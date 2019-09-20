美妝YouTuber公開拒接受公關送禮物　原因是無法再違背自己內心？

許多人都會羨慕雜誌編輯、美妝YouTuber及KOL的工作，只因認為這些人每天都活在五光十色的世界，更能夠收到由各大品牌公關送出無窮無盡的新產品試用。不過，當你代入當中時，又是否真的感到高興？

加拿大美妝YouTuber：Samantha Ravndahl於去年11月開始拒絕接受公關所送的禮物。(ssssamanthaa@Instagram)

美妝YouTuber曾收過源源不絕的禮物？卻花上大量時間解開包裝

加拿大一名美妝YouTuber：Samantha Ravndahl，於去年11月開始拒絕接受公關所送的禮物。Samantha Ravndahl由2013年開始拍攝化妝教學和產品試用的影片，至今其YouTube channel已累積96.7萬名訂閱者，而Instagram則累積217萬followers。

而根據《The Cut》的報導，一直以來，Samantha Ravndahl都收到眾多公關送出的禮物，試過每週收到超過20個包裹，幾年時間內收到一部攪拌機、三部咖啡機、野餐籃、安眠藥、以及多不勝數的化妝品，同時認為很多產品都過度包裝，例如將細小的睫毛液藏於多個盒子內，除需花時間打開一層又一層的包裝，亦覺得十分浪費以及不環保，加上她並沒有辦公室能夠擺放大量禮物，感到困擾，她一個人的物件遠遠多於其他家庭成員。

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拒絕接收禮物 重新找回創作熱誠

同時，她又表示自己收到如此多的禮物是一件幸福的事情，不過卻承認自己每次都只按照品牌送贈的產品分享，沒有再自行搜索好用的美妝品：「這不是我買化妝品的方式，它阻礙了我的創造能力。」於是，為了重拾當初當上美妝YouTuber的熱誠，真心分享好用的產品予支持她的人，Samantha Ravndahl於去年11月拍攝了一段影片，要求各品牌公關們把她從名單中刪除，以及停止發送產品給她。

即使如此，Samantha Ravndahl仍對自己的決定感到滿意，為的是創造更多自己和追隨者感興趣的內容。

然而，Samantha Ravndahl卻不是首名拒絕接受公關贈送禮物的人士，於時尚界內也有一位地位超然，廣受尊重的Vogue國際時尚編輯：Suzy Menkes，從事時尚行業多年也未曾接受過鮮花或巧克力以外的禮物。

Suzy Menkes廣受時尚界人士尊重。(suzymenkesvogue@Instagram)

老行尊卻從不接受禮物

75歲的Suzy Menkes，她所涵蓋的工作範圍眾多，從男女裝高級時裝，到商店、展覽以及採訪設計師，參加大大小小的時裝騷，撰下獨立的評論，她的工作態度與對時尚的熱愛廣受時裝設計師、攝影師、記者等行內人尊重，以及視她為無可否認的權威人士。

其中一次，Suzy Menkes到場觀看Marc Jacobs 2008年春夏時裝騷，卻因Marc Jacobs遲到令整場騷延遲2小時，工作本身已排山倒海的Suzy Menkes氣得表示「有生之年再也不看他的騷」，後來Marc Jacobs特意印製「Suzy Menkes Kills Marc Jacobs」的T-shirt作為道歉禮物，同時自此後均準時開騷。可想言之，Suzy Menkes的影響力以及地位有多重要。

Suzy Menkes於大學畢業後便擔任英國媒體《The Times》記者，及後先後於《Daily Express》、《The Independent》等工作過，亦曾在《International Herald Tribune》工作長達25年，經驗豐富。

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原封不動把禮物寄回對方

如此經驗老道，受人尊敬的老行尊當然會接收到各大品牌公關贈送的新品禮物，可是根據英國《衛報》的報導，Suzy Menkes表示自己這麼多年來拒絕接受免費的物件，只因在她入行時所任職的報社規定記者並不能接受禮物或旅程，於是她一直遵守規則，即使時代不同、也換過了好幾間的媒體工作，可Suzy Menkes從沒有放棄遵守規則。當她收到禮物後，也完全不會打開它的包裝，只是把它完整不缺的寄回去。

Suzy Menkes：「我一直都知道，如果我離開工作，邀請就會結束。」(suzymenkesvogue@Instagram)

需誠實面內心以及公平撰寫文章

其原因除了是基於第一間報社的規則深深影響，亦因為Suzy Menkes本身屬現實主義派：「我一直都知道，如果我離開工作，邀請就會結束。」而她亦明白豐富包裹於某程度上容易受到誘惑以至被利用，破壞時尚評論的公平性。Suzy Menkes更曾在接受《Vogue》訪問時回應過，她認為擔任一個編輯、評論家，需要時時刻刻抱有獨立思想，對她而言不收任何禮物並不是有關風骨、品格的問題，而是有否誠實面對自己的內心。

Suzy Menkes和Samantha Ravndahl則間接告訴我們，物欲總可以無窮無盡，只有誠實面對自己，才能辨清內心需要，緊記永遠不要做「別人認為你需要」的人。

（資料來源：《衛報》, 《Vogue》, 《The Cut》）