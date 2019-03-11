【英女皇】92歲首次發IG帖文獲掌聲如雷　公開「珍藏」贏27萬Like

英國皇室形象親民，一向深受外界歡迎。隨著凱特與梅根王妃新一代皇室成員的加入，進一步拉近了皇室與民眾的距離。近日連92 歲的英女皇也破格在Instagram上以署名Elizabeth R.發出第一個帖文，分享其於倫敦科學館的遊歷。
英女皇穿著「Electric orange」的穿搭出席倫敦科學館活動（Getty Images）
英女皇日前到倫敦科學館參觀一個全新的展覽，她透過皇室官方帳號，發佈了一封由發明家Charles Babbage 寫給其曾曾祖父 Prince Albert 的信。信中發明家向皇室提及他發明了「分析機」（Analytical Engine），對日後電腦程式的發展有著深遠的影響。英女皇有感而發，在皇室官方Instagram親自發出她首個帖文，在場的人員拍手支持，見證著這個創舉。她的帖文瞬間獲得多個讚好，3日內已累積27萬Likes，並不斷增加中。不少網民留言表示驚喜，並期待獲得英女皇親自回復。
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Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019
92 歲的英女皇除了於科技上緊貼潮流，衣著上更是創下彩色穿搭的潮流，更被英國《VOGUE》封為Rainbow Queen。當中最令人印象深刻的莫過於其90大壽時穿著的螢光綠色套裝，矚目的顏色相信也只有英女皇才駕馭到。
英女皇90大壽時穿著的螢光綠色套裝，非常亮眼。（Getty Images）
英女皇晚年喜歡穿著多彩鮮艷的顏色，是次到訪倫敦科學館也是穿著鮮橙色的套裝，幾乎所有顏色都曾出現於她的服飾中。英國《VOGUE》於2012年就曾為英女皇的服飾作出統計，指其服飾29%是藍色，故此推論藍色是英女皇最愛穿顏色。相反她最不喜歡米白色，因為太樸實的顏色容易淹沒於人潮，未能被民眾一眼認出，這也解釋了為什麼英女皇晚年穿著如此搶眼奪目。
I have to be seen to be believed.
有網民對於英女皇的彩色穿搭表示不敢恭維。事實上英女皇出席的公眾場合定必萬人空巷，要在充滿人潮的白金漢宮門外目睹英女皇一面可謂難上加難。英女皇需要從衣著中突出自己，讓民眾從遠處可一眼望到。為了達成民眾一個「我看到英女皇了！」的心願，彩色穿搭的背後其實是個用心良苦的原因。英女皇每一套日常著裝，都會專門設計一頂帽子來相配，也是想讓人感覺即使無法親眼看到英女皇，看到她的帽子也很滿足。
英女皇衣著搶眼奪目的背後其實用心良苦（Getty Images）
雖然英女皇身邊不乏侍從，但她一直堅持自己提手袋。有專家分析她喜歡以手袋作為與侍從溝通的暗號，如在用餐期間把手袋放於桌上，表示希望在5分鐘內離開。若在談話期間把手袋從左手換到右手，便是希望離開的意思。英女皇貴為英國皇室的中心人物，人前人後無時無刻都保持優雅冷靜的姿態，收藏著不動聲色的體貼。
Rainbow Queen的稱號非浪得虛名，一起回顧英女皇歷年彩色穿搭：