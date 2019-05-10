辦公室出軌很普遍！女生幻想不輸男生　面對刺激：別高估自制能力

戀愛，有時只是一種氣氛，某些現實因素加上你自己的一些幻想，令一件普通嘅事變得「浪漫」。一時唔清醒，就好易會被呢種戀愛氣氛矇騙而做錯決定……例如係同同事出軌，即係自己／對方有另一半，但仍然發展感情。

作者：詩寧

（《金秘書為何那樣》劇照）

出軌很普遍，分別只係......

提到「出軌」，人人都會破口大罵，覺得當事人無腦、唔諗後果、一時鹹濕連份工都無埋……身為已婚人士，我當然認為出軌係唔啱，但當「戀愛氣氛」降臨喺你身上，你係咪又可以堅守對另一半嘅承諾？背著另一半，你真係從來無同過其他異性調情？幾句訊息都無？出軌很普遍，分別只係思想出軌定係肉體出軌，你離條軌又有幾遠？

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（《金秘書為何那樣》劇照）

「曖昧」可能只源於幻想？

出軌，並唔係男生專利，其實女生喺呢方面更易「做錯」，因為女生太愛幻想，而所謂嘅戀愛感覺，好多時都係自己幻想出嚟。唔信？

舉個例，某日你帶口罩返工，清潔姐姐喺茶水間問你：

「Jenny, 你病咗呀？唔好飲咖啡喇，飲多啲暖水知道嘛。」繼而佢斟咗杯暖水畀你。你講句唔該，最多都係感動一下覺得人間有情就完。但如果上述說話同動作係一個靚仔、斯文有禮、你一直覺得佢好有才華嘅高層對你做，相信你已經面都紅晒、心跳加速，因為你自己加咗啲感受喺杯暖水入面。所以「幻想」，係一件好危險嘅事。

（《金秘書為何那樣》劇照）

男女大不同：男生對自己的幻想累事



女生對男生的幻想，多數是源於祟拜、傾慕，覺得個男上司好叻，工作時候很認真，落決策時候又很有型，仲要教自己好多嘢……每日都為咗佢而扮靚返工，香港人返工時間長過拍拖時間，日日見面、天天幻想，好快就會唔記得咗自己有另一半。

那男生對女生的幻想呢？或者係對自己的幻想，覺得自己係英雄、自己好叻，見到女同事（當然前題係靚）工作上遇到困難，好似好辛苦好慘，覺得自己應該去幫下佢、保護佢，最初可能係分擔工作，漸漸由憐生愛。屋企個老婆太強勢也太獨立了，早已提供唔到英雄感。

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面對誘惑：別高估閣下的自制能力

辦公室出軌事件，仲有一項重要元素－刺激，因為唔可以畀其他同事知道你倆的秘密，喺人前、開大會時扮晒唔熟，眼神交流都唔多個，散會後返埋位密密Message；遇到節日，靜雞雞喺對方個位放份禮物仔；約咗放工食餐飯，但又要前後腳離開公司……愈多呢啲鬼祟小動作，愈危險，也愈刺激，貪玩貪新鮮，慢慢也就著迷了。

別以為自己不愛刺激，也別高估閣下的自制能力，唔想婚姻事業全失去，在職場遇到吸引力高的同事，還是一開始便敬而遠之好了，連朋友都唔好做。