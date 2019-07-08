女生反覆感染痕癢不適 　「抗念珠菌飲食」一個月根治關鍵在戒糖

做女人很辛苦，除了要面對每個月「M到」的痛苦，相信「念珠菌」也是不少女生的惡夢。每當發作的時候，私處就會痕癢不適、產生異味和難聞的分泌物，為我們的生活帶來很多不便。而且念珠菌仿佛永遠都無法根治，一旦作息不平衡或壓力太大，又會再次復發。

有人說當女生很辛苦，每個月都要承受M到的苦楚。（VCG）

外國女生Jazmine Polk在網站「Health」分享自己長年受念珠菌所困的經歷，她因為要醫治牙齒疾病而服用了很多抗生素，因而誘發了念珠菌。她試過無數個方法醫治念珠菌，包括塗抹藥膏、利用茶樹籽油洗澡，但總是反覆感染。後來到醫生Salzarulo的診所求醫，並且跟隨她的建議嘗試「抗念珠菌飲食法」（Anti-Candida Diet）一個月，期間沒有服用任何藥物，最後念珠菌症狀也得以改善。

那麼，到底「抗念珠菌飲食法」（Anti-Candida Diet）是甚麽？

飲食法背後的原理很簡單，就是「餓死念珠菌」。

女性感染念珠菌的原因是我們的身體為它們提供了適合的生長環境，如攝取太多糖份會較容易感染，因為念珠菌喜歡充滿糖份的環境。故此，「抗念珠菌飲食法」要戒掉那些念珠菌「喜歡」的食物，從而重建身體中的免疫系統及平衡腸道內的細菌。醫生建議Jazmine初期採用無糖、無乳製品和無麩質的飲食方式，再加服用益生菌和維他命等補充品。

要改變自己的飲食習慣，並不是易事。（Getty）

麵包、甜品、酒精、咖啡：全部戒掉！



萬事起頭難，對於這個聽起來比減肥餐單還要難跟從的飲食方式，Jazmine也曾萌生過放棄的念頭。

麵包、甜品、酒精或咖啡全都是有利念珠菌生長的食物，但同時又是Jazmine最愛的食物，要一時之間完全戒掉這些食物，讓她很難受。她坦言初時彷如每天都活在「飢餓」之中，甚至曾經在醫生面前哭著說要放棄，但她堅持下去後，一個月後身體起了奇妙的變化，除了不再出現念珠菌的症狀，還帶來了其他正面改變，如體重下降了15磅、睡眠質素比起以前好了。當然飲食法的功效及應用時期完全因人而異，必須個別諮詢醫生意見。

一個月以後，Jazmine沒有再跟從「抗念珠菌飲食法」，但也會注意著自己的糖份和澱粉攝取量，同時會服食益生菌，而且她的念珠菌在之後的兩年也沒有再復發。但醫生還是建議，即使跟從「抗念珠菌飲食法」後，症狀有所改善，也不要立即故態復萌，回到大魚大肉的飲食習慣。

根據The Candida Diet 網站，「抗念珠菌飲食法」的原則如下：

1 避免攝取非天然糖分如白砂糖 2 不吃油炸食物 3 吃不含澱粉的蔬菜 4 吃糖分低的水果 5 盡量攝取健康蛋白質如雞肉 6 食用健康油脂 7 避免攝取太多咖啡因 8 吃不含麩質的穀物

根據以上的飲食原則，女生跟從「抗念珠菌飲食法」時可吃以下食物：

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婦科醫生：適可宜止最重要

「抗念珠菌飲食法」（Anti-Candida Diet）這種無糖、無乳製品和無麩質的飲食方式到底有沒有風險。《01女生》就此向香港婦產專科呂桂英醫生查詢，呂醫生表示 「在醫學角度而言，糖份有利於念珠菌生長，所以低糖的飲食能減少念珠菌復發的風險。」故此，她建議患者應減少攝取令血糖上升的食物如白飯，糖份高的水果如荔枝、香蕉、芒果。

但是，呂桂英醫生也指出：「如果長時間糖份攝取過低，有機會引起低血糖症，病者會感到頭暈、疲倦、作悶的感覺。」她認為凡事應該適可而止，保持均衡飲食，平日多做運動也有助改善念珠菌問題。她指出如果長期反覆感染，應先咨詢婦產科醫生意見，如考慮分泌物種菌以對症下藥，也應完成整個療程才能有助治療念珠菌。

資料來源：Health、The Candida Diet