【強積金】該以婚姻態度看待　轉工後要整合「前度」的定情遺物

如果妳是一位打工仔，要「侷供」強積金，筆者期望妳以正面看待「婚姻」一樣看待強積金，既然「上了船」，立下誓言決定跟那個他走下半生，倒不如踏實一點，令這段關係可以延續的同時，昇華至另一個更高層次。

（《漂亮的李慧珍》劇照）

一, 減省戶口數目

打工仔轉工很平常，就跟換男友一樣，隨時有好幾個強積金戶口，結束關係後，每每發現幾位「前度」總會留下定情遺物，若用得着還是OK的，但如果是被飛就眼冤，處理多積強積金戶口如是！而且還要花費多筆管理費，現時一般強積金受託人收取的管理費，介乎1.1%至1.8%，建議合併強積金戶口，減低管理費的同時亦方便管理，一目了然。

二, 選擇低收費受託人

雖然近年強積金呼籲受託人調低收費，加上行業競爭激烈，未來下調強積金管理費確是一個趨勢，不過趨勢是需要時間醞釀及形成，可謂「有排等」。如果面對市場下跌周期，基金表現差，投資回報低，扣除管理費分分鐘「倒蝕」收場。事實上調查顯示，香港強積金市場於去年錄得負8.83%的整體回報。「無錢賺就要瘦身」，要精明選擇低收費受託人。當然不能「一尾貪平」，選擇受託人須將它們基金過往表現一併考慮，假如回報出色，高一點的管理費仍是物有所值。假若未能自選受託人（僱主供款部分由僱主決定），可以選擇買ETF，例如盈富基金，這是由於指數基金基金管理成本較低，所以管理費亦較便宜。

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（《歡樂頌》劇照）

三, 靈活運用強積金半自由行

強積金半自由行（僱員自選安排）自2012年起實施，「打工仔可以自己話事」，每年一次，將僱員供款部份所產生的累算權益，轉移至自選的MPF計劃。不過很多打工仔填一次表格就以為一勞永逸，記著，強積金半自由行並非以自動轉賬形式運作，要每年對受托人作出轉移指示。這樣可以逼打工仔至少每年一次檢視個人MPF戶口，避免「轉得太遲」。

四, 增加自願性供款

2019年4月將實施強積金可扣稅自願性供款。現時強積金制度僱主供5%，僱員供款5%，不少人憂慮這個數字偏低，認為不足以作全面退休保障。其實55供這個比例只是一個數字，退休金要供多少才足夠，因人而異。但很肯定，計及多年後的通脹假設，55供肯定不足，要靠其他投資及儲蓄才能提供足夠退休保障。

（《浪漫星星》劇照）

未來老人化問題持續困擾港府。有見及此，為鼓勵打工仔增加自願性MPF供款，政府決定提供扣稅優惠上限至六萬元，一名月入$60,000嘅單身納稅人，最多獲扣税$10,200。筆者認為如果讀者並未有強積金以外，其他退休投資計劃，不妨考慮增加自願性供款，增加本金，透過複息效應為資金增值，另外扣税新政策具吸引力，先見其利！

其實除了強積金，年金計劃亦可以幫助退休人士獲取固定的保證入息，直至百年歸老，掌握收入預算，避免過分的節衣縮食，另一方面，又可以有固定收入控制消費開支，變相係「自制長糧」。