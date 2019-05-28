有一種愛叫蕭正楠和黃翠如，在鏡頭前沒甚親密接觸，但所做的事本身，卻是非常浪漫，讓不少人大感羡慕。蕭正楠去年於「萬千星輝頒獎典禮」，當眾向黃翠如說愛的宣言，並宣布兩人已婚，令全場哄動，紛送上祝福。兩人結成夫婦一年後，昨日宣布於印尼峇里島辦私人婚禮，雖僅有簡單的佈置，氛圍卻是充滿浪漫與幸福。

蕭正楠和黃翠如昨日宣布於印尼峇里島辦婚禮，場面感人。(@axioo.bali)

蕭正楠和黃翠如昨日於社交網站，分享多張婚照，可見兩人當時的笑容裡，藏著無盡的幸福和未來。黃翠如還恩愛表示「這個男生，我喜歡」，以及「就這樣，你跟著我，我跟著你」，而蕭正楠則回應道，「這個女生，我喜歡」，「如果你不嫌棄，下輩子我們再約定，拍一下對方額頭就會記得對方。」

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大自然婚禮主題是黃翠如的主意？

兩人的婚禮，沒大型城堡，也沒玫瑰拱門，一切以自然為主，並帶有奢華的舒適感，與婚禮主題「森林和閒適的奢華」，非常貼切。兩人選址於峇里島南面懸崖頂的Six Senses Resort，筆者找來負責籌備婚禮的Signature Weddings，問及婚禮細節，他們解釋婚禮的主題，源自翠如喜愛大自然的理念，故難怪翠如會在社交網站，甜蜜寫道「你（蕭正楠）是一個沒有太多想法的人，就是喜歡傻傻笑地跟著我走，我說我喜歡簡單的美，淡淡的艷，你也跟著說你喜歡。」

低調也有簡約的美學，整個婚禮場地和佈置，都是以天然素材為主，除了大片草地，亦可見木製拱門和座椅，以及藤編地墊，並有個以木材搭建而成的「宴會廳」，配搭電泡吊簾，營造童話的浪漫氣氛。

黃翠如手上的乾花束，有象徵堅韌愛情的蒲葦。(@axioo.bali) 特別乾花球藏寓意 有別純潔的白色，婚禮的整體色調，傾向大地系的米白偏啡色，較有木質的感覺。最特別的是翠如手上的花束，利用大量乾花，包括代表堅韌愛情的蒲葦、寓意「在我面前不用裝堅強」的兔尾草，以及銀扇草和滿天星等，增添大草原的野外感覺，而佈置使用的花，亦運用柔和的白色和奶白等色，如象徵純潔愛情的白花蝴蝶蘭和白玫瑰等，減淡拱門和場地旁野草的粗獷感覺，將整體注入剛柔並濟的舒適感。

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兩人宣讀愛的誓言

雖然二人婚禮低調舉行，但婚禮細卻一絲不苟，襯托真摰和深情的誓言，就仿如調味般，讓整個場面充滿祝福和幸福的氛圍。蕭正楠當日穿由黃翠如親自挑色和材質的純白禮服，在眾親友面前宣讀誓詞，指會以下半生時間，去愛、支持和保護對方，並約定來生讓對方拍額頭相認。黃翠如則穿浪漫的法式蕾絲婚紗，甜蜜地回應愛意，「感激你各方面給予的愛，這一生我將交托給你，下一輩子我會拍你的額頭，遵守這個承諾」，場面感人，而蕭正楠其後亦為對方獻唱情歌《為你鍾情》。

從兩人的婚禮告訴我們，幸福的婚姻，不是看婚禮賓客人數多少、場面有多壯麗。最重要的一環，其實是對方給予你多少支持，能如何成就你的夢，以及能夠一起走下去的信心，已經足夠有餘。

（資料來源：Signature Weddings）