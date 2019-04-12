【非分熟女．影評】蔡卓妍受四個男人影響　逐步走出女性自主之路

這個故事是由真人真事改編，編劇利用了這四個男人與小敏之間關係來產生化學作用，完整地交代出小敏這個女人一生的蛻變。帶出成長的經歷對任何人都有着不可磨滅的影響，但若能把心結解開，便可以重新享受家庭關係。

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《非分熟女》是由真人真事改編，淡淡滲透著女性主義，既不叫不囂，也不吵鬧的一部電影。她只是赤裸地告訴你，請你尊重作為情感生物的我。

蔡卓妍在電影中飾演一名身心與外間隔絕的婦科專業人士，她利用鬆身衫和口罩掩蓋着自我。「性冷感」使她與丈夫的關係漸行漸遠，使擁有完整人生的這個目標變成了一個不可能的家族任務。「眼、耳、鼻、舌、身、意」是主宰着人的七情六慾，想要脫離，修行百年也尤未可及。所以為何她卻是冷感呢？

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小敏常利用鬆身衫和口罩掩蓋着自我。（《非分熟女》劇照）

父親（平哥）設下的禁地

母親離開後，約只有10歲的小敏便失去照顧。不幸地，她還在偶然的情況下見到父親與後母在廚房裏進行親蜜行為。從此以後，父親的驅逐令與刺鼻刺眼的感覺便伴隨着小敏成長，封印了她心靈，更拒絕後母進入她的生活。小敏由不想了解父親的廚藝演變成對自己的味覺也不重視。「食色性也」，廢置的味覺如一把銹蝕了的枷鎖一樣，把小敏能夠享受性慾的肌膚重重鎖上，相信這就是她「性冷感」的原因。而最難堪的事更是老父在中風前，因為她的婚姻失敗而對她惡言相向。父權的淫威使茶餐廳的廚房象徵著靈慾的禁地，直至父親因中風失去了工作能力後，他才驚覺原來女兒是可以獨立的。後來一句承認「管得太嚴」便成了父女關係的轉折點。

小敏由不想了解父親的廚藝演變成對自己的味覺也不重視。（《非分熟女》劇照）

由吳浩康、吳慷仁到林德信

電影由小敏作故事發展的主軸，利用吳浩康、吳康仁以及林德信三位男主角來映襯着女主的蛻變：由失去自我意識到找回身體自主，絕不能單以女性主義抬頭以蔽之。

電影由失婚中年婦女──小敏作故事發展的主軸。（《非分熟女》劇照）

吳浩康（權）

他是一個不自覺物化了女性的男人，單純以得到眼前人的初夜為着眼點而期待新婚，但長期的等待，換來的卻是個對性冷感的老婆。面對着在床上不能盡責的另一半，他由起初的包容慢慢變成了抱怨。他作為以性為主的另一半，每次上床都只是為了單方面解決生理需要，而未有聆聽小敏身體的聲音。此時，就連小敏自己也深信「能被丈夫插入」是一個老婆應有的功能，「離婚」就順理成章地成為了是她的過失。為了挽回婚姻，小敏獨自尋找心理醫生，不停嘗試單方面預備性行為，但其實這時她還是封閉自我的。

權對新婚的期待單純只是想得到眼前人的初夜。（《非分熟女》劇照）

吳慷仁（家豪）

他是一個在台灣出世，且先後在香港和法國生活過的男人。為尋找父母的味道而投身榮記當大廚，「溝女高手」的形象同時也不逕而走。也許，是因為他對父母的情意結把小敏和自己綁在一起。他參與經營榮記，重現招牌辣椒醬，喚起小敏沉睡已久的味覺回憶。有天，這個視性愛如日常的男人在榮記廚房中和薑妹打得火熱，禁地中的性愛激發起小敏內心深處的慾望 —— 約炮。但市面上哪會有玩家願意把處女當作炮友，所以頭次約當然是失敗收場。無處安撫自身慾望的小敏再次走進榮記廚房，希望透過為自己下廚來填補空虛。這時，家豪也在，他親吻她，慢慢把她的肌膚解放，為她口交，緩解她的緊張，這次是小敏首次享受性愛。這是因為他性技巧高超嗎？不！是他在乎小敏的感受，性是互動的。此外，他還教授小敏如何利用感覺與外界互動，這時，小敏開始自主了！

小敏因為吳慷仁而首次享受到性愛。（《非分熟女》劇照）

林德信（謙）

他是個戇直男，同時也是一個典型的港男。選女友看的是外表，看是否賢良淑德、大方得體。當他發現小敏學跳鋼管舞時，竟然奪門而去，先入為主地認為這是不守婦道的玩意，他沒有了解小敏便把一個個標籤貼在她的身上。謙嘴裏說是不介意，就當自己真的不介意，還向小敏開出支票說要照顧她，希望她不要再留在茶餐廳。這張支票看似開得浪漫和「負責任」，但其實不過是包裹着不少企圖物化女性及剝奪女性自主的糖衣。這次，小敏拒絕了，她真的自主了！

謙認為小敏學跳鋼管舞是不守婦道的行為。（《非分熟女》劇照）

導演想帶出的訊息是：成長的經歷對任何人都有着不可磨滅的影響。

若能把心結解開，就能如小敏一樣重新享受家庭關係。天下的父母其實只有一次機會當這個角色，他們沒有實習，也沒有學習過程，所以無可避免地會做出一些錯誤的決定，傷害了小朋友的心靈。有時，子女只是想父母知道他們的過失而不是追究責任，因此，尊重是修補關係的最佳方法。這個故事是由真人真事改編，編劇利用了這四個男人與小敏之間關係來產生化學作用，完整地交代出這個女人一生的蛻變。

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內容提供：奇視達達

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《非分熟女》由忘記自我到獨立自主」​】

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