【蔡卓妍】有情有義的女生更可貴！阿Sa收穫愛情的吸引力法則

身邊有沒有一種女孩，五官未必是最精緻，卻因為自身獨特的性格，令人覺得越看越耐看，並且越看越美？ 在我看來，現年36歲的阿Sa，正是如此，處於最美的盛放時刻。

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有人說，愛笑的女生性格和運氣都不會太差。阿Sa在很年輕的時候已事業得意，而愛情方面，最為人所熟悉的是曾與鄭中基、陳偉霆相戀，可惜是未能走到最後。如今跟「鑽石級筍盤」石恆聰拍拖兩年，一直被外界看好。

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好姊妹阿嬌更在婚禮上直接把花球遞給了阿Sa送上祝福，希望她早日結婚。最近更傳出阿Sa將於年底的結婚的消息。雖然已經不止一次傳出二人的婚訊，而阿Sa亦未有作出正面回應，不論婚訊是否屬實，但可以肯定的是大家都希望阿Sa能夠得到幸福。

讓我們來看看阿Sa擁有哪些獨特個性和吸引力，能令她收穫幸福的愛情吧！

樂觀獨立，活在當下。

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出生於11月22日的阿Sa，剛好是天蠍座的最後一天又是人馬座的第一天。通常生於兩個星座分界線的人，都會擁有兩個星座的特質，她既擁有天蠍座的專情癡心，又帶有人馬座的樂觀與獨立自主。這種獨特的個性正好吸引了同樣是人馬座的石恆聰，她既有跟他共通的人馬一面，也帶有天蠍的神秘新鮮感。

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有「富三代」之稱的石恆聰身邊從不乏美女女伴，但遇上阿Sa後便認定了她。早前曾傳出二人的婚訊，而阿Sa的回應是：「婚姻大事我自有分數，輪不到你們代我作主。」她也向媒體表示「冇諗咁多，最緊要活在當下，依家好開心。」

一般女生在這個年紀遇到「筍盤」當然會想儘早開花結果，但阿Sa對於結婚卻不慌不忙，有著自己的步伐，也有事業上的目標。這種對愛情和事業都不依賴，獨立自主的個性，反而令男生多加欣賞，更渴望跟她在一起。

有情有義，對朋友真心。

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今年初阿Sa在社交媒體分享一張與失散25年的工人姐姐 Eden 的合照，一向重情重義的阿Sa寫了一段長文來答謝工人姐姐過往的照顧：「這個是從我2歲開始照顧我到小學三年班的Eden姐姐，大家失去聯絡25年⋯直至最近爸爸終於找到她！！沒見那麼多年一見面大家都熱淚盈眶。」最後還感謝上天能令她們再見，令她可以在以後的日子報答工人姐姐為她付出的青春和愛。

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阿Sa出名對長輩孝順，對朋友也是有情有義。當她得知好友阿嬌要結婚時非常激動：「我真係好開心，成晚都瞓唔著，諗返起我哋從十幾歲開始認識，一齊長大，到佢依家結婚，好感觸，諗諗吓啲眼淚就湧出嚟。」

她為阿嬌的婚禮也是盡心盡力，在阿嬌試婚紗時為她認真地俯身整理婚紗，難怪阿嬌也說：「好姊妹就是這樣的。」像阿Sa這種重視朋友、有情有義的女生，固然是girlfriendable又加分。

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形象健康，保養得宜。

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阿Sa一向形象健康，就算偶爾衣著性感，也顯得甜美可人。回顧她曾在 Instagram曬出泳衣照，可見她身材保養得宜，歲月好像是完全沒有在她身上留下痕跡。縱然阿Sa已經36歲，卻仍然身材窈窕、皮膚白滑，外貌看來就像個二十多歲的少女，青春迫人。

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年齡在她身上完全無阻她由心而發的少女味，有網友更留言為她改新花名為「尤物蔡」，是大家公認的童顏及凍齡女星。女生若懂得好好保養自己，保持外貌和和身心的美麗，自然不會被年齡所限，任何時侯都具備光彩和吸引力。

性格平易近人，深得對方家人歡心。

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都知道結婚不是兩個人的事，而是兩個家庭的事。性格平易近人的阿Sa，有指已深得男友家人的喜愛。早前有傳媒不止一次拍到阿Sa到男友家中拍拖，有說是因為男友跟家人同住，阿Sa認為一班人在一起很熱鬧很開心，這也無形令到她和男友家人的關係更緊密。

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早在前年她已經與男友及其家人們到印度參加婚禮，可見她在男友心目中已有一定的地位。能與男方家人保持良好關係，對感情的發展，甚至是對婚姻的幸福程度有著直接的影響。聰明的女生會懂得好好處理跟對方家人的關係，並愛屋及烏，融入男友家中，亦會使二人感情更為穩固。

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