異國戀特別浪漫？陳法拉、梁詠琪都嫁外國人　圈中異國戀人妻有..

國籍、文化背景、語言、樣貌可能通通不同，但愛情的「魔力」還是讓他們走到一起；近在最新一輯《嫁到世界邊端3》在電視上播出後，每一個來得不容易的異鄉愛情故事，再次觸動到大家的心靈。異國戀可能會有艱難時刻，但浪漫愛情故事仍羡煞旁人，得到衆人祝福！ 愛情從不分界限，娛樂圈中有不少女藝人也嫁給了外國人，就來看看這些甜蜜的異國婚姻吧！

要維持異國戀十分不容易，當中冷暖自知，能夠步入婚姻殿堂實屬難得！（Unsplash）

語言文化相異也無法阻擋緣分的到來，跨越國度才找到的浪漫愛情令旁人生羡，娛樂圈中許多女明星與外籍「真命天子」墮入愛河，共諧連理，當中的愛情故事浪漫指數破表，一起來看看這些成功又幸福的異國婚姻吧！

幸福法國人妻——陳法拉

香港女藝人陳法拉與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov結婚。（falachenfala@IG）

今年五月與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov成婚的香港女藝人陳法拉，在法國巴黎低調舉行浪漫婚禮。她大方在社交媒體上曬出與外籍老公的結婚合照以及婚戒照，宣佈成爲「法國人妻」，幸福及甜蜜的模樣全部寫在臉上，網友們都紛紛送上祝福。

香港女藝人陳法拉在社交網站上分享美麗婚紗照。（falachenfala@IG）

老公是日本男團成員？——林志玲

林志玲的老公是年齡比她小七歲的日本男星Akira（黑澤良平）。（chiling.lin@IG)

愛與勇氣，我結婚了。有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。

「台灣第一名模」林志玲的感情生活一直是外界關注的焦點，大家都紛紛期盼女神能夠早日找到好歸宿。終於在今年「志玲姐姐」出嫁了，閃婚消息讓衆人感到震驚！對方是年齡比她小七歲的日本男星Akira（黑澤良平），兩人雖然在八年前因舞臺劇合作而相識，但是正式交往卻是在去年年底。Akira不但是日本團體EXILE成員，同時也是一名舞者以及演員，今次「抱得美人歸」， 相信Akira絕對魅力十足。

林志玲在社交網站上公開自己結婚喜訊。（chiling.lin@IG)

林志玲在社交網站上感謝各人祝福。（chiling.lin@IG)

HOLA！西班牙籍丈夫——梁詠琪

梁詠琪與西班牙籍男友於2011年完婚。（gigileungwingkei@IG）

每個人都有一份禮物，就是為另外一個人付出

香港歌壇「玉女掌門人」梁詠琪與西班牙人Serigo於2011年完婚，據説兩人相識是因梁詠琪獨自前往西班牙旅行，透過朋友介紹而認識，第一次見面就相談甚歡，最後更「拉埋天窗」，共諧連理。婚後，兩人還一同參加台灣知名節目《康熙來了》大方分享愛情故事。現誕下可愛混血女兒，婚姻生活一直幸福滿溢。

「我的另一半是初戀」——莫文蔚

莫文蔚的老公是德國籍，更是她的初戀。（mokabyebaby@IG）

My prince and I

與「初戀」結婚絕對是一件難得又浪漫的愛情故事！出道多年的香港女星莫文蔚與德國籍初戀男友Johannes結婚，兩個人在17嵗時相識，當中經歷過分手，風風雨雨後重遇再結婚，是命中注定的一對「佳人」。如今結婚已經超過8年，童話般的愛情故事，真的令人心生羡慕！

與加拿大籍丈夫愛情長跑8年——Coco 李玟

Coco李玟與加拿大籍丈夫Bruce結束愛情長跑八年，終於步入婚姻殿堂。（cocolee117 @FB）

我們在一起八年，是一見鍾情。

華語樂壇天后Coco李玟與加拿大籍丈夫Bruce愛情長跑八年後，終於步入婚姻殿堂，嫁作人妻。據悉Bruce多次求婚，都被拒絕，最後喜結連理，舉辦過億「世紀婚禮」，富商巨星雲集，成爲娛樂圈流傳的佳話。