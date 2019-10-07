教化Lady gaga妝成名　全球收入第2高YouTuber：曾以為快樂用錢換

相信如果十年前，不少女生學習化妝技巧都是嘗試在YouTube上搜查不同美妝網紅的化妝教學，不論80後或是90後都一定不經意在YouTube上看過當時聲名鵲起的Michelle Phan。在2017年，福布斯公佈「全球收入最高的 YouTuber」，而排行在第二名的就是美妝界鼻祖的Michelle Phan，但她卻在事業發展鼎盛時期的2017年，宣佈暫時不再經營自己的YouTube頻道。

美妝界鼻祖Michelle Phan的經歷，讓女生明白到找回自己的價值才是最重要 (ig@michellephan)

自2007年起，Michelle Phan就在網上發表不同類型的化妝教學短片，特別是一條模仿Lady gaga在Poker Face MV上的化妝造型，甫推出就吸納接近3,000萬的點擊率，接下幾年來的短片點擊率已經超過10億，更吸引接近900萬的粉絲訂閱，顯赫的名聲除了令到她有能力開創自家品牌IPSY外 ，更招來國際美妝大品牌L'Oreal Paris的邀請，推出聯成品牌「EM Cosmetics」，令到Michelle Phan的名字出現在各個國際美妝討論區上 ，但接種而來的機會和名利，卻令到她「不認識現實生活中的自己」。

成功來得太快 墮進更深的深淵

現時點擊率達5千6百萬的「Lady Gaga Bad Romance Look」教學 (Michelle_Phan@youtube) 那年只是18歲的Michelle Phan開始在自己的社交網絡上與大家分享和討論化妝品的心得，繼而在YouTube上發表不同類型的化妝技巧心得的影片，希望向一個化妝技巧不成熟，或是對化妝用品使用方法一知半解的「化妝門外漢」提供教學，希望透過自己的教學和對化妝的熱誠，可以觸動更多少女對「美」有更多的渴求。

往往成功的機會就是在一瞬間出現，在2009年美國的網絡新聞媒體網站Buzzfeed推薦了她「Lady GaGa Poker Face Tutorial」的化妝教學，為她的影片帶來巨大的迴響，點擊率急速破千萬，令Michelle Phan的事業在這一年有突破性的進展，甚至連Lancôme的首席執行長在Google上搜尋自己品牌的影片時，發現第一個出現的影片就是Michelle Phan所拍的片段，隨後更因為她在網絡上名聲不斷脹大，Lancôme 邀請了她成為品牌的代言人，她代言的品牌也大獲成功，銷量遠超過預期，令到Michelle Phan的名字在網絡上更為火紅。

在2013年和L'Oreal Paris聯成推出的EM Machelle Phan 化妝品系列 (ig@emcosmetics)

火紅的Michelle Phan在2013年更被國際品牌L'Oreal Paris看中，合作推出EM Machelle Phan 化妝品系列，取名為「我的映像」（Reflection Of Me)，可是因為定價過高的關係，而自己影片的受眾又是年輕一代，令到產品銷售停滯不前，粉絲們的負評，同時又面對音樂公司Ultra Records對她的YouTube影片中使用的背景音樂起訴侵犯版權問題。當Michelle Phan同時面對產品滯銷、法律起訴問題和缺乏品牌創作自主的同時，Machelle Phan驚覺反思自己一路走過來，卻好像忘記了人生，不斷的工作令到自己沒有時間陪伴家人，更令自己忘記了當初拍片的目的，就是「希望用自己的感染力，去令到每一個她了解不要只是著重美，而是更要感受美的深層意義。」

Machelle Phan宣佈暫時不再經營自己的YouTube頻道時所上傳的影片 (MichellePhan@youtube)) 於是，「衝得太多」的事業讓到Machelle Phan決定停下來，宣佈暫時不再經營自己的YouTube頻道，更說道：在短片「離開要為了回來」中說道：「我曾經認為我應該要再更努力，因為愈努力就會愈易獲得成功，而快樂是用錢換來的。我曾經是一個充滿夢想的女孩，但是現在我成為了一個產品，屏幕上的我和現實生活中的我像陌生人一樣。」她在社交媒體上迷失了自己。

帶著全新的自己回來

一條名為「24/7 Magic Hour Radio」的音樂串流直播頁面在Michelle Phan的頻道上公開 (ig@michellephan)

時隔兩年多的時間，接近9百萬粉絲都十分驚喜地收到了一條來自Michelle Phan頻道的更新通知，而最讓大家感到驚訝的是，Michelle Phan沒有再上傳最新的美妝教學片段，而是一條名為「24/7 Magic Hour Radio」的音樂串流直播頁面，當中包含不同藝術家的原創歌曲，例如，La Hara、 Valntn、 Ryan Little等等。

或許這次她帶著音樂串流回來可能是有跡可尋的。在2014年，Michelle Phan與音樂公司CEG（Cutting Edge Music）打造帶有自身風格的音樂品牌，希望讓受眾明白到原創音樂的重要性。在2年後，她帶著自家創立的音樂平台Thematic，希望音樂家和短片創作者可以合作，並且透過這個平台推廣他們的作品。

Michelle Phan不時在自己的IG上分享化妝照 在創立的過程中，Michelle Phan明白失敗並不是最可以，而是自己在失敗中學習找回自己的初心和信念，「24/7 Magic Hour Radio」播放節奏分明的音樂，且配合頂著一頭黑髮的卡通版的Michelle Phan在美妝桌化妝的漫畫，令到受眾好似以往一樣在影片中看著Michelle Phan在化妝。

不過最重要的是Michelle Phan此舉，除了可以透過自己的影響力為小數藝術家爭取更多曝光的機會，還是一個網紅KOL的一個破格示範，影響力正是如此運用。

不如一起重溫第一代美妝界KOL Michelle Phan的化妝相，按下圖看更多