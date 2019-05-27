努力，固然要學習。但原來懶惰，也是需要學習的。《懶，讓你變得更好》一書中說明了「不勞而獲」不是夢。

「偷得浮生半日閒」的藝術，是時時被人忽視的。我們習慣把生活塞得滿滿的。排山倒海的工作是等閒事，在工作桌上吃飯也會被覺是應份，莫說想要稍稍休息一下；為了消解工作上的鬱悶，下班找朋友一吐怨氣，回家已是深夜；好不容易走到周末，也總要安排好些活動，才算沒有枉費假期。結果，就似很多網絡文章所提到，每天晚上，你都不想就這樣結束這天，結果就連睡覺都犯拖延症。

天天馬不停蹄，天天累壞，生活卻愈活愈模糊。你沒有勇氣結束無意義的一天一天，也就是沒有勇氣「慵懶」。

（lieabednotes@instagram）

《懶，讓你變得更好（The Lazy Guru's Guide to Life: The Mindful Art of Achieving More by Doing Nothing）》不是甚麼巨著，卻似是睡前熱牛奶，讀完讓你安心，「慵懶」有用，「無用」有用，以下說說作者Laurence Shorter替我們的慵懶找籍口。

（thomas_pichon@instagram）

有勇氣面對「空白一天」

看丘世文的《周日床上》，作者永劫輪迴似地在星期天早上徘徊，回憶一周軼事，多寫意！可當自己也學起丘世文戀戀被窩，睡到日上三竿時，那種快樂與舒泰總是混雜了一點「不應該」。但是，Laurence的說法卻是－我們都需要「空白一天」，實在不用為此焦慮。

Laurence是一個自由工作者，主要工作為寫作與上課，時間管理對於他來說特別重要，但以他的經驗之談，卻發現所謂的時間管理，並不是把時間表塞得密密麻麻。對於一眾打工仔來說，總羨慕他的自由，他卻道習慣忙碌，突如其他來的空白也會使人不知所措。他分享一星期總有兩、三天，他坐在桌子前問自己：「我現在應該要做甚麼？」空白、甚麼都不做，於很多人來說都很負面，但他卻道很壓力都是來自那不得不做甚麼的感覺。於是，與其強逼自己要做點甚麼，他學習適時停下來，好好休息，或是做做運動，得著比起時刻黏着朋友沒事找事幹好得多了。

＊他更在書中分享放鬆的好方法：

沒有「應該」與「不應該」

埋首苦幹總是被認為是好的，但Laurence卻認為適時偷懶，在工作中抽身，想一想那個「應該要甚麼」的清單，他舉例：「我應該要寫完這篇文章即使我現在需要休息；我應該要說點甚麼來打破這沉默，那我的約會對象便會舒服一點；我今天應該回覆這電郵，即使我其實需要更多時間。」這都是我們的生活日常，但他卻提醒這「清單」沒完沒了，我們應該控制自己的「應該」，而不是讓他人的「應該」控制自己。

至於那準則從何來？每人的都不同，但都來自那「偷懶的空間」。

（《老公的那個進不來》劇照）

別嘗試「解決」事情

總有一些事情，如與愛人的爭執、時間的壓力、甚至是哪時到超級市場買日用品了⋯⋯這些都是日常生活中必定會出起的事，怎樣都揮不去。生命中的問題只會愈來愈多，也就愈來愈複雜，而Laurence的建議卻是－不要嘗試解決它們。

與其不斷為它們沒完沒了的煩惱，他選擇由他，就似我們的時時說的「船到橋頭自然直」。解決不了，便先不解決，雖然要克服當中的不安，但起碼不是「白努力」，起碼賺了傭懶。