「能成為密友大概總帶著愛」，早前陳潔儀與鄧萃雯各自在社交媒體公開親密照片，即被傳為同性戀人。其實對於女生，當真正接受了一個人，感情就如火箭直飛。綜觀娛樂圈中情誼深厚的好姊妹，親密度有時像戀人一樣或者更為親密。friend到以為是同性戀？其實「錫錫」只是平常事，還會…… 以下是好姊妹常見的特徵與相處：

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1)親嘴

「錫錫」是一種表達愛的親密行為，當然與普通朋友或許接受不了親嘴。不過對於好姊妹除了親一下臉頰，簡簡單單嘴唇上的接觸，卻表現出二人的深厚友誼，朋友的愛。而且親吻更是影相留念的好POSE，最有代表性的一定是圈中著名好姊妹「龍虎豹」，即容祖兒(Joey)、蔡卓妍(阿Sa)、鍾欣桐(阿嬌)。

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2)玉帛相見

常言道：「你有的我都有」。不少女生都不介意與好姊妹一起洗澡，一起更衣，在對方前露出裸體。能令人願意將自己最私隱的地方顯露出來，這個好姊妹定必給予你一份安全感和信任。

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3)有話直說

好姊妹不只是無限量支持對方，更是清楚了解對方一切，比起怕女友生氣的男朋友，更敢言亦有話直說。好姊妹說話直白不加修飾，又經常互相取笑。無論好姊妹怎樣醜態，你都一定會接納和收藏醜態留待他日再取笑。又或者說話尖酸刻薄、賤嘴批評對方，即使如此都只因為希望對方好，指證問題，卻不會真的生氣對方破壞感情。坦誠亦是愛的一種表現。

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4)經歷對方的重要時刻

雖然工作會令好姊妹不是每天相見，卻沒影響到點許感情。會經常提及好姊妹，就連家人都會認識你的好姊妹。而每當好姊妹有重要時刻，都必會參與其中，一起同行，一起成長。若果好姊妹被人傷害，卻會比她更憤怒和心痛。同喜同悲，她處於高山時會為她歡天喜地，處於低谷時會陪她一起走過，一起哭過，與對方人生路同行。

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此時此刻，你有想起一段充滿經歷的友誼嗎？隨著成長，每天拼命的工作，為未來煩惱，可能忘記回給她一個訊息。不過好姊妹的關係就是無論何時都甘願聆聽，默默支持。她被誰都給隱妥，她是一個避難所。親密都是因為想告訴她，這份友誼，有一份不變的愛。

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