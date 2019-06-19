【讀書】尊嚴與暴力的衝突：《少年來了》紀念光州事件赴義的少年

「後來我才得知，原來那天軍人拿到的子彈總共有八十萬顆，當時那座城市的人口只有四十萬人，也就是說他們拿到的子彈數量，足以在每一位市民身上射出兩個致命的洞。 我相信他們的上頭一定下了指示。萬一場面失控就可以那麼做，所以就像學生代表所說的，要是我們將槍枝堆在道廳裡，清空道廳並撤退的話，他們很有可能就會用槍口瞄準市民。」——《少年來了》

1980年5月，「光州事件」造成數千人死亡。（《1987：黎明到來的那一天》劇照）

1980年5月，韓國光州市民與學生組織遊行示威，反抗全斗煥政權。「光州事件」在韓國又稱「5.18民主化運動」，當時光州市民上街藉以宣示對霸權政府的不滿，豈料政府最後下令暴力鎮壓，過程中大量市民被捕、被凌虐折磨、甚至造成數千人死亡。（當初政府發表的死者數字是191人，然而實際認定死者數字是4,362人。）

全斗煥在鎮壓「光州事件」後成為總統，不單將反對人士領袖處死，更將事件定性為「金大中等親共主義者主導的內亂陰謀事件」，亦即是將矛頭轉向，指「光州事件」是親共主義者想進行叛變，企圖扭曲事實。

全斗煥在鎮壓「光州事件」後成為總統，不單將反對人士領袖處死，更將事件定性為「金大中等親共主義者主導的內亂陰謀事件」。（《1987：黎明到來的那一天》劇照）

另外，全斗煥更企圖掩飾「光州事件」的真相，禁止一切有關「光州事件」的輿論及出版物，更將死難者家屬軟禁。他從不承認授權軍人在「5.18民主化運動」中使用暴力。

他指：「在光州，除了生命受到威脅之外，戒嚴軍絕對沒有把槍口指向平民過」、「我覺得事件有北韓特種部隊滲透起事的跡象」、「受到北韓煽動的暴民無法溝通，為了保護民眾的軍隊才會自衛反擊」，由始至終完全不肯承認自己使用過大武力鎮壓示威群眾。

「受到北韓煽動的暴民無法溝通，為了保護民眾的軍隊才會自衛反擊」，這類的話只不過是霸權政府的藉口。（圖片來源：GettyImages）

相隔39年，作者韓江以「光州事件」作藍本，寫下《少年來了》。為了書寫這本書，韓江下了不少功夫進行查證。她看了很多生還者的訪談、照片、影片，也頻頻到光州進行現場採訪。

相隔39年，作者韓江以「光州事件」作藍本，寫下《少年來了》。

當尊嚴與暴力共存的世界，每個角落，每個世代，都有可能是下一個光州。

按圖查閱《少年來了》金句：

+ 3 + 2

韓江於1980年出生於光州，正是「光州事件」發生前的幾個月。作者的家人帶同韓江一起移居到首爾生活。雖然她從沒親身經歷「光州事件」，但每逢過年過節，就會聽聞親戚在低聲耳語著「這件事」。她以為自己對這件事沒有記憶，又或早已把這件事忘記得一乾二淨，但隨著時間流逝，那段記憶反而愈漸清晰。

有些記憶是時間治癒不了的傷痛，不會因為事隔多年而變得模糊或者遺忘，弔詭的是，時間越久反而只會剩下那些痛苦記憶，對其他回憶則逐漸麻木。世界變得愈來愈黑暗，就像是電燈泡一顆一顆壞掉一樣。

「有些記憶是時間治癒不了的傷痛，不會因為事隔多年而變得模糊或者遺忘。」（《沒有你的生日會》劇照）

韓江決定正面面對這些情緒，以七個章節、六位不同的角色，試圖以不同角度，重新描寫「光州事件」。

15歲的少年東浩和朋友正戴一起參加了示威活動。當政府派軍隊進駐光州冷血鎮壓，軍人開始開槍射殺市民的時候，東浩害怕地逃走躲了起來，並且親眼目睹正戴被當街射殺。東浩愧疚之餘，來道廳的尚武館找尋正戴屍體，遇到了負責處理遺體入殮的女高中生恩淑，以及年輕的女裁縫師善珠，受她們請求留下來幫忙，也因此認識了館內負責調配人力與物資的男大學生振秀。

在協助無名屍體登記的工作時，東浩不時對自己的懦弱感到自責。幾天後，軍方即將攻入道廳的那晚，東浩下定決心要堅守到最後……

這些示威者不是暴徒，他們不過是最平凡的人。（《1987：黎明到來的那一天》劇照）

那些鼓起勇氣迎向軍隊的少年，是在光州事件裡決定留下來的少年，也是母親在518那夜帶不走的少年；是那些代替我們赴義的少年，也是至今仍像影子般穿梭在你我身邊的少年。

據悉抗爭初期，大部份人都沒打算積極投入民主運動。然而，當看到手無寸鐵的學生被活生生打死；中學生看到自己的兄弟姊妹或朋友被槍殺；看到身邊的人無故被消失，他們不再沉默，參加示威，爭取民主與自由。

整場民主運動中，一宗打劫也沒有發生，沒有人燒車胎，也沒有人擲爛玻璃。市民互相幫助，為示威者送飯，以及為他們打氣，甚至捐血給示威者。

整場民主運動中，一宗打劫也沒有發生，沒有人燒車胎，也沒有人擲爛玻璃。（《逆權司機》劇照）

這些示威者不是暴徒，他們不過是最平凡的人——看守停屍間的15歲少年東浩、少年的同窗、劫後餘生的出版社女編輯、遭刑求凌虐的男大學生、女工、以及失去兒子的母親……

他們選擇在那一天走上街頭，未必是因為視死如歸，也不如別人想像般的勇武——他們都會懼怕、會顫抖、看不清整件事的全貌、接收不到外界的任何資訊，他們亦沒有想到軍隊最終真的會打開大門走進來，那天他們走上街頭，僅是出於一份愛，以及一份良知。

那天他們走上街頭，僅是出於一份愛，以及一份良知。（《1987：黎明到來的那一天》劇照）

我當時也知道軍人有著壓倒性的力量。只不過奇怪的是，我發現有另一股力量足以與他們的力量抗衡，並且強烈地主導著我。良心。對，就是良心。

最後面對軍人時，他們連槍都不願開，死於強權與暴力之下。後來他們的家屬，以及曾參與運動的生還者，全都被政府列為「暴徒」以及「內亂陰謀者」，並被迫「失憶」。

然而，光州的人不願忘記，他們牢記當年示威者的身影，以及時任政府的暴戾，並以各種把事件記錄下來。韓江的父母曾說，「他們代替我們犧牲了寶貴的生命。」我們可以做的事，就是藉著這些書藉、影像、音樂，永遠地把他們記在心坎裡。

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