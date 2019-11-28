【無印風】打造無印良品風格房間有步驟！　一文教你箇中技巧

編按：很多人都希望把自己的家打造成無印良品風格，但為什麼怎樣也不成功呢？下文作者就告訴你打造無印風的秘訣。

無印良品風格的確是很多人的夢想家居。有時客人會問，為什麼我整理好了，加上的東西擺放整齊，但看上去還是會覺得不順眼，家裹還是不太無印？那可能跟視覺壓力有關。

無印良品風格的確是很多人的夢想家居。（unsplash／gbeaudry）

我們的家由雜亂到無印風，中間隔了一個很漫長的過程，最起碼要先變整齊。做到整齊後，如想做到無印風，便需要再下點功夫，包括更多的心機或金錢。除了首要減少物品數量外，還要盡量減少物品帶來的雜訊。雜訊可由物品的顏色、包裝、形狀、文字和圖案等造成，要消除雜訊，最簡單的方法便是去除原有的包裝或換上淨色的容器。

使用相同顏色、色系、形狀和款式的收納用品，或運用小道具如一塊布來把櫃或收納架蓋住也是消除視覺眼裹、令空間感覺清爽的好方法。拜託請別再亂買不搭調的膠箱或膠櫃桶，那些膠箱放在床底、地台或壁櫥是可以，但直接放出來就不太無印了。

使用相同顏色、色系、形狀和款式的收納用品，或運用小道具如一塊布來把櫃或收納架蓋住也是消除視覺眼裹、令空間感覺清爽的好方法。（unsplash／bemerrychristmas）

其實執屋至怎樣的整齊程度，真的因人而異，沒有一定的標準，毋須一來便要無印，也毋須與人比較，給自己太大壓力。只要一步一步來，便會慢慢體驗到斷舍離和Less Is More的好處，真正感受到斷舍離的好處才是執屋的重點，家裹的感覺也會漸漸變得更無印啊！

以上內容節錄自《執屋——50個告別雜物提案》。

《執屋——50個告別雜物提案》封面。（非凡出版）

書名：《執屋——50個告別雜物提案》

作者：阿橙

出版商：非凡出版