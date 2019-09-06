【斷捨離】與9年男友婚前半年分手：我丟東西特別狠　對感情亦然

猶記得第一次走進Jackie（化名）的家，我們一行數人嘖嘖稱奇，不禁驚呼：「為何你家都沒有雜物、似示範單位？」 攝影：黃寶瑩

時興「斷捨離」，人人都有一套自我詮釋－有人家中四壁空白，只留數件衣物與必要電器，甚至天為被地為蓆，其餘都可拋棄，多瀟灑；有人千挑萬選，只買好品質物品，減量重質，目標是終生使用。至於Jackie，她說：

我不覺自己是「斷捨離」，只是丟東西特別狠，對感情亦然。 Jackie

比起平常家居，也空盪得很，倚牆而立、高至天花的儲物櫃竟有一半空空如也。（黃寶瑩攝）

家中沒有多餘物件 空出一房間

Jackie家住村屋底層，是幸福一群，22歲那年家人搬離，留下兩房一廳小天地。開初與前男友居住，家中沒有多餘雜物，不喜歡擺設，也不愛沒有用的東西。廳中置沙發、電視與餐桌椅子，雖說不似平日那堆「斷捨離KOL」家中般空無一物，但比起平常家居，也空盪得很，倚牆而立、高至天花的儲物櫃竟有一半空空如也，更甚是兩房一廳，其中一房幾乎空置，只放一單人沙發，把「留白」這回事發揮得淋漓盡致。

「沙發是前男友嚷着要買的，現在算是全家最沒用的物件了。貓咪有時會跳上去睡覺。」家中留白位置甚多，與她的生活與購物習慣不可分割。她分享，「斷捨離」是近年才興起的，而她從小喜歡整潔，受不了多餘雜物。購買前，必先清晰知道如何使用、放在哪兒；每天回到家，第一件事一定是整理物件，把剛買來的東西儲存放好。

「沙發是前男友嚷着要買的，現在算是全家最沒用的物件了。貓咪有時會跳上去睡覺。」（黃寶瑩攝）

化妝品她只有五件，護膚品也不過一、兩瓶。唯獨是衣櫥，是家中唯一塞滿櫃子。已不再使用物品，不是送人便是立即丟棄。她舉例：衣服送人，買了才發現不遖合的洗髮用品，她亦二話不說丟棄，比起平常人，就少了那一點「不捨得」。

那情人舊物又如何？她道：「我對感情倒是更『斷捨離』。即使是前度送贈的物品，有用的我便會繼續使用，不一定要與感情掛勾。」這放諸感情上亦然，她說：「當你知道他不是你想要的人，就很快可以一刀切，不會拖拖拉拉。」

【點圖即看】家居「斷捨離」心得＝＝＞

+ 7 + 6 + 5

前男友並非恐怖情人，其實對她不賴，女友生氣，總會哄；努力工作，一起儲錢，財政都交給女友管。只是日積月累，微塵滾成頑固污垢，要洗掉還是直接丟棄？（黃寶瑩攝）

與拍拖9年男友在婚禮前分手：問題放多久也不會自然解決

捨棄一件物件容易，丟錯了大不了再買，那一段感情又如何？

Jackie與男友拍拖9年，早已同居，縱有吵鬧時候，但鮮有鬧分手。她分享，似大多女孩，她總覺男友似長不大「大細路」，自言自己似媽媽，而不是女友。她回憶：「當一個問題，說了數十次，他改善了一、兩天，然後又故態復萌，我便絕望了啊。例如有時候怪他思想不成熟，總要提醒他作重要的事、他不甚願意跟我家人相處、為何未洗澡便睡在沙發上、將來小孩要如何教育⋯⋯」這等問題都得不到共識，在心內積存。但前男友並非恐怖情人，其實對她不賴，女友生氣，總會哄；努力工作，一起儲錢，財政都交給女友管。只是日積月累，微塵滾成頑固污垢，要洗掉還是直接丟棄？

直到男友「順理成章」地求婚，卻是她想像中最不想要的方式：「他在朋友的婚禮中求婚，除了尷尬，也就是尷尬。他跟我認識多年，十分了解我，應該知道我理想中的求婚是怎樣，就是只有我們二人，漂亮而快樂。當時也快樂，但卻也十分疑惑－怎麼沒有我想像中那麼快樂呢？」

婚期逼近，令她不禁反思－到底眼前人是不是我想要的人呢？疑惑愈發強烈，朋友道：「其實你已說了很多年了，我們光聽也厭。人生大事，你要自己決定。」有感眼前的問題並不會消失，要不接受，要不離開。於是，就在婚禮前半年，他們因小事吵架，她要他搬離住所，二人分手，婚禮取消。

在婚禮前半年，他們因小事吵架，她要他搬離住所，二人分手，婚禮取消。（黃寶瑩攝）

結婚不能解決問題 捨得讓我上了寶貴一課

「我們18歲便走在一起，拍拖9年，把最美好的時光都給了對方。」前男友搬走，家中空盪盪只剩自己一個，曾有一晚發惡夢，她回憶：「在夢中整個世界都不要我，我醒來足足哭了一小時。」孤獨襲來，她便相約好友外出至累極，回家洗澡倒頭便睡。

斷不了，捨不得，不過瞻前顧後。問及會懷念與後悔嗎，她卻斬釘截鐵地說：

我沒有後悔，倒是十分內疚，因為是我說要分手的，往後的情人或許不好，但既然是自己決定，也總得一搏啊。即使結了婚，問題仍舊存在。 Jackie

「我們18歲便走在一起，拍拖9年，把最美好的時光都給了對方。」（黃寶瑩攝）

現在回想，這「捨得」讓她上了寶貴一課。她自省：「是我們溝通不足，我只懂十分強硬地、表面地說出要求，卻沒有解釋。我們一起太久，便似同屋主。但九年前後的我們，又怎會一樣呢？九年前的我們磨合了，可是九年後的我們沒有。」

不說置業買樓，生兒育女，說些最讓情人跨不過去的生活日常，把愛情拉到地面，她說：「就如我硬要他洗澡後再睡，不要只顧打機，就是因為我想一起睡啊。」

或許，「斷捨離」從來都只是一個形式。時常勤拂拭，勿使惹塵埃，由外到內。