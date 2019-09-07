提到台灣Cafe，每個「吃貨」必然會想起6年前襲港的「咖啡弄」，尤其是難忘於它剛開業時期的盛況。為了要吃上鬆餅與水果茶等招牌食品，即使面對長長的人龍、數小時的等候時間也在所不惜。 不過，「咖啡弄」於上個月底已經在社交平台宣佈台灣總公司因營運考量需將香港兩間店於8月31日結業。由台灣人主理的餐廳是否已買少見少？

咖啡弄於香港的兩間分店已於8月31日結業。（咖啡弄銅鑼灣店@Facebook）

咖啡弄當年登陸香港時，人潮不斷，大部份人都會慕名到訪，需要由樓上店門外排到街上。由於咖啡弄是過江龍，除了帶來台灣店的招牌食物，店員都都會用上國語接待食客，不少店員更是從台灣而來，故不少人都稱在咖啡弄用餐彷如置身台灣一樣，有着一份極度親切的感覺。

雖然，咖啡弄開業後近一至兩年都能保持一定的人氣，但隨日子過去，光顧的客人明顯減少。咖啡弄亦已於早前結束了銅鑼灣與尖沙咀兩間分店，讓人大感可惜，並紛紛感嘆咖啡弄是自己回憶的一部份。

咖啡弄分別於銅鑼灣店與尖沙咀店Facebook發佈台灣總公司因營運考量而選擇結束香港分店的消息。（咖啡弄銅鑼灣店facebook截圖）

+ 7 + 6 + 5

雖然「咖啡弄」已結業，未來要到台灣旅遊時才能享用它的美食了。不過，其實香港仍有不少由台灣人主理的餐廳，讓你可再次感到身處台灣的感覺。就別再待店鋪結業才後悔吧！

如置身於台灣舊房子：喵一下Garden Meow

喵一下Garden Meow由台灣女生Vivian主理。（資料圖片；圖片來源：Garden Meow）

大概，香港與台灣的不同之處就是難以找到一個舒適的地方休閒地坐下來看看書，同時品嚐美食，即使找到這樣的地方也相當狹窄，總感到壓迫感。喵一下Garden Meow的主理人Vivian也抱有這樣的想法，於是來到香港後就決定開設一間Cafe，將台灣文化帶來香港。

Cafe提供台式美食與飲品，甚至更設有台灣手工啤酒。不過比起食物，這兒的環境更為吸引。甫踏入店鋪，無論是餐桌還是其他舊物裝飾都帶有懷舊風味，大部份更是由台灣轉運到港，擺設方面不會讓人感到擁擠，更有一種坐上時光機返回台灣舊房子的感覺。而且更設有有蓋戶外區域，即使下大雨也可坐在沙發位置靜靜用餐。

地址：中環鴨巴甸街35號元創方B座Hollywood地下HG01-HG05號舖

+ 5 + 4 + 3

找回台灣早餐店味道：吃什麼

「吃什麼」由兩位來自台灣的媽媽成立，帶來一份台灣人情味。（What To Eat@Facebook）

兩位來自台灣的媽媽，本是台灣小店「請坐」的老闆，不過因商業糾紛而決定自己二人另起爐灶，成立了「吃什麼」。即使地方、環境改變，但那份親切的待客之道仍是沒有改變，不少人都會大讚到「吃什麼」除了食用台灣風情的美食外，也自在光顧店鋪的那份溫暖人情味。

雖然店鋪裝潢沒有走上懷舊格調，而是傾向簡約為主，但「吃什麼」的食物剛則款式眾多，除台式牛肉麵、滷味、魯肉飯外，更加設有難於在香港吃得到的招牌肉鬆蛋餅，當你想念台灣早餐店的味道時，也許能到這兒止止癢吧！

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖

+ 3 + 2

台灣小店感：真台客

「真台客」店外牆壁上的畫作極為吸引。（真台客@Facebook）

「真台客」當然是由真正的台灣人創立，而且負責入廚的更是其中一位老闆。未走進店內，已被店外牆壁上的畫作吸引，不過店內走的卻是簡約木系風格，甚有台灣小店的感覺。而店鋪出色的地方在於食物種類眾多，約60款的食物，包括便當、麵，以至鹽酥小吃都能在這兒享用得到，而受歡迎的菜式則為深坑臭豆腐以及蚵仔煎，加上食物均用上台灣食材與台灣調味料製作而成，絕對可吃出台灣地道口味。

地址：元朗仁樂坊5號利發大廈地下G及F號舖