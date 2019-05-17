【習慣失去】別讓執着綑綁你的自由　及早抽離　你值得更好的未來

執着過去只會浪費時間。直到放下醒覺那一天，你才發現在執着的日子中，不少機會已一去不返。

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失去是一個結果，而適應是一個過程，我們既然沒辦法改變結果，那就要習慣失去後的轉變。這個世界上，沒有非誰不可，沒有過不了的生活，只是你選擇用怎樣的方式去過每一天。時間一分一秒地流逝，日子一天一天地過去，你又用了多少心力精力去面對重重難關？是埋怨？是學習放下？還是積極向前邁進？

我們既然沒辦法改變結果，那就要習慣失去後的轉變。（gettyimage/視覺中國）

每個人都會有不同的方法面對事情，沒有絕對的對或錯，可是，有些人往往對每件事都太過執着，最後只會害慘自己。有時候，人繼續執着於真相背後的原因，但是否能夠承受知道後的結果呢？人的快樂，其實就是要放下執着，既然結果已放在眼前，又何必再追問到底呢？知道真相未必是一件好事，不知道也不一定是一件壞事，如果事情已成定局，知道不知道又如何？每件事都把底牌掀開，會讓事情變得更醜陋，反而想想該如何面對和處理當前的難關，才是對自己最好的選擇。

人繼續執着於真相背後的原因，但是否能夠承受知道後的結果呢？（gettyimage/視覺中國）

每樣事情太過沉迷是無益的，包括沉迷執着。有些人未必了解到常處於困境內，究竟出了什麼問題，以為每件事尋根究底，才是真正做應該做的事。他們一路以來以為對的事，實在不理解為何要改變，執着於執着，不願改變其實也是一種執着。有時盲目追求，只會虛耗光陰。執着是一種綁架，綑綁了人的自由。有些事情並不是努力爭取就能看到結果，無謂的堅持只會浪費更多的時間和心力。到頭來，卻沒有真正投放時間去實現自己該實現的事情。

每事都把底牌掀開，只會讓事情變得更醜陋。（《紀念日》劇照）

事過境遷，你或許會發現，如果能夠早一點放下執着，就不會如此後悔當初。人只要適應了轉變，習慣了也就捱過了，不該執着的就不要再執着了。你又醒覺了嗎？

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《別讓執著綁架自己》」​】

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