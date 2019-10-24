梅根紀錄片真情剖白　婚前曾被警告　下嫁哈里或會被摧毀人生？

英國薩塞克斯公爵哈里王子與梅根在去年結婚，這場盛大的王室婚宴依然歷歷在目。這位擁有一半黑人血統，曾經離婚的「非一般王妃」一直都是大眾眼中的焦點。而英國小報常以王室成員作為追訪對象，咄咄逼人的追問、全天候跟蹤的狗仔隊，甚至捏造新聞。梅根也多次被誣蔑，導致形象被「妖魔化」，常常被稱為「最叛逆王妃」。

對於這些負評，過往是演員的梅根似乎一直都能從容面對，原來背後辛酸只有自己知。最近，英國獨立電視台（ITV）播出有關哈里與梅根的紀錄片《Harry & Meghan: An African Journey》，內容除了他們一家三口於上月到訪非洲的片段外，也收錄了不少梅根成為公爵夫人後的真實心聲。看起來堅強自信的梅根在訪問中提起大眾對她的負評和小報對她的攻擊時，不禁紅了眼眶，「作為一個女性，尤其是在懷孕的時候，總會變得特別脆弱。我努力表現得堅強一點，我真的努力了。」言語間帶着深深的無奈和痛苦。

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朋友婚前警告成真：小報會摧毀你的人生

「哈里人很好，但你不應該嫁入王室，因為英國小報會毀了你的人生。」梅根在紀錄片中提及自己的好友在婚前如此警告她，本身是美國人的梅根並不了解這樣的文化，並且覺得朋友太過誇張，想不到對方的話變為現實，見慣風浪的她也抵受不住。兩人結婚之前，梅根父親的新聞已經被鋪天蓋地報導，又被指出身背景都沒有資格成為公爵夫人。而在婚後，她多次被指無視王室規矩，常常拿來與劍橋公爵夫人凱特比較，又屢屢傳出妯娌之間不和。即使她懷孕後，關於她的負面八卦依然不斷，反而變得更嚴重，被指控恃寵生嬌，又被批評產後身材太胖等。

梅根早前與哈里一起到訪非洲。（IG@sussexroyal）

小報毫不留情面的抨擊，大眾似乎都只以追八卦為樂，完全忽略了當事人梅根的感受。當紀錄片中的記者布拉德比（Tom Bradby）訪問她時直問梅根作為公爵夫人承受的壓力，而她以一句「多謝你的提問，因為很少人問我過得好不好。」不少人或許覺得她很幸運，因為從報紙上看到那個破格卻依然得到哈里寵愛和支持的她，卻看不到這個身份背後需要背負的沉重壓力和毫無證據的指控。風光背後，其實是苦不堪言的生活，梅根坦言在低潮期間，「幸好我擁有丈夫和兒子。」

哈里全力支持梅根。（IG@sussexroyal）

梅根提起面對負評時，突然哽咽:

哈里甜蜜護航：不願再看到愛的人被商品化

看到梅根如此困擾，哈里決定不再沉默，挺身而出為妻子護航。他月初在網上發表聲明，對《每日郵報》（Mail on Sunday）在未經梅根同意下，便公開她與父親間的私人信件感到不滿。他在聲明中更抨擊英國小報只為吸引讀者眼球的報道手法，「在看到虛假和失實報道後，我們強裝堅強，但內心卻充滿難以啟齒的痛苦。」不只發出聲明譴責，他更表明已經向高等法院對《每日郵報》提出法律控訴，不論言語及行動上都完全支持梅根。

哈里跟梅根經常被拍到親密互動，雖然哈里比梅根細3歲，但由拍拖到結婚，一直從行動處處保護梅根。（Getty Images）

哈里此舉除了是愛妻，其實也因「深怕母親的不幸意外會再次重演」。當年哈里的母親戴安娜與查理斯離婚後，仍然是小報的追訪對象，一場致命車禍正正因要躲避狗仔隊所致。因此，即使有妨礙新聞自由的輿論壓力，哈里還是決心要向小報反擊，不願看到所愛之人成為媒體眼中增加銷量的「商品」。