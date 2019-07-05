【說話藝術】想改善人緣識朋友？　掌握這五個交談技巧小心機

一個人的人格魅力除了體現在他的性格、氣質、處事能力、道德修養之外，更反映在他的言語能力。一個人的人緣好壞，完全取決自一張嘴。善用你說話的能力，你會收穫更多知心朋友。

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你有沒有發現，人際關係處理得較好的人，他總有一張善解人意、會說話的嘴；相反，一個人緣不討好的人，往往不太會說話或者說太多不該說的話。借鑒以下五個說話技巧，一起見證人緣魅力提升的蛻變。

借鑒以下五個說話技巧，一起見證人緣魅力提升的蛻變。（Gettyimage／視覺中國）

一、適當傾聽，不要一直講不聽

說話是一門藝術。撇除工作上的交流不說，與朋友之間的閒話家常，主要是交換雙方的故事，了解對方的想法，進而鞏固彼此友誼。沒有人會喜歡一個總是主導話語權的朋友，「有你講，冇我講」只會顯得自身的霸道和權勢，久而久之，就會失去願意和他說話或聽他說話的人。另一種狀況是總是向朋友抱怨訴苦的人，長期和這樣的朋友相處下來，自己也會失去耐心，只能暗自在心裏說「求下你放過我啦！」。適當的傾聽，是作為一個知心朋友的自我修養，反映的是重視這段情誼。

二、適時回應對方

這點筆者建議以多聽，少說，多附和的原則進行對話。當你的朋友正在正經說話的時候，你不要一直插嘴。相反，你需要做的，除了聽之外，是表示尊重的附和——適時點頭、看對方的雙眼、發出「對」、「嗯」、「哦」這類表示有在聽對方說話的回應。交談維持在同一語境上是很重要的，心不在焉，不把對方放在眼裏，只會令對方處於不斷轉話題的尷尬處境上。

另一種狀況是總是向朋友抱怨訴苦的人，長期和這樣的朋友相處下來，自己也會失去耐心，只能暗自在心裏說「求下你放過我啦！」。（Gettyimage／視覺中國）

三、適當的自我坦露，交換小秘密

適當地向對方坦露自己，如自己在生活上的一些小習慣、癖好，或者是比較私人的感情事情，以此製造和對方的親切感和親密度。這是人際關係高手常用到的技巧，當然這些必須是你在信任朋友的前提下進行，你不可能第一次和新朋友交談，就說你的感情事，相信對方也會不感興趣。坦露隱藏的自我，你的朋友也會不自覺地變得願意和你交換放在心裏的秘密，因為他信任你，也相信你會給他建議和看法。這何嘗不是加深友誼的另一途徑。

四、重複對方的話，可增強彼此間的信任

當你贊同朋友的說法時，以對方說過的話來作回應或總結，會起到更好的溝通效果。就像電視的訪談節目，主持人在有意或無意間會不時重複受訪者的話，這讓對方感到自己的言論受到關注，繼而願意說出更多的內容。而此技巧運用在朋友之間的對談，也會令對方產生「你尊重他」的心理。所以適當地重複對方的話，有時也是一個再好不過的回應。

適當地向對方坦露自己，如自己在生活上的一些小習慣、癖好，或者是比較私人的感情事情，以此製造和對方的親切感和親密度。（《我命中注定的人》劇照）

五、製造共鳴點，談論對方感興趣的話題

與不同性格、不同興趣愛好、甚至是不同職業的朋友交談都要小心的一點是，避免交談的話題「九唔搭八」。畢竟每個人都有自己感興趣或不願觸及的內容。道理很簡單，不要和文青朋友聊經濟的「邊際成本」，不要和愛踢足球的朋友聊「杜蘭特下賽季轉投籃網」。良好、有效的溝通技巧能打開自己和朋友之間的心扉，窺探對方內心世界的精彩。所以，當你發現朋友對你的話題不太熟悉或感興趣時，試著以他為出發點，轉換其他話題試試。

說話藝術是一門長年累月的虔心修行，透過多練習、多傾聽、多改善，假以時日，宅男也能成為人際關係高手。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【人際關係】掌握五個說話技巧 宅男宅女也成人際高手」​】

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