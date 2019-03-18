37歲陳法拉確定與妮歌潔曼拍HBO美劇　30+仍有把人生推倒重來勇氣

有很多人覺得男人會隨著年齡增長散發出成熟的魅力，女人則會隨著年齡而「貶值」，因為容顏衰老而失去吸引力。所以，很多女生的願望就是在三十歲前把自己漂漂亮亮地嫁出去，有個安穩的家庭，只要「有人要」，就不會再怕自己變成殘花敗柳。女生總會在意自己的容貌多於一切，把外貌與個人魅力完全掛勾。

現年37歲的陳法拉，證明了30歲過後，臉上雖然多了幾條皺紋，魅力依然不減反增。碩士畢業後與美國經理人公司United Talent Agency（UTA）簽約後，最近確認與金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）合拍HBO的最新迷你劇《Undoing》。從無線花旦蛻變，不是憑著一張容貌，而是敢於突破自己comfort zone的勇氣。

32歲那年，她放棄了自己在香港的事業和婚姻。與前夫薛世恆離婚，同時與無線説「分手」。當時她在無線已經是一線花旦，參演多部重頭劇的女主角，在《潛行追擊》中飾演的Madam Jo、在《衝上雲霄》飾演的Holiday，除了在觀眾心中留下深刻印象，也成為無線電視劇全年收視的三甲。她曾經多次被提名為萬千星輝頒獎典禮的最佳女主角，也曾經憑《巾幗梟雄之義海豪情》中劉晴一角奪得最佳女配角的獎項。事業如日中天的她，繼續留在無線也可以有穩定的發展，備受重視的她卻毅然宣佈離開無線，放棄一直以來建立的知名度。告別前塵往事，她開始尋覓自己的第二人生。

她在無線劇集中的經典角色，你又記得多少個？

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她決定隻身前往美國The Juilliard School修讀戲劇碩士課程。去到紐約，她不再是無人不識的女演員，只是個普通的女孩。這可說是孤注一擲，用四年時間修讀課程，賭上自己的青春容貌，也不一定能在荷里活影壇中佔一席位，假若四年過後再次回到香港，觀眾可能已經淡忘了她，而且花了四年時間，也只換來原地踏步也不值。仿佛把一切推倒重來，誰也會感到不安，但也只有這樣，才能突破自己，換來更高的成就。而在學期間，她也曾經回港與黃子華演出舞台劇《前度》(Skylight)，劇本改編自英國名劇《Skylight》，一套沒有太多特效、燈光變化的舞台劇，全憑三個演員的演技帶動整套劇。過往大多只是出演「師奶劇」的法拉，令觀眾耳目一新。

離開熟悉的地方，追尋更高的成就。（陳法拉Facebook）

放棄了從前建立的事業和婚姻，她的生活依然精彩：

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重返校園全A畢業、目標進軍荷里活：走了就不回頭

在美國，誰也看不到她的名氣，她單憑實力說服教授，最後在2018年成為了該課程的第一個華人畢業生，同時以全A的優異成績畢業。她沒有打算凱旋回歸無線，走了就不回頭，她選擇在荷里活打拼，從以前無線重頭劇的女主角，變為美劇中的女配角。雖然只出現於六集迷你劇的其中一集，比重、對白都比以前少了，但光芒卻比以前更閃亮。不因對手換上了妮歌潔曼（Nicole Kidman）與Hugh Grant（曉格蘭特），而是她那37歲仍有把人生一切推倒重來的勇氣。