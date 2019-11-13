【日本催淚電影合集】命運之瞳以外　4套必看純愛戲讓你大哭一場

最近日本電影開畫NO.1《命運之瞳》在香港上映，一貫日本浪漫劇情配詩意畫面、讓人思考的緩慢節奏，還有人氣偶像有村架純和神木隆之介出演，催淚程度不負眾望！

《命運之瞳》宣傳照

《命運之瞳》劇照 《命運之瞳》 預知愛人死期的能力 主角慎一郎擁有預知他人死期的能力「命運之瞳」，只要看到那人身體變得透明，便代表他即將死亡。 善良的慎一郎一次又一次救人免於一死，但根據小說和影視的常規，扭轉別人的命運自然要付出代價；每一次阻止死亡，伴隨的是痛不欲生的心絞痛。到了最後，同樣有命運之瞳的醫生斥責慎一郎：別要狂妄地改變他人的命運，否則下一次就是付上自己的生命。

那麼，假如只是為了保護自己所愛的人呢？

慎一郎帶著苦澀地微笑問道，醫生不語，因為他知道不擅長做決定的慎一郎，已經做了個無法推翻的決定——不顧一切地阻止女友葵的死亡。

故事發展得理所當然，幸好結局也略見驚喜位，挽回一點分數，然而《命運之瞳》的著眼點是對生死、命運注定的反思，劇情發展似乎也不大重要了。

看完《命運之瞳》的你感到意猶未盡？以下還有幾套精選日本純愛催淚電影，快把它們放到電影心願單，趁著周末好好哭到夠吧！

《明天，我要和昨天的妳約會》 談一場背好台詞的戀愛

這是小編最愛的日本電影，雖然描繪嶄新的時空概念，但經過導演三木孝浩（同樣執導《命運之瞳》）的安排，意念變得不難明白，更居然在陌生的題材中引起共鳴。

故事講述大學生高壽（福士蒼汰飾）在電車站偶遇愛美（小松菜奈飾），一見鍾情並發展單純而浪漫的愛情故事。第一次告白、第一次牽手、第一次親吻都讓高壽喜悅悸動，但愛美每每落淚，令高壽感到奇怪不已。

《明天，我要和昨天的妳約會》劇照

原來高壽和愛美處於時間相反的兩個世界，高壽視角的第一次，都是愛美世界的最後一次，而愛美一直按著劇本講出自然的對白，將時間相反的秘密放在心裡。

明明一切按劇本而行，在愛美角度已失去愛情的驚喜和感動；明明知道這段戀愛只維持30天，她仍不說破，不逃避，只為了看到高壽快樂。

縱然現實世界沒有時間逆行，但你總試過談一場明知沒有結果的戀愛吧？

《老師！我可以喜歡你嗎？》 純愛之中挑戰禁忌戀

有多少人試過在青春時期愛慕老師？年少無知，容易將老師的崇拜和依戀當成愛情，絕大部分情況下，這份情意會在畢業後煙消雲散。

而《老師！我可以喜歡你嗎？》中的少女島田響（廣瀨鈴飾）卻是例外，她對伊藤老師（生田斗真飾）的感情如一株柔韌小草，卑微地問伊藤：「老師！我可以喜歡你嗎？」為他發奮讀書，務求世史考到90分可繼續喜歡伊藤老師；最後這份愛意竟頑強持續到響畢業那天……

《老師！我可以喜歡你嗎？》劇照

這齣電影與以上兩齣不同之處，是女主角並非一早知道命運安排，她無法透過預知未來去作出行動，或是改寫命運、或是按劇本而行，而是默默地喜歡伊藤老師，不管愛意遭到拒絕還是得到回應，她都欣然接受。

或許並不是人人都有師生戀的經歷，但這種不分對錯、無悔去愛的心情，相信是每人都曾擁有的青澀回憶呢。

《我想吃掉你的胰臟》一點都不恐佈 從悲情戲碼探討生命意義

光看到《我想吃掉你的胰臟》的戲名便以為是恐怖片，其實它代表意味深長的訊息，也是整套電影帶出來的生命意義。

故事講述零存在感的男生春樹（北村匠海飾）在醫院撿到一本《共病文庫》，發現它是同班同學櫻良（濱邊美波飾）的抗癌日記，櫻良不幸患上胰臟癌，即使知道自己將不久於人世，樂天積極的她還是微笑面對，讓一向冷漠的春樹也忍不住好好照顧她。

《我想吃掉你的胰臟》劇照

我想吃掉你的胰臟，住進你的心裡，成為你生命中不可或缺的一部分。 櫻良

櫻良的開朗讓春樹卸下心防，鼓勵他走出自己的世界，因為「活著的意義就是與人交心，以生命影響生命」，雖然櫻良不在人世，她的精神還是深嵌春樹、恭子和母親內心，猶如以另一個形式生存下去。

有些人像春樹般過著日復日的枯燥日子，找不到生存的意義，或許只有瀕死之人，才領悟到活著的真諦。

日本催淚電影沒有撕心裂肺的慘情戲碼，而是從平淡生活中引起共鳴，細膩刻劃人與人之間的互動，讓觀眾陷入悸動和沉思。它們還有一個共同點，就是明明命運早已預料（超能力也好，事情按常理發展也好），主角們還是死心不息地反抗，試圖逆轉定局，無論結局是否盡如人意，他們至少無憾此生。