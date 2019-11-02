這年頭，還有人寫情信嗎？ 1996年，岩井俊二的《情書》就遺憾與回憶，把感情摺疊成一封又一封，寄出去了也似是把自己的一部份交付出去了；24年後，岩井俊二新作《Last Letter》將在明年公映，邀來昔日主角中山美穗和豐川悅司拍攝，追憶似水年華。

《Last Letter》是情書續集？

去年，周迅主演的《你好，之華》相信感動不少觀眾，但其實這電影版本有二，一樣由岩井俊二執導。同一劇本，同一堆情書，分別製成華語版與日本版。

《你好，之華》同樣追憶舊情舊人與美好年華，卻無關當年的博子與藤井樹。故事說到妹妹之華在少女時候傾慕尹川，尹川卻喜歡自己的姐姐，跟她說：「你姐姐怎麼這樣？但我會原諒她，她做甚麼我都原諒她。」多年後，姐姐離世，尹川卻誤把之華認成姐姐。二人開始寫信，交換生活軼事。緣份要斷不斷的，便在筆下延綿下去。

但日版《Last Letter》邀來當年《情書》的男女主角中山美穗和豐川悅司拍攝，還有松隆子、福山雅治、廣瀨鈴和神木隆之介等，當然令人十分期待，也可好好懷緬一下當年《情書》帶給我們的感動。

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中山美穗情路曲折 挑戰「18禁」電影？

中山美穗自《情書》以後，演出多部電視劇與電影，最新作品有2018年的《黃昏流星群》與2019年《108～海馬五郎的復仇與冒險～》。中山美穗出席前者活動的時候，不少觀眾慨嘆歲月不饒人；後者則於年屆四十有多的中山美穗來說，絕對是大膽的嘗試。《108~海馬五郎的復仇與冒險~》故事講述男主角是成功的編劇，某天卻發現曾是明星的妻子出軌了，於是他決定報復，與108位女生發展婚外情。在電影中，中山美穗衣着性感，電影也被制定為「18禁」。

此電影成為話題，也是因為與她自身經歷有點相似。有傳她在2014年愛上音樂人澀谷慶一郎，跟結婚12年的作家辻仁成離婚，但她與音樂人的感情只維持一年，其後也有零星緋聞，而她亦說者未有計劃結婚。

或許，我們都想把美的事情定格，才會把尋常看成是「走樣」，逝者如斯，試問誰可二十年不變呢？昔日男角豐川悅司大讚中山美穗美麗如初，或許不是客套說話，而是最真實的角度。