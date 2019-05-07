【茶道‧冥想】以茶藝去品茗人生　以放空冥想去學習慢活生活

放空是人與生俱來的休息技能，但生活節奏急速，工作壓力繁重，人總不能讓自己停下急速的步伐。嘗試品茗，一個有效的減壓方法，從而令身心得到健康吧。

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究竟從何時開始，我們都被科技化的世界帶走了靈魂，無法重回大自然的懷抱？若放鬆是一種選擇，為何我們不選擇讓自己靜下來，沈澱一下思緒，好好思考人生，重回生活的正軌呢？其實我們真正需要的，是尋找一個適合自己放鬆身心的方法。忙裏懂得偷閒，學懂休息和放鬆，是愛自己的一種選擇。

我們都被科技化的世界帶走了靈魂。（Gettyimages／視覺中國）

「茶」一字，由「艹」、「人」、「木」所組成，代表「人在草木間」，所以這一字已經能拆解人與茶之間的關係。而茶藝正正就能將人與自然重新聯繫起來，當人愈貼近大自然，便愈能找回最原始生活應有的態度，也會找回初心。繼體驗了西洋書法結合冥想的工作坊後，我最近也參與了《茶藝與冥想》的工作坊，學習茶藝和體驗泡茶的過程之餘，也有由國際發呆比賽冠軍所認證的冥想導師陳棨豪先生帶領我們放空冥想，這確實是放鬆自我的一個好選擇！

《茶藝與冥想》工作坊。（作者提供）

茶藝是一種修煉，人生亦然。在取茶至品茗的各種步驟裏，我們必須要學會靜心地用六感去感受茶藝，慢慢細緻地做出泡茶的所有步驟，而沖泡基本會做五泡茶，每一泡就如人生的不同階段，所以我們泡茶的同時思考也能細味人生。

要學會靜心地用六感去感受茶藝。（Gettyimages／視覺中國）

在沖泡的過程中，我們能夠治療心靈，因為我們要以眼觀察茶葉在水中的流動，以耳細聽流水沖下來的聲音，然後閉目靜心呼吸三分鐘，讓心靜下，同時，我們可以等待茶葉的甦醒，最後就可以品茗了。觀賞茶葉和茶湯變化的整個過程，的確能讓人不其然的慢了下來。

要慢慢觀賞茶葉和茶湯變化的整個過程。（作者提供）

就算我們在寫字樓繁忙得抖不過氣來，不能泡茶，但也能品茗。當中只需要一個茶杯、數片茶葉，和喝一杯茶的時間，就能用茶沖走身體內的悶氣，洗刷心中的混沌，放空一陣子，或許已經能減輕一點壓力，從品茗中學習慢活。熱茶總不可能一口氣喝完吧？所謂「品」，意即品嚐，不慢嚐又怎能細味茶香呢？精神太過繃緊，不僅影響身體，更影響工作效率。論健康、論工作，給自己一個百利而無一害的放鬆機會吧。

品茗只需要一個茶杯、數片茶葉，和喝一杯茶的時間。（作者提供）

大腦消耗的能量佔全身消耗能量的20％，而基本上，人在睡覺的時候腦袋仍然是不停活動，那我們該如何讓腦袋真正休息呢？陳棨豪先生就將放空原理揉入冥想當中，他獨創的冥想方法，是把冥想難度大大降低，及提升其實用性至日常生活當中。無論我們身處哪裏，也能隨時隨地放空冥想。放空是人與生俱來的休息技能，但生活節奏急速，工作壓力繁重，人總不能讓自己停下急速的步伐，找個有效的方法減壓，從而令身心得到健康。

品茗是有效的減壓方法。（Gettyimages／視覺中國）

所以，現在就讓我們的生活多一點留白的色彩吧。

作者簡介：Fiona Cinderella​

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《茶道x冥想》— 學懂休息與放鬆，是愛自己的一種選擇。」​】

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