《82年生的金智英》在韓國上映，開畫票房登冠，贏同期上映的《黑魔后2》與《Joker小丑》。由孔劉與鄭裕美主演的《82年生的金智英》，改篇自同名暢銷小說，解構金智英「精神失常」的背後，是一個失常的社會。

《82年生的金智英》改篇自同名暢銷小說 孔劉鄭裕美首次演夫妻

《82年生的金智英》改篇自同小說，由韓國作家趙南柱於 2016 年出版，銷售超越120萬本，描述的卻是一個平凡，又「變態」的故事。

《82年生的金智英》，就是說82年出生的金智英（鄭裕美飾），平平凡凡的由一個女孩，長大成人、成為人妻。平凡卻不等於「合理」；平凡，因為她的遭遇也是許許多多女生的遭遇；平凡，因為社會的「變態」是常態。金智英出生在平凡家庭，即重男輕女的家庭，家中最好的都留給弟弟，由求學到工作，她都遇到大大小小的不平等對待，甚至是性騷擾。可是，這既是尋常，情緒找不到出口，只好向內宣洩，她似「撞邪」一般，突然扮演母親與學姐，教訓丈夫 (孔劉飾)。

孔劉說到：「我不太相信電影可以改變世界，但我知道電影影可以改變觀眾內心的一點，或者自我反省，《82年生的金智英》就是這樣的電影。」大受歡迎、發人深省的小說搬上大銀幕，固然令人期待，而孔劉鄭裕美再次合作，卻繼《熔爐》、《屍速列車》後，首次飾演夫妻，也是一大亮點。

《82年的金智英》將於香港11月7日上映，說的金智英既出生在韓國，可那故事換了名字，放在香港也不陌生。那些既充滿歧視，大多人卻又欣然接受的說話，在香港也不陌生。

《82年的金智英》改篇自同小說，由韓國作家趙南柱於 2016 年出版，銷售超越120萬本。（《82年生的金智英》劇照）

有經驗的女生都是「被人嚼過的口香糖」？

金智英從小都在父權的社會長大，從學習到工作，都擺脫不了那歧視與不公。即使是生活微小事，也足以反映社會對女生的貶責，就似她被學長說曾有男朋友的她是「被人嚼過的口香糖」。

或許換了字句與比喻，但這樣的說話相信我們都不陌生－問問身邊好友或查訪網上討論區。男生對「處女情結」這回事，反應兩極。有人直言指出這毫無意義，也有物化女生，指「購物也不會選舊貨」，也有友人先說不介意，卻補充說要是當作女朋友，那便是不同說法了。

《82年生的金智英》，就是說82年出生的金智英（鄭裕美飾），平平凡凡的由一個女孩，長大成人、成為人妻。（《82年生的金智英》劇照）

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女孩子凡事要小心，否則問題是出在不懂避免的人身上。

金智英讀書時候，一次坐車回家，卻遭同學跟蹤，打電話給爸爸求救，爸爸卻訓斥：「為甚麼要去那麼遠的地方補習？為甚麼要跟陌生人說話？為什麼裙子那麼短？」書中寫道：「金智英就是受這樣的教育長大的——女孩子凡事要小心、穿著要保守、行為要檢點、危險的時間跟人都要自己懂得避免，否則問題是出在不懂避免的人身上。」

先檢視自身，自是女兒身，不能做這不能做那的自我審查，並不新鮮。筆者也曾不知不覺這樣設想，想要學功夫自強，詠春或泰拳，選不下手，是要學師父所言的「女人拳」，或是拳拳到肉的泰拳？思前想後，自我懷疑，跟友人傾訴：「要是真有危險，即使學了，力氣哪及男生？」好友提醒：「大把強勁女生，你弱是你問題。」又簡單如，「一個女生」後來句子一定是緊扣着「不可能」任務。比如，明明是自力更生的奮鬥故事，主人公卻十分喜歡用「我一個女人仔⋯⋯」作開首，難在於「一」，不在於「女人」；換成了單親爸爸，也有困難。

女孩子凡事要小心，小心跌入刻板印象也不自知。