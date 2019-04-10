Airbnb推《夜宿羅浮宮》總統級體驗　獨佔博物館　蒙娜麗莎做房東

到外地旅行除了選擇入住酒店，Airbnb也是個體驗當地生活的另類之選。除了一般的民宿外，Airbnb還不時舉行「Night At（奇屋一夜）」免費入住活動，將指標性的景點變成旅客夢幻房間，地點絕對是超乎想像。

Airbnb與羅浮宮合作，把知名的藝術館變成一夜限定的住所。（Airbnb）

每年「Night At」的住宿皆令人驚艷，今年Airbnb與羅浮宮合作，把知名的藝術館變成一夜限定的住所。為慶祝羅浮宮著名玻璃金字塔建成的30週年紀念，Airbnb將實現旅客住進博物館的夢想。Airbnb會從活動參加者中選出一名幸運得獎者，屆時將可親友在玻璃金字塔下共度一晚，蒙娜麗莎更會成為旅客的房東。

幸運兒可與蒙娜麗莎小酌一番（Airbnb）

待羅浮宮閉館後便是精彩旅程的開展，專屬導遊將帶領旅客參觀羅浮宮。到「客廳」與蒙娜麗莎小酌一番；與米羅的維納斯共進晚餐。晚餐過後需要更徹底放鬆身心，奢華裝潢加上樂聲悠揚，拿破崙三世的豪華公寓將為旅客舉行私人音樂會。

住宿的目的地將在羅浮宮玻璃金字塔下，於浪漫星空下徐徐入睡，醒來後還可以在床上享用一頓巴黎式早餐。要體驗如此夢幻又難忘的經歷記緊於4月13日凌晨5時59分前到Airbnb網站報名，有興趣的女生快點捉緊機會，可能成為蒙娜麗莎房客的幸運兒將會是你呢。

與米羅的維納斯共進晚餐（Airbnb）

「Night At」活動一次比一次驚喜，當你認為入住羅浮宮已是個夢幻體驗時，Airbnb將帶給你更多的驚喜。過往「Night At」的住宿地點包括萬里長城烽火台、大堡礁海上房間、甚至是芝加哥公牛隊的主場，種種你從未想像過卻又夢寐以求的地點竟可變成住宿場地，如果有機會入住必定令人畢生難忘。

過往「Night At」令人驚艷的住宿地點：

+ 5 + 4 + 3

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