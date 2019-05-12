【阿拉丁】要懂煮飯、清潔才可成為公主？　茉莉公主告訴你真相！

真人版電影《阿拉丁》將於5月23日在香港正式上映，劇場與卡通片一樣，都是講述一名貧窮但心地善良的年輕人阿拉丁如何在陷阱重重的洞穴裏獲得神燈，然後在燈神和猴子精靈的協助下，追到在街上一見鍾情的茉莉公主，最後更一同打敗壞人賈方，從此幸福快樂地生活下去。

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沒錯，一見鍾情、男追求女、尋找真愛這些劇情是在傳統的迪士尼公主動畫的一貫套路。裏面的公主差不多全部都是出生在問題多多的家庭，遇到種種不同的壓迫，面對難關重重的前路，但最終她們尋到白馬王子，用愛的力量解決所有問題。在一系列的傳統公主故事，包括白雪公主、睡公主、灰姑娘、人魚公主和茉莉公主中，我們就可以看到女性的形象是如何被社會所定型，以至影響我們如何表現自己的性別形象。

真人版電影《阿拉丁》將於5月23日在香港正式上映。（《阿拉丁》真人版劇照）

公主的打扮和技能

不同的迪士尼公主都一定是擁有膚色的白晢，大眼睛，小鼻子，小嘴巴，和小手掌。同時也會穿着各種漂亮的裙子，表現得優雅大方，十分淑女。當中只有兩位女性是沒有穿裙子，而其中一位就是茉莉公主。另外，不同公主都會甘於現況，沒有太多白日夢，每天都是負責在家裏做家務，照顧大家。所以，迪士尼公主的首五位技能，包括縫紉、煮飯、清潔、唱歌和跳舞中，頭三項最多公主所擁有的技能就是縫紉、煮飯和清潔，而白雪公主更是同時擁有這三項技能。而茉莉公主呢？她雖然在皇宮裏與十分愛錫她的老虎，但她是一個反叛的女孩，她不會甘於現況，反而最想的是逃出皇宮，到城裏探索和冒險，去看看新奇的事物。而且茉莉公主亦不會做不同的家務，在家中不是擔任照顧別人的角色，與其他公主的形象完全不同。

不同的迪士尼公主都一定是擁有膚色的白晢，大眼睛，小鼻子，小嘴巴，和小手掌。（《仙履奇緣》真人版劇照）

公主的戀愛經歷

迪士尼公主的愛情都沒有離離合合，傷心欲絕的經歷。反之，她們都是與另一半一見鍾情，當遇到王子時，就愛上了他們。當中，公主都是來自貧窮的家庭，或是與王子是門當戶對，而絕不會是女尊男卑的社會經濟地位。最後，公主會在解決她人生的所有難關後，愛情就一直順順利利。例如灰姑娘是生於貧窮家庭，她就是在舞會中愛上了王子，但是因為她受到魔法會失效的時間限制，而不能在舞會中與王子交換名字，及後，王子發起全國探訪找尋灰姑娘時，她又受到繼母和姐姐的壓迫，不能與王子相見。但最後因為大臣發現還有人在家中，所以王子才能即時與灰姑娘求婚，從此過着幸福快樂的生活。但茉莉公主顯而是來自上流社會，阿拉丁則是身無分文的青年，而茉莉公主對她也不是一見鐘情，先是阿拉丁為了追求她而要燈神幫他變成上流貴族，後是茉莉公主發現阿拉丁是騙她後，就與他吵了大架，然後再因解釋了誤會而和好，最後一同對抗賈方，發展出真摯的愛情，與其他公主一見鐘情的戀愛絕不相同。

迪士尼公主的愛情都沒有離離合合，傷心欲絕的經歷。（《睡公主》動畫圖）

公主的性格

很多公主的共同性格都是被動和柔弱，屬於被保護的一群。當她們受到壞人欺壓的時候，她們總是會受傷，然後要王子去拯救她們。例如睡公主就是因為碰到有毒的紡車針而昏睡，她最後要靠菲利浦王子對抗梅爾菲森特，用真理之劍刺死變成巨龍的他，最後再給睡公主一個真愛之吻，使她甦醒過來。在這可以看到，公主都是柔弱，受傷和被動，她們要依靠王子的剛強，勇武和主動來拯救她。相反，茉莉公主有的是與阿拉丁一樣的勇敢，她不需要人保護，反而，她不怕受傷，主動對抗賈方，為的是拯救被他捉走了的爸爸，和她的國家。

很多公主的共同性格都是被動和柔弱，屬於被保護的一群。當她們受到壞人欺壓的時候，她們總是會受傷，然後要王子去拯救她們。（《阿拉丁》真人版劇照）

那對比其他公主，茉莉公主也是迪士尼公主嗎？答案是：是！

因為不同的公主的都擁有同一樣的性格，就是有勇氣去面對難關和擁有一顆善良的心。例如人魚公主會因為愛而犧牲自己可以走路的能力、白雪公主會在森林裏與不同的動物相處、茉莉公主亦是以正義之心去對抗想爭奪爸爸皇位和破壞她國家的壞人，以守護大家。

茉莉公主亦是以正義之心去對抗想爭奪爸爸皇位和破壞她國家的壞人，以守護大家。（《阿拉丁》真人版劇照）

在多套迪士尼公主卡通裏，我們除了可以看到女性這個性別是如何被定型外，也可以看到迪士尼所塑造的女性形象已經漸漸因時代的變遷而變得不同。例如雖然茉莉公主是留着長髮，有着精緻的五管，和窈窕的身形，與其他的公主外形沒有太大差異。但是她是一位增加了傳統男性特質的公主。所以即使她的外型與一般大眾所認為的女性沒差，但是可以看到女性的能力和形象是有一小步的改變。

在多套迪士尼公主卡通裏，我們除了可以看到女性這個性別是如何被定型外，也可以看到迪士尼所塑造的女性形象已經漸漸因時代的變遷而變得不同。（Youtube截圖）

在現今社會，我們都可以看到女性的形象是與迪士尼公主掛勾。以環球小姐為例，她們都是長頭髮，大眼睛，化了女性化的妝容，和參選的時間都是穿着長裙，形象與公主一樣。所以可以看到，現代女性的形象與迪士尼的公主其實是大同小異，她們都是被一個所謂外在的＂Gender Marker＂所設計和塑造出來，令到其形象變成社會所期望的「女性化」。雖然在現今的社會中，大部分女性仍然依着這個標準來表現自己，我們亦會因為別人的打扮來去認定他們的性別。但只要細心留意，其實現今很多女性都開始走向中性化的打扮，例如留短髮和穿着男裝衣服。與迪士尼公主卡通一樣，雖然女性形象的轉變不大，但其實已經慢慢踏前了一小步，開始打破傳統的性別定型了。

內容提供：Vanessa Poon

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【阿拉丁】茉莉公主不是公主？ 從性別研究看傳統迪士尼公主」​】

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