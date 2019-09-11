哪件「前度遺物」最不可留？日收納女王近藤麻理惠倡從心動說起…

有人說，秋天是分手的季節，冬天是擁抱的季節。夜深人靜的時間，你想起的可能是你和前度拍拖時甜蜜的回憶，但目光一轉移，在你眼前的是前度送給你的擺設，而你不斷發現家中每一個微小的角落都充斥住盛載你和前度回憶的物件，此情不再，睹物思人或不捨、或傷心，如何將帶有情感的物件一併整理，無謂再佔據有限的心房與蝸居？不妨參考日本收納女王近藤麻理惠的智慧，從聆聽內心感覺開始。

你如何處理前度曾送給你的禮物？（《太陽的後裔》劇照）

藤麻理惠憑收納智慧而成名。 (ig@mariekondo) 2011年初，在日本首推處女作《人生激動的整理的魔法》（The Life-Changing Magic of Tidying Up）的近藤麻理惠，在短短數年間，其書本被翻譯成不同的語言在41個國家內發行，其英文版的著作更躋身美國《紐約時報》暢銷書排行榜長達86周，銷售量更接近三百萬冊，在歐美的網絡更引發了「kondo」（近藤）這個代名詞，表示「以麻理惠的方式來整理」，「kondo」這詞更被近藤麻理惠註冊成商標。在2015年時，她更被美國《時代雜誌》選為「年度全球百位最具影響力人物」。

【按圖看】歐美引發了「kondo」（近藤）這個代名詞，表示「以麻理惠的方式來整理」：

早前，Netflix更成功邀請到麻理惠參與拍攝「真人騷」節目《怦然心動的人生整理魔法》（Tidying Up with Marie Kondo），在節目裡，麻理惠會親自造訪不同的外國家庭，親自傳授她整理的魔法，而這個節目一推出後，更將日本收納女王再推向世界的每一個角落，就連今年年初所舉行的奧斯卡頒獎典禮也邀請她出席。

【按圖看】近藤麻理惠為家居整理前後的對比圖：

+ 10 + 9 + 8

收納前，首要拋棄無用的舊物，麻理惠指出選擇拋棄物品的竅門，不是「能不能用」，而是該物品是否能令你產生「怦然心動」的感覺，這些富有感情的東西總能勾勒起我們不同時光的回憶，但她指出很多富情感的物品必須選擇性捨棄，否則我們永遠不會成長，也失去了整理的意義。這態度其實適用於所有物品，尤其面對富有情感的「前度遺物」，以下4步，令你既整理舊品同時梳理情感。

「前度遺物」有喚起你心動的感覺嗎？(ig@mariekondo)

第一步：前度物品有否令你產生「怦然心動」的感覺

近藤麻理惠指出不是只顧著那一件物品應否拋棄，而是去認真思考該件物品能否令你產生怦然心動的感覺。你應該確實地將每件「前度遺物」拿在手上，用心去觸碰它、用心去感覺物品對自己的身體產生了甚麼的反應，例如，你看著前度送給你的毛公仔，雖然你很喜歡這個公仔，但它讓你感覺不了心動的感覺，你只想起和前度吵架時，他把公仔拋在地上的情景。若前度物品沒有令你產生「怦然心動」的感覺，或只勾起傷心的回憶，那就可以把它拋棄。

近藤麻理惠指出在扔棄感情物品時，緊記要感謝它。（《親愛的，熱愛的》劇照）

第二步：對有關前度的物品要存有感恩的心

在你拋棄前度物品之前，找一個安靜的地方放鬆自己的心情，因為人是有感情的，對拋掉富有感情的物件時總會傷感，所以你應該對該件物件說感謝，多謝它為自己作了那麼多的功，與自己經過那麼多的回憶，而且更可以溫柔地跟它說感謝陪伴自己的時間，現在不再需要它了。也許你會覺得這樣跟死物說話好像很奇怪，但掉舊物就像分手，好好處理分離，相信有助情感上的釋懷，這就是日本收納女王整理魔法的奧妙之處了。

收拾物品的前後對比圖 (ig@mariekondo)

屬於他的衣物，還在你家嗎？（《絕代商驕》劇照）

第三步：按照物品的類別收拾

我們常常犯的慣例就是逐個房間去收拾，但麻理惠建議我們應從物品分類，徹底收拾，例如：衣物和書本等等，將全屋的衣服通通都攤出來，一次過整理。例如：你把前度送給自己的衣服先攤開出來整理，你拿起和男朋友首次約會穿著的碎花裙。當你碰觸它，你有心動的感覺，你回想起當天和男朋友約會的情景，而朋友更讚美你穿這件裙很美的時候，你開心的回憶多於傷心，而這件就是你須要留下來的東西。麻理惠強調：「不需要刻意去拋棄，有心動感覺的是可以收下的。」

只留下一些讓到你可以經歷成長和反思的「前度遺物」(ig@mariekondo)

第四步：按照物品的次序收拾，最富感情的放在最後

有時候我們收拾前度東西的時候也是很隨心的，但很多時「邊度見到一件就執一件」好像不夠三五七日就憶起了有關前度的傷心事，所以麻理惠建議我們最好有次序地收拾物品。例如，先收拾衣櫃的一般衣服，手袋，鞋，最後才收拾一些小雜物，而前度物品難免會輕易地觸動內心的感情，也是最費時間的，執屋時，可以放在最後一次過整理，麻理惠說：「每個人都應該接受新的挑戰，透過整理，不僅可以緩解過去的痛苦，也使到我們用更樂觀的方式來看待未來，藉此反思人生。」。