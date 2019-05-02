【情侶生活】對廚藝一曉不通？　西廚情侶以圖文教你煮出甜蜜料理

想要成為「入得廚房，出得廳堂」的好男友、好女友？機會到了，一起參考這本極具創意、好看的烹飪秘笈吧！

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這本食譜有創意的地方在於所有的食材和烹製過程的圖案都是手繪的，近1000張畫功精美的食材和製成品令人煥然一新，垂涎三尺。食譜亦加插了可愛又溫馨的情侶日常漫畫，治癒感十足。

作者是一對年輕夫婦，男生是專業西廚，女生是插畫師兼專業西廚門生，天造地設般籌劃出版了這本「烹飪菜鳥的零失敗手繪筆記」。書中有超過50道適合情侶參考的食譜（包含材料分量、食物火候和時間），喜歡烹飪或不曉煮食的你都不容錯過。

《愛的料理大作戰：烹飪菜鳥的零失敗手繪筆記》，包川田、熊人著。

「唔識煮嘢食嘅你都睇得做得」

食譜的第一部分描述了烹飪難度係數的西餐選擇，由Level 1到Level 3，前菜（沙律、青口、鮮湯）、主菜（意粉、羊架、牛扒）、甜品（焦糖燉蛋、芝士蛋糕、班戟）等，各類菜色一應俱全。

食譜的第二部分則是較適合懶人食煮的「雞蛋親子丼」、「中華冷麵」、「韓式牛肉炒粉絲」、「泰式肉碎蛋飯」等異國風情菜色。

食譜的第三部分有「鎮江糖醋排骨」、「清湯蘿蔔牛腩」、「泰式粉絲蝦煲」等，都是媽媽級的拿手菜，難度係數雖高，但只要多練幾次，新手同樣可以煮出食譜的精髓。

食譜的第四和第五部分有提供早餐（番茄濃湯通粉、芝士奄列）和小食（鳳尾蝦春卷、芝士獅子狗天婦羅）等精選，烹製過程簡單快易，適合嘴饞的食貨。

食譜的第六和第七部分是醬汁百科和作者教學，貼心教你如何調製各色美味可口的醬汁，如意式萬用白汁、法式奶油醬、牛油果沾醬等。亦提供烹飪技巧教學——如何洗鍋收汁、正確的切食物方法、如何判斷肉扒幾熟等烹調小貼士。

書本亦有教授一些簡易的早餐製作以及醬汁百科。（《愛的料理大作戰：烹飪菜鳥的零失敗手繪筆記》）

讀者如果覺得看字畫還不夠滿足，可以透過手機掃一掃食譜內頁的QR Code，當中有十條實戰影片，從多角度教你如何煮食，輕鬆助你成為烹飪高手。

透過手機掃描食譜內頁的QR Code，便可觀看十條煮食的實戰影片。（《愛的料理大作戰：烹飪菜鳥的零失敗手繪筆記》）

內容提供：小dc

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「美男、美女廚房，學識煮先至好講」​】

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