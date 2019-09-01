《Mindhunter》恐怖犯罪心理真人真事　BTK殺手最變態 ｜女生煲劇

《Mindhunter（破案神探）》第二季於上星期在Netflix上架，由David Fincher執導，改篇自真實FBI探員John E. Douglas的故事，解構變態殺手的犯罪心理。 兩季的罪案都是改編自真實故事，真有其人，到底在劇中的恐怖罪犯，真實的故事又怎樣？

（《Mindhunter》劇照）

Charles 'Tex' Watson－專門謀殺荷里活居民？

看過Tarantino《從前，有個荷里活》的觀眾，對「曼森家族（Manson Family）」應該並不陌生。當中牽涉的殺人案，身懷8個月身孕的影星Sharon Tate與4名友人在洛杉磯的住所慘遭殺害，失血過多而死，兇手便是邪教組織「曼森家族」成員Charles 'Tex' Watson。

Charles 'Tex' Watson在《Mindhunter》中由Christopher Backus飾演，當時不少報導稱仔他就是當年謀殺事件的主腦。謀殺案發生兩月後，Watson逃到德州，於8星期後才被補。他同時被指參與另一宗謀殺案，同樣是居住在洛杉磯的夫婦Leno LaBianca與Rosemary LaBianca，分別是便利店老闆與商人，被發現在住所內遭人刺殺，兇手用血寫上「Helter Skelter」。《Helter Skelter》是The Beatles的歌曲名字，但同樣也被認為是啟發「曼森家族」首領Charles發動殺人事件的作品。

Watson被控七項一級謀殺，被判死刑。可是，跟Charles Mason一樣，後來他被判無期徒刑。真實的他今年已屆73歲，並與獄中的另一女子結婚，育有4名子女。

Dennis Rader－著名「BTK」殺手

「BTK」即綑綁、折磨、殺害（bind, torture, kill）。由Sonny Valicenti飾演的男子，在兩季中也有出現，相信就是以連環「BTK殺手」Dennis Rader的故事作藍本。

Rader共殺害10人，受害人大多都是女性，都在家中遭殺害。犯案時間於1974年到底1991年間，每每犯案完畢，他都會寫信給媒體及警察，吹噓自己如何綑綁、折磨與殺害死者。除了有計劃地虐殺受害人，令其窒息至死；他甚至變態得在埀死呼救的小女孩旁，進行自慰。

但直到2005年，他才被發現。當時他60歲，被控十宗謀殺，而他全部認罪。他被判十項無期徒刑，在40年內不能假釋。他現在正在服刑，去年在訪問中被問到殺人動機，他說：「其實我覺得我體內住了惡魔，在年輕的時候便入侵了我，控制着我。」

（《Mindhunter》劇照）

Elmer Wayne Henley Jnr.－強姦、折磨及謀殺至少28名年輕男子

在《Mindhunter》第二季中，由Robert Aramayo飾演的Elmer Wayne Henley Jnr.也曾被探員訪問。他就是「休斯敦大謀殺（ Houston Mass Murders）」的兇手之一。Henley於15歲就跟Dean Corll－即「休斯敦大謀殺」的主謀相識。Dean Corll亦被稱為「Candy Man」，因為家族經營糖果工廠，他不時免費派發糖果，他時時利用兩位年輕男生來誘拐不同的男性去自己的家中開派對，最後把他們殺掉，而Henley就是其中一位「助手」。

在1970年至1973年間，Corll綁架28名13至20歲年輕男子，強姦及折磨後，便把他們殺掉。在其中6宗謀殺中，Henley都有參與，直到他在1973年把Corll槍殺掉。直到現在，他也有獄中服刑，2015年要求假釋被拒，直到2025才可再次申請。

資料來源：Ranker, Vulture