若說Anna Wintour是美國時尚指標，那麼法國的話，必數當地前《Vogue》主編Carine Roitfeld，她曾自立門戶創立雜誌《CR Fashion Book》，早前老佛爺Karl Lagerfeld同名品牌亦邀她擔任未來三季的時尚顧問，足見其實力和事業心。她在本周一，更繼續拓展其時尚王國，推出自家中性香水品牌Carine Roitfeld Parfumes，而產品的獨特之處，便是參照不同地方的氣息來調配，當中還有向王家衛致敬的款式，以電影《花樣年華》的風格，營造香港獨有的香氣。

前法國版《Vogue》主編Carine Roitfeld，推出香水竟以《花樣年華》感覺，向王家衛致敬。（《花樣年華》劇照）

熱愛無拘無束，也許便是法國女生的特質，Carine Roitfled的香水品牌，雖獲不少公司提議投資，但她都一一婉拒，原因只為兩個字──「自由」。得到財團支持，成績或會更顯注，但她堅持自資開設品牌，盼能一直保留自己對製作香水的熱誠和初衷，回應傳媒訪問時，更指「拒絕所有投資邀請」，「這件事不能讓金錢主導，這是關於熱誠和永恆的個人品牌，亦反映我日常中會做的事。」

Carine Roitfeld喜歡香水的永恆，也愛看電影，故推出的香水款式，都以各地的氣味為主，當中包括向王家衛致敬的「Kar-Wai」。（carineroitfeld@IG）

【點圖即看】Carine Roitfeld喜歡香水的永恆，也愛看電影，故推出的香水款式，都以各地的氣味及電影為主==>

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我們是法國人，正如你所想，法國人從不提及金錢。 Carine Roitfeld

擁有法國人的靈魂，Carine Roitfeld曾形容母親是位「非常典雅的法國女生」，也許因耳濡目染，從她的身上，不時散發著優雅的氣質，同時亦有展示個人特質的堅持，故儘管她現年64歲，依然風韻猶存，也敢於為發展個人形象，而嘗試不同新的挑戰。

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Tom Ford的繆思、老佛爺的最佳搭檔

Carine Roitfeld畢業於美國紐約帕森設計學院，亦曾在南加州大學修讀電影，對藝術充滿熱誠。她其後曾於法國版《Elle》工作，並在90年代，為當時Gucci和YSL的創意總監Tom Ford設計造型，以及替Versace和Calvin Klein擔任顧問，從而建立出個人獨有的搖滾時尚品味。她在2001年，更轉回至傳媒業，掌管法國版《Vogue》，十年後決定開設自家雜誌《CR Fashion Book》，與Uniqlo合作推出聯名系列服飾，亦成《Harper’s Bazaar》的時尚指導。

老佛爺(圖左)曾讚Carine Roitfeld(圖右)的時尚品味。(Getty Images) 成為時尚的繆思，是不少女生渴望的事，Carine Roitfeld不僅是Tom Ford的繆思，跟老佛爺也是合作無間。出名挑剔的老佛爺，生前曾這樣高度評價Carine Roitfeld：「她知自己想要甚麼，也有遠見，並能表達這些意見。」這可見Carine Roitfeld的獨特品味，她亦在離開《Vogue》後，曾協助老佛爺，為Chanel 2011秋冬季和2012春夏季的宣傳，設計造型，並與對方共同著作書藉《The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited》，甚至成為老佛爺同名品牌Karl Lagerfeld的時尚顧問。

「我不希望任何人認為我自命不凡」

擁有得天獨厚的天賦和地位，但Carine Roitfeld也沒自滿，反而敢於展示不足，向人闡述完全的自己。她的自家香水品牌宣傳，最初以裸照作噱頭，當中的靈感，Carine Roitfeld解釋是基於她的女兒，因對方貪玩為她拍裸照，故她其後靈機一動，認為把照片用於宣傳香水，是個貼切主題的做法。

她坦言，這個做法引來網民評頭品足，曾批「不喜歡她的屁股」，雖有不少女生愛聽美言，但她則認為批評同樣重要，「當你成為公眾人物時，你會在Instagram獲得很多相類言論，我亦不希望任何人認為我自命不凡。」追求做到最好的同時，她亦從不掩飾自己的缺點，這樣坦蕩蕩的自己，才能為自己定立更清晰的定義。正如她所言「香水是一種傳承的方式」，相信其所推出的香水，不僅代表各地的香氣，亦帶有她到達和經歷當地時，所留下的餘韻。

Carine Roitfeld出席活動時，獨特的時尚品味，也非常值得我們參考：

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（參考資料：Bloomberg、PAPER、wwd.com）