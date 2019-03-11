【英女皇】92歲首次發IG帖文獲掌聲如雷　公開「珍藏」贏27萬Like

英國皇室形象親民，一向深受外界歡迎。隨著凱特與梅根王妃新一代皇室成員的加入，進一步拉近了皇室與民眾的距離。近日連92 歲的英女皇也破格在Instagram上以署名Elizabeth R.發出第一個帖文，分享其於倫敦科學館的遊歷。

英女皇穿著「Electric orange」的穿搭出席倫敦科學館活動（Getty Images）

英女皇日前到倫敦科學館參觀一個全新的展覽，她透過皇室官方帳號，發佈了一封由發明家Charles Babbage 寫給其曾曾祖父 Prince Albert 的信。信中發明家向皇室提及他發明了「分析機」（Analytical Engine），對日後電腦程式的發展有著深遠的影響。英女皇有感而發，在皇室官方Instagram親自發出她首個帖文，在場的人員拍手支持，見證著這個創舉。她的帖文瞬間獲得多個讚好，3日內已累積27萬Likes，並不斷增加中。不少網民留言表示驚喜，並期待獲得英女皇親自回復。

92 歲的英女皇除了於科技上緊貼潮流，衣著上更是創下彩色穿搭的潮流，更被英國《VOGUE》封為Rainbow Queen。當中最令人印象深刻的莫過於其90大壽時穿著的螢光綠色套裝，矚目的顏色相信也只有英女皇才駕馭到。

英女皇90大壽時穿著的螢光綠色套裝，非常亮眼。（Getty Images）

英女皇晚年喜歡穿著多彩鮮艷的顏色，是次到訪倫敦科學館也是穿著鮮橙色的套裝，幾乎所有顏色都曾出現於她的服飾中。英國《VOGUE》於2012年就曾為英女皇的服飾作出統計，指其服飾29%是藍色，故此推論藍色是英女皇最愛穿顏色。相反她最不喜歡米白色，因為太樸實的顏色容易淹沒於人潮，未能被民眾一眼認出，這也解釋了為什麼英女皇晚年穿著如此搶眼奪目。

I have to be seen to be believed. 英女皇

有網民對於英女皇的彩色穿搭表示不敢恭維。事實上英女皇出席的公眾場合定必萬人空巷，要在充滿人潮的白金漢宮門外目睹英女皇一面可謂難上加難。英女皇需要從衣著中突出自己，讓民眾從遠處可一眼望到。為了達成民眾一個「我看到英女皇了！」的心願，彩色穿搭的背後其實是個用心良苦的原因。英女皇每一套日常著裝，都會專門設計一頂帽子來相配，也是想讓人感覺即使無法親眼看到英女皇，看到她的帽子也很滿足。

英女皇衣著搶眼奪目的背後其實用心良苦（Getty Images）

雖然英女皇身邊不乏侍從，但她一直堅持自己提手袋。有專家分析她喜歡以手袋作為與侍從溝通的暗號，如在用餐期間把手袋放於桌上，表示希望在5分鐘內離開。若在談話期間把手袋從左手換到右手，便是希望離開的意思。英女皇貴為英國皇室的中心人物，人前人後無時無刻都保持優雅冷靜的姿態，收藏著不動聲色的體貼。

Rainbow Queen的稱號非浪得虛名，一起回顧英女皇歷年彩色穿搭：