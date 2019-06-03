【阿拉丁】詳述真人版與卡通的八個差異　電影訊息含量極大！

2019年5月上映的阿拉丁真人版電影，可算是誠意十足的大製作，絕非為了真人化而真人化。阿拉丁的故事本身就極具深意，傳達了自由和自我的概念。

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經過二十多年的時代變遷和進步，劇情故事大有潤飾，加上深入民心的音樂和精彩畫面，相信本來對典型公主王子童話反感的觀眾也能一同享受這套電影。

《阿拉丁》動畫與電影的八個差異

阿拉丁(Aladdin)

在動畫中，Aladdin變成王子後，就能神態自若地拜訪皇宮。但電影裏卻反復強調精靈只改變了Aladdin的外在，骨子裏他並不是一個養尊處優的王子。Aladdin到皇宮拜會公主和國王時，也不懂禮儀，醜態百出，自卑心作祟，使他一度無法鼓起勇氣接近公主。

茉莉公主(Jasmine)

在動畫中，Jasmine可說是一個花瓶公主，在她身上的故事並不多。但在電影裏，Jasmine卻是一位關心國家大事、具領導能力、有主見的堅強公主。在與反派Jafar的角力中，她的貢獻不亞於Aladdin。而到最後，電影中的Jasmine成為了蘇丹（國王），接管Agrabah這片土地，且修改法律與Aladdin結婚。

新時代的迪士尼動畫和電影都充滿了女性自主的意識，例如魔雪奇緣（Frozen），黑魔后，沉睡魔咒（Maleficent）等。而在阿拉伯世界中，女性的政治權和人權是處於劣勢。因此在這套電影中，Jasmine公主的角色設定特別讓人眼前一亮。

精靈(Genie)

動畫中的Genie，一直是以奇幻的藍皮精靈造型出現。而在電影中，Genie就經常以人類的形態陪伴在Aladdin身邊，讓觀眾能感受到兩人之間的友誼。而Genie真人化後，他的表情動作、舉手投足都更具親切感和人性化。

而且，動畫中的Genie得到解放後，仍能飄浮半空，上天下海。但在電影裏，Genie獲得自由後便變成凡人，法力盡失。這正正帶出了一點：要獲得某東西，就必須犧牲另一樣東西作交換。

賈方(Jafar)

在電影版阿拉丁中，最令觀眾詬病就是反派角色賈方（Jafar）的樣子不夠邪惡凶狠，相比起動畫實在遜色不少。關於Jafar的人物背景，動畫並沒有作出交代。電影中則說了他是與Aladdin的出身相似，自小以偷竊維生。但兩人差之毫釐，謬以千里，在同樣的生活環境和三四技能下，卻擁有不同的性格，所以他們的命運和所作所為是千差萬別。

鸚鵡艾格(Iago)、猴七八子阿布(Abu)

在動畫中，Jafar的鸚鵡Iago和主人一樣奸狡，口沒遮攔，更懂得與Jafar鬥嘴，為故事增添不少趣味。而Aladdin的猴子Abu亦表情多多，非常機敏。當Aladdin只顧與Jasmine聊天時，Abu還露出一副被冷落的呷醋表情。

而在電影中，由於受到「真實化」造型所限，鸚鵡和猴子的戲份近乎零。

侍女達莉亞(Dalia)

Jasmine公主的侍女Dalia是電影版中獨有的角色。在動畫中，公主幾乎都是靠着對老虎說話來向觀眾表達她的內心世界和感受，又或者是自言自語。而電影則新增加了與侍女Dalia的互動，讓對白和故事更加豐富。

感情發展

動畫中，Aladdin和Jasmine初次見面時，說不夠幾句話便準備要接吻，如此典型童話故事劇情，是一點也不乎合邏輯和常理，讓觀眾很難代入。

在真人版電影中，感情線相對比較真實（相對！），男女主角之間的感情起碼是循序漸進，公主最初更因為誤會阿拉丁是個小偷而生氣離開。後來，Jasmine愛上Aladdin不單是因為他用魔毯去帶她去兜風這樣簡單，而是因為成為一位稱職的統治者是她夢想，Aladdin就讓她去遊世界，給予她敢於冒險和反抗的勇氣，劇情因此而變得合理得多。

皇宮的生活

在動畫裏，皇宮幾乎空無一人，除了空間大就什麼都沒有。電影裏的皇宮生活卻多姿多彩，有派對、有歌舞，公主的臥室非常精緻和舒適，身邊也有侍女陪伴。這才會令人思考為什麼公主擁有一切，卻仍然無法感到開心，甚至希望自己不是公主。

《阿拉丁》故事傳達的思想

To be my own master, such a thing will be greater than all the magic, all the treasure, in all the world. Genie

自由

阿拉丁、精靈、公主三者雖然出身不同、處境不同，但他們都被某種力量、某樣東西所束縛，他們都所渴望的是自由。

Aladdin捉襟見肘，每天就是靠偷竊維生，總是擔心被士兵捉拿；Genie是全宇宙力量最強大的生物，卻無法還自己自由，即使法力無邊，也只能為主人施展魔法；Jasmine身為皇族，擁有一切，但正正因皇族身份而失去自由，連離開皇宮出外走走的機會也沒有。

阿拉丁、精靈、公主，不管有錢無錢，大家都被困在枷鎖中。自由對他們來說是最珍貴的。能夠隨心所欲為自己作主，這比任何法力、任何寶藏、任何財富都來得珍貴。

Jasmine, I do love you, but I gotta stop pretending to be something that I’m not. Aladdin

自我

Aladdin擔心當公主知道自己是個窮小子後，便會離他而去。因此他一直偽裝王子，不敢說出真相，也不敢放走精靈，這令他漸漸失去那個純真和重義氣的自己。

正如精靈所說：你得到的愈多，你就會失去得愈多。我理解為：你的欲望愈多，你最純樸最無憂無慮的那個真我也就愈萎縮。

之後，Aladdin忍痛離開，決定做回自己。但其實公主愛的就是這樣的他。

怕對方知道自己窮便會離開，所以一直充大頭。是不是突然間覺得，童話故事裏的道理其實也很真實呢？

Aladdin因為怕對方知道自己窮便會離開，所以一直充大頭。（作者提供）

I wish…I wish to set you free. Aladdin

（不）自私

Genie生存了成千上萬年，但從來沒有主人願意花掉一個願望來給他自由。從頭到尾，Genie一直幫助身無一物的Aladdin渡過難關，追求公主。而最後，Aladdin沒有許願重新變回王子，而是用掉僅餘的一個願望來解放Genie。

朋友之間真正的義氣，不只是分享東西這麼簡單，而是當你自己也不夠自用的時候，仍然願意分享出來。

Aladdin用掉僅餘的一個願望來解放Genie。（作者提供）

畫面和特效

《阿拉丁》改編自阿位伯傳說《一千零一夜》裏面的故事，整個場景設定充滿了異國風情，不再總是歐式城堡、魔法森林。電影將Agrabah這個虛構城市創造出來，觀眾單是欣賞場景佈置、角色服裝和街景已經是目不暇給。

而在電影初段，Aladdin和Jasmine在鬧市中穿梭逃跑的情節拍得十分精彩。Aladdin身手敏捷，在市集飛簷走壁的畫面，有種刺客信條的感覺。

關於演員和角色，Naomi Scott飾演的公主為這套電影大大加分。她實在太美，即使她就這樣站着當一個花瓶，一句對白都不說，也是驚為天人，傾國傾城的花瓶。而造型師，化妝師更是功不可沒，Jasmine公主配上精緻迷人的妝容，每一轉身，每一微笑都可謂完美，好像要確保每一幕都要迷到觀眾。

音樂

《阿拉丁》絕對稱得上是迪士尼動畫中，最經典的作品之一。“A Whole New World”更是家傳戶曉的一首歌曲，電影中的每一首音樂都非常入耳，精而不濫，即使不太喜歡歌舞電影的觀眾也不會覺得煩人。

2019年的《阿拉丁》真人版電影邀請了當年動畫的音樂製作人再次操刀，這一次新增了唱出女性自主心聲的“Speechless”和Will Smith主唱的片尾歌“Friend like me”。

內容提供：茄雲遊攝世界​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【阿拉丁】解讀電影與動畫的8個差異&故事教我的道理」​】

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