當「100分女友」最易慢慢殺掉愛情：偶爾當個混蛋，對所有人都好

記得有次一夥女生在討論，聽到一句：「今次當不了一百分女友，便下次吧。」到了「下次」，可幸地發現，要是正常愛戀，就算你自覺「不合格」，對方也總有理由替你開脫。 剛巧讀到一本書，說到「有時候當個混蛋，對所有人都更好。」筆者覺得那定是說中了不少人的心聲－時時當腦中閃過「壞念頭」，快感中便滲了一點點慚愧，擔心別人或會因此而難過。可作者卻說－當混蛋不可恥，在感情中更是。

（《Set it Up》劇照）

作人有棱角 不會令你成為「壞人」

最愛的作家林語堂曾說，人必有痴，而後有成；筆者就認為，人總要有點「壞」，才是一個有趣的人。

要濫當個「好人」，就要事事就好，來者不拒；因為為無論如何，只要你有所意見，有所為有所不為，也會惹人討厭，放在工作上如是，放在感情上如是。沒有自己，才確保沒有衝突，才確保別人不會覺得你與他們不同。但除了片刻和平，有甚麼好處呢？

當個「壞人」，當然不是指專作傷害別人的事，而是先有自己的想法與立場，繼而就是不怕把這些表達出來。撇開生活其他種種，只說感情事，當個「壞人」，對方也不一定會成為你的理想情人，但起碼你非逆來順受，你把所有衝之於口後，賺了爽快。

而當個誠實的人，其實不至於令人變成真正的壞人。

（《500 Days of Summer》劇照）

拍拖不用當「爛好人」因為長久關係不能只貪歡避苦

要改進二人的關係，吵架有時是無可避免的；又或是，你怎能結束一段關係，而不傷害對方呢？所以，「好人」會繼續當「好人」，為了不吵架而錯失了說話的最好時機；為了不讓對方傷心，明明不適合對方，卻又不忍別離累鬥累。

可是，要是沒有做一輩子戲子的準備，與伴侶相處，不能只貪歡避苦，總有些關口，縱然痛苦，咬咬牙關一起過。共患難，比起共富貴，總是浪漫得多。筆者近來正在閱讀Mark Manson的文章，有關別當個「爛好人」這回事，他有以下「貼士」：

【點圖即看】Step by step 別當「爛好人」貼士＝＝＞