【深水埗好去處】陶藝x多肉植物展覽　讓心靈跟家居一起斷捨離吧

「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」劉禹錫《陋室銘》開首這句，你是否也倒背如流？ 時下流行斷捨離，方法五花百門，要先感謝物件，又有次序之分，成功自行了斷的還可考牌當個諮詢師。當家清得空無一物，那是什麼？「陋室」是也。 攝影：龔嘉盛

梨木製陶所的Wy與Ryan，聯同多個多肉植物單位及藝術家，在深水埗舉行「石居陋室」陶藝 x 多肉植物展覽。（龔嘉盛）

深水埗來了個「陶藝X多肉植物」展覽，單是這兩個字詞放上題，應該已能吸引萬千少女跑過來按讚，但筆者不大識趣，硬要跟空間扯上關係。問道：其實香港人的家，十居其九是斗室，無白牆也混亂無比，連植物也懶打理，多肉植物要如何放才好？（大抵我問了所有人都想知道的「真相」。）

Wy指展覽主題「石居陋室」四字，概念來自《陋室銘》一句「斯是陋室，惟吾德馨。」（龔嘉盛）

空間｜讓植物教你審視何謂生活

「我覺得是自身對生活的要求。可能你個人平時都很混亂，無論你個空間放什麼美麗東西，依舊混亂。當植物都需要陽光、空氣，生活在房子之中的你，又有否想過理想生活的模樣，是混亂的、不常開窗？其實植物，也是讓你審視自己在過怎樣的生活。」冷不防梨木製陶所的Wy用溫柔的語氣「教訓」了一頓，但話說到心坎中。

植物與人，都一樣需要空間。逛展覽能將拈拾點美好家居想像帶回家，總好過假日無事在IKEA無聊亂逛吧？況且這展覽，一點也不馬虎。

展覽位於深水埗大南街，非常歡迎街坊或任何人，抱興奮觀賞植物美學的心情去逛逛。（龔嘉盛攝）

展覽取名「石居陋室」，由梨木製陶所舉辦，再找來本地農夫 Mike、植物品牌 Plants of Gods、魔界植物及森林和圓嘢提供多肉植物，植物有本地種植，也有搜羅自日本、台灣，甚至非洲肯亞、馬達加斯加。在大南街這個充滿日光的純白空間，帶來別開新面的一個植物展覽。

我們想進來的人，都會有一種興奮感。在香港，像是較少人以欣賞美麗事物的方式去欣賞多肉植物，便將它們帶到展覽空間，重新讓大家欣賞它們獨特的形態與美學，也是重新去審視一些平常以為很普通的生活事。

【點圖即看展覽】多種香港罕見的多肉植物，你又見過幾多？＝＝＞

+ 38 + 37 + 36

【深水埗好去處】展覽中大部份植物都可以帶回家，植物連盤大多由HK$600至2千多不等，罕有品種另計。（龔嘉盛攝）

植物｜不特別祟拜某品種

多肉植物近年在日本「徹底地」流行，所謂徹底是隨意經過東京的大型商場、潮店無不是是它們的蹤影，風氣這兩年也影響香港。「日本現在很流行龍舌蘭，但我們沒有祟拜某一種植物，反而隨喜歡的去選，如晃山、漆樹、鸞鳳玉、布紋球等，因為它們即使同一品種，紋理變化、生長形態多端，是極具雕塑感的植物。」「同樣，盤器在日本也有潮流，如跟潮牌聯乘，但我們反而覺得不夠踏實，只喜歡內歛的風格。與其突出個盤，我們剛剛相反，只很安靜地配合植物，表現那淡然美學。」Wy如是形容。

「我們只想用好的器物，供養植物生長得更好，植物才是主角。」

「蝕」系列，難度高在它是雙層製作，外表則仿照自然侵蝕的痕跡加以雕刻，全陶瓷製作，非常考功夫。（龔嘉盛攝）

陶盤以粉引方式，以化妝土裝飾成焦石感覺，粗糙的陶盤跟多肉植物更為相襯。（龔嘉盛攝）

陶器｜仿如民間的「低調高手」

說是低調，要是你對陶藝有幾分認識，就會知道那些「配角」來頭絕不簡單。花盤以沒上釉的粉引，去模仿焦石感、和紙的質感。還有一個叫作「蝕」的系列，難度高在它是雙層製作，外表則仿照自然侵蝕的痕跡加以雕刻。源於梨木製陶所的Ryan感覺多肉植物所在原生地，極像是考古學家尋獲出土文物之處，概念由此而來。

「沒上釉的陶盤，其實非常適合種多肉植物，比較堅硬之餘也耐酸、耐腐，不會釋出有害物質。如水泥盤長期使用會容易釋放酸性，會影響多肉植物土質，其實不利生長。」Wy細心解釋。

配合展覽，也邀請了年輕水墨藝術家王順瑜及金工藝術家何藹盈，以石為主題參與展出。（龔嘉盛攝）

心靈｜整理家居，不如先打理內心

少時讀書，總是一知半解，讀《陋室銘》，除了為默書硬背，只記得當年中文老師諷刺作者「自大」，將家自比諸葛草廬。還未踏入職場，又怎會知道，此世間要是有一處「苔痕上階綠」、「無案牘詞解之勞形」，即四周草綠、又無公務打擾的空間，是多麼的珍貴？但即使身處的空間沒那麼寬敞，要是能像劉禹錫，或是植物般清楚明白生活所需，繼而像將家打理得井井有條，那絕對值得「自豪」；又或是，這樣理想的家「何陋之有？」

【深水埗好去處】「石居陋室——多肉植物盆器特展」展期至5月26日，期間有陶藝工作坊可親身為植物手造盤。（龔嘉盛攝）

+ 15 + 14 + 13

【深水埗好去處】「石居陋室——多肉植物盆器特展」

展期：即日至5月26日

時間：下午一時至晚上八時 （逢星期一休息 ）

地址： 九龍深水埗大南街 202 號地下Parallel Space