更享受性愛，追問之後，卻發現原來丈夫出軌，妻子歸疚於自己，Kelly那時回答：「不會有一樣產品，能解決這問題。」Kelly笑言，那些不是客人，更似朋友，也比起以前社工的工作，更似一個「社工」。

有捨，才有得。若成功真有道軌跡，那捨棄了原本的，又得到了甚麼？最後，她說：