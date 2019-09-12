【IU】國民妹妹也曾「被討厭」　走紅全憑無架子兼為團隊爭取加薪

最近剛播映完畢的《德魯納酒店》引起不少網民討論，而飾演高冷酒店社長張滿月的IU也令人眼前一亮，除了造型華麗百變，演技也提升不少，讓人發掘到她唱歌以外的才華。15歲就出道的IU因鄰家女孩的氣質，被稱為「國民妹妹」，以甜美的外形和歌唱實力吸引不少粉絲。

今年26歲的IU，早已在韓國紅透半邊天。14歲已經成為練習生，當大部份人都覺得練習生生涯很難熬，她反而覺得「幸福」。因為在練習室中有地方可以睡，有東西可以吃。或許你會覺得很荒謬，學生生涯該是最不愁吃穿的日子，但IU當時家境貧困，甚至要因此離開父母。

小時候因家中貧困，IU被逼離開父母，投靠親戚。（IG@dlwlrma ）

參加20次選拔均被拒絕

IU從小學開始，家中經濟狀況轉差，她被逼與父母分開，搬到嫲嫲的公寓中居住。她曾經提及自己對音樂產生熱情是因為中學時期的一次唱歌表演，因而立志成為音樂人。她接受外國傳媒《Soompi》訪問時，表示自己參加了20多次選拔，更曾經被娛樂公司詐騙。擔任練習生時，她寄住在親戚家中，受盡冷嘲熱諷，更有親戚直指她成為明星之前自己會先成為百萬富翁。即便如此，她自知不能放棄，因為她沒有本錢走回頭路，為了家人，她必需走下去。為了自己的音樂夢，高中畢業後，她便放棄繼續升學，全心全意發展自己的音樂事業。

15歲出道的IU經歷不少波折，也讓她更懂得珍惜現在的成就。（IG@dlwlrma ）

因與銀赫親密照形象大損

身為鎂光燈下的人物，不能只顧唱歌，還要建立好自己的形象。初時，她以清純的鄰家妹妹形象出道，大受歡迎。只是在演藝圈中，一件事已經可以令人人對你一沉百踩。2012年，她不慎上載了與Super Junior銀赫依偎在一起的照片到社交平台，因而引起熱烈討論，不少人更直斥她想炒作新聞，靠銀赫「上位」。即使多番澄清兩人只是友好的前輩、後輩關係，仍然負評連連。那是IU的事業低潮，甚至被票選為「最討厭的女明星」。後來推出專輯《Modern Times》，一洗過去可愛輕快的歌唱風格，因而再次引起大眾注意。而觀察IU的一言以後，也的確可以看出她是個善良的女生，一顆真心讓她再次贏回粉絲的喜愛。

IU推出的《Modern Times》，一洗過去的鄰家女孩形象。（《The Red Shoes》MV截圖）

待人溫暖曾為團隊爭取加薪

年紀輕輕已經歷不少挫折的IU，似乎比其他「大牌」明星更加善解人意，沒有架子。在2018年的IU巡迴演唱會上播出了一段特別的影片，內容一直默默在IU身邊的工作團隊吐露對IU的感覺，幾乎每個人都對她讚口不絕，甚至一度說得感動落淚。其實IU對出道初期就默默在身邊的團隊十分珍惜，除了節日會送上手寫信件，伴舞結婚時親自在婚禮上唱歌祝賀。韓國當地記者曾經爆料，在2015年與經紀公司「Kakao M」談續約條件時，主動表示不用簽約金，但附加條件時要繼續保持原有的工作團隊和給他們加薪。

正因如此，IU身邊的工作團隊大多已經合作超過10年，長年累月相處的默契，才能為IU創造出最亮眼的作品。一直待人以善，IU走紅似乎不是僥倖，而是必然的定律。

除了對工作團隊，IU對粉絲也盡顯溫暖一面，點擊看她的「寵粉」事跡：