【斷捨離】捨不得丟的紙仔、中學作文　回憶類雜物如何整理收納？

編按：每一個人的一生中，總有不少事和物是我們難以「斷捨離」的，可能是青蔥歲月交換過的聖誕卡，亦可能是前度送給自己的紀念禮物。然而，經過時光的洗禮，這些紀念品最終都變成「雜物」。《執屋——50個告別雜物提案》一書就分享了作者對「棄」或「留」的想法......

中學大學教科書

曾幾何時，每當沒有把考試內容溫習好時，我便會去祈禱，內容大概是：「請明天考試只考我已溫習好的內容，至於那些未有時間溫習的，考試後務必認真去翻讀。」這禱告由中學祈禱到大學，當中的承諾隨着考試後消失得無影無蹤。

留着這些課本，除了希望自己「終有一天」可以好好再讀之外，我也曾經想過自己會兼職補習老師，屆時便可打開課本複習一下。現在想起也覺得好笑，明明自己數學成績並不是特別彪炳，幫人補什麼內容呢？這個「終有一天」二十年也沒來，只是網絡數學洗腦歌Side Angle Side出現時隨手翻過兩頁而已。

中學和大學的教科書是不少人不捨得「斷捨離」的物品。（VCG）

最後告別教科書的契機，是有一次執屋時找到大學經濟科的筆記，那科目很深奧，筆記畫滿了數學符號，現在回看完全不知道是什麼。我興奮得拍照傳給一位成績彪炳以GPA4.0一級榮譽畢業的同學看，問她仍否記得那老師和那學科的內容，她說：「當然一早忘記了，現在我只顧女兒的功課啊！」當我聽到成績再好再聰穎的人，也會忘記書本上的內容時，突然覺得原來丟掉書本也不是什麼大不了的事，人生也是這樣過。最後我把全部筆記送往回收，課本則轉贈別人，書櫃清空了大半格。

我曾協助一位客戶處理中學時期的教科書及筆記，數量很多，因為他家裹要裝修所以找我處理一下。他是個勤力讀書的人，成績名列前茅，大學更考上了醫學院。雖然年紀已過半百，但仍會持續作一些參加中學及大學考試的夢，精神十分緊張。整理期間，我們找到其中一科的試卷時，他突然說：「這科我考得不好，所以我想留着它。」我跟他說：「你可以選擇今天把題目再做一次，然後把它撕掉，或馬上親手把它撕掉。」他看一看試卷，然後親手把它撕到比碎紙機撕得還要碎，最後掛了一絲笑容。後來他跟我說，再也沒有作過去考試的夢了。

人生有不同的階段，每個階段各有專注的事情，我們不必活在過去或執着於過去。那些屬於學院的東西，學不成便由它吧！我們可以去學的東西還有很多很多。（gettyimage/視覺中國）

人生有不同的階段，每個階段各有專注的事情，我們不必活在過去或執着於過去。那些屬於學院的東西，學不成便由它吧！我們可以去學的東西還有很多很多，中一那本數學書我一早棄掉了，因為我覺得我全部學懂，哈哈。

中一至中五中文作文

中文作文是一項以為自己沒有保留，原來也留了下來的東西；因為它獨一無二，而且由我們親手製造夢，不少人也珍而重之地保存。

回看自己的作文，文筆一般，字體幼稚，間中有一兩篇頗好笑，僅止於此。然後我便問自己，我有必要留住這些「真跡」嗎？要留給誰看？世上除了我之外，還有誰想看呢？如果我要走難，移民火星時願意帶着它們嗎？不消一秒，我便清晰地決定好，要把它們掃描，然後把紙回收；把紙張數碼化是一個「安全網」。

作文因寫在上面的文字而特別，它是我們腦裹產出的物品，但當我決定要丟掉它們時，它們馬上變得跟廢紙沒分別了。別小看這約三十份作文，它們佔了Box File的一個角落；如果有多幾件類似物件，很快便會裝滿一個Box File，繼而家裹便會有好幾個不知裝了什麼的Box File……紙張愈來愈多，所以一定要處理啊。

作文因寫在上面的文字而特別，它是我們腦裹產出的物品，但當我決定要丟掉它們時，它們馬上變得跟廢紙沒分別了。(《你好，之華》劇照)

中學校刊

持續執屋多年後，我終於捨得告別中學時期的校刊。當然不是家裹沒有空間容納這幾本校刊，物理上而言，它們只佔了一個L型雜誌架的空間；但能夠捨棄它們，對我來說是斷捨離旅程另一階段的開始。

近幾年，校刊對我的作用只是八卦一下一些人在中學時期的樣貌。例如當發現某人原來是我的校友時，便會回家翻翻校刊確認一下，根本沒有用過校刊去回憶以前的事。一直不處理的原因，是我覺得校刊屬於有紀念價值物品的頭幾位，它們符合了幾項「不能掉的東西」的條件：滿載回憶、沒有代替品及不能再購買，所以我把它們放在較後階段整理。

在保留與捨棄之間，最後我告訴自己：掉了校刊不代表會突然失去中學學歷，證明你畢業的是畢業證書；掉了校刊不代表你會突然忘記你的中學同學、或中學同學會忘記你，其實要忘記的早已忘記；掉了校刊不代表中學的好時光會消失，那些點滴一早已在回憶裹。

很多人在中學畢業時都會寫紀念冊，並將它珍而重之地收起來。（資料圖片）

當決定要處理校刊時，我首先把書自炊，即是自行把書本數碼化。我會先把書本的書脊裁掉，方面整理成一疊紙後掃描，我試過用美工刀一頁一頁撕出來，後來發現拿去影印舖一刀切快捷得多。親眼看着書被炊，下刀那刻也會心痛，裁掉的書不能再回復原貌，就跟小時候替芭比公仔剪頭髮一樣心情。最後我託朋友幫忙，把它們全部掃描成電子書，大功告成。其實即使沒有把校刊掃描，如果想翻看校刊，也可以問中學同學借啊。大家自炊時務必尊重知識產權，只供自己閱讀，勿放上互聯網共享。

另外，由於校刊載有個人資料，所以我最後做了碎紙處理，處理完的那刻，不只是手上的重量消失了，連內心也覺得輕盈。只要細心聆聽內心的聲音，認真思考物品和自己的關係，才能不再被紀念價值或其他藉口羈絆，真正過着自由的生活。

在保留與捨棄之間，最後我告訴自己：掉了校刊不代表會突然失去中學學歷，證明你畢業的是畢業證書；掉了校刊不代表你會突然忘記你的中學同學、或中學同學會忘記你。（《栀子花開》劇照）

中學同學紙仔和信

我一直留着兩大箱中學同學和朋友寫給我的紙仔和信件。幾年前，我丟掉了一整箱，感覺紙仔和信的數量終於到了「受控制」的水平，餘下的那一箱就一直放在家裹。在二O一七年年尾，我終於開始整理餘下那箱紙仔和信件。而開始的原因是我跟一位認識多年的朋友意見不合，當然不是「小學雞」這兒跟你鬧不快那頭就要全部丟掉你的信那種，但這事的確令我反思所有舊同學和朋友的關係。

整理信件的過程需要把所有信件和紙仔重新看一次，我花了好幾晚處理。那些信件的內容已是二十多年前的事，即使現在重溫，細節已經不太清楚，有些「斷片」的情況。我大致把信件和紙仔分了五類：

一、連自己也記不起對方是誰的紙本（有些紙仔是沒有署名的）

二、內容空洞沒意思的紙本（上堂很悶、待會到哪裹食飯之類）

三、完全不會再聯絡的人的紙本

四、紙本的內容完全和自己無關（說其他人壞話、別人的家事）

五、現在還有聯絡的同學或朋友的紙本

第一、第二類直接丟掉，第三、第四類選擇性地掃描，其餘丟掉，最後只留下第五類「現在還有聯絡的同學或朋友的紙本」，數量大概只有之前的兩成左右，只需一個鞋盒就能全部裝起；其餘的八成信件和紙仔，被我一把火燒掉了。

中學同學的紙仔和信是不少人會選擇收藏的東西，很多人相信這是中學生活友誼的證明。(《你好，之華》劇照)

現在回想為何一直留着那些紙仔和信件，其中的原因是想提醒自己曾經有很多朋友，那些是中學生活友誼的證明，但留着那些不代表現在仍是友誼永固；人到了中年才明白，大家有着不同的路，維繫關係要靠雙方努力，不用勉強；加上跟別人合不合得來，只回首過去「吃老本」是不夠的。最後我跟這位老朋友沒有翻臉，反而這事令我們打開心扉，留不留着之前老友的證據根本和我們友誼無關。

以上內容節錄自《執屋——50個告別雜物提案》。

《執屋——50個告別雜物提案》封面。（非凡出版）

書名：《執屋——50個告別雜物提案》

作者：阿橙

出版商：非凡出版