唔係咸濕！自發性知覺高潮反應（ASMR）助紓壓　改善失眠情緒自救

「快樂嗎 你忘掉理想 只能忙於生活嗎」，工作、社會、人際關係上的問題，統統都會帶給我們負面情緒，面對不安的情緒，你又會選擇如何解決呢？ 有些人可能睡一覺、吃一餐，便可以「重生」，但長期沉淪於負面情緒中的人，又可否因為一餐便能解決問題？音樂會否是最好的選擇？有研究指出，除了音樂可以治癒人心，ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response）一樣可以。

你認為聽音樂可以踢走負面情緒嗎？（《我的少女時代》劇照）

古典、治癒比流行音樂更有治癒功效

心情低落的時候，你會選擇聽甚麼類型的音樂呢？古典、有治癒歌詞的歌，還是流行音樂？日本順天堂大學（Juntendo University）便曾就以上3種最常見的音樂類型，找來20歲到40歲的女性進行研究，透過她們聽音樂後的心跳、血流量以及體溫分析那一種音樂較有效令心靈得到慰藉。

德國詩人Berthold Auerbach曾說：「Music washes away from the soul the dust of everyday life.（音樂把日常生活的塵埃從心靈裏洗去）」（《The Producers》劇照）

結果發現，參加者在聽古典、治癒的音樂後，她們的心跳都是較平靜，代表她們消除了緊張感，沒有壓力，相反，流行音樂卻沒有太大變化。研究人員又發現，聽流行和治癒音樂，不會令參加者的血流量提升，古典卻可讓血流量上升，反映她們在聽古典音樂時較為放鬆。最後，參加者在聽古典、治癒的音樂後體溫都會上升，尤其是治癒音樂，非常顯著，研究人員指是輕鬆的表現。

他們因而指出聽音樂是可以紓壓，洗滌心靈，就像德國詩人Berthold Auerbach所說：「Music washes away from the soul the dust of everyday life.（音樂把日常生活的塵埃從心靈裏洗去）」

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「自發性知覺高潮反應」是最新治療方法？

除了歌詞可以治癒人心，現在新興的聲音ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response），中文是「自發性知覺高潮反應」，都被指對情緒有正面的影響。

ASMR近年在YouTube非常受歡迎，2017至2018年間YouTube上便有600萬條ASMR的影片。這類型的聲音普遍是讓觀眾有種在耳邊喃喃細語的感覺，片中人會用不同的日常用品做出聲效，如翻書本、寫字、進食等。

根據CNN的報道，英國斯旺西大學（Swansea University）一份有關ASMR研究指，患有抑鬱症的參與者會利用ASMR影片來治療病情，ASMR甚至可以幫助人們入眠、休息、學習等。研究人員解釋，人們對於一些創造和專注力有關的事物中可得到正面的情感，就如冥想，是可以改善抑鬱症和慢性疼痛。人生苦短，總會遇到痛心、失望、憤怒的事，面對負面情緒時，不如嘗試找個方法拯救自己吧。

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（資料來源：scirp.org、CNN）