誠品2019年10大暢銷書　蔡康永教EQ奪冠　狠批林志玲：太忽略自己

台灣藝人蔡康永才華洋溢，集主持、作家、導演於一身，剛剛他的著作《蔡康永的情商課：為你自己活一次》獲台灣誠品書店選為2019年度TOP10的書藉。 蔡康永是一位犀利直率、謔而不虐的才子，社交技巧一流，是演藝圈中的榜樣，他更出書分享如何好好說話，做一個討人喜歡的人，然而他發現說話重要，但也不及「做自己」重要。

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台灣藝人蔡康永集主持、作家、導演於一身，他的作品最近獲台灣誠品書店選為2019年度暢銷書第一。（VCG）

蔡康永：我們應該為自己活一次

身為圈中人，蔡康永非常明白說話之道，甚麼能說，甚麼不能說。

他更是在一個傳統上海思想的家庭中長大，家人的舉止都令他深明客人至上、以禮相待的重要性，他也流着這般的血，所以「做自己」不代表沒有禮貌，最理想的狀況是做自己和與人相處取得平衡。

蔡康永與林志玲是圈中好友。（VCG）

很多人說林志玲是圈內EQ高的典範，在我看來，她一直溫柔待人，有點太忽略自己了。 蔡康永

要清楚自己是甚麼樣的人才知怎樣做自己，蔡康永曾接受《一条》訪問透露對對志玲說：「不要那麼忽略你自己，要更多地探索你自己，以及讓她呈現出來。」，在他的角度，周杰倫是能做自己且高EQ 的人，他知道自己要甚麼，拍電影、做導演、結婚生子，他不斷探索自己而且都做到了，在過程中是辛苦的，但他不曾喊辛苦，不敷衍別人，不傷害別人，因為他一直追隨自己想要的人生，何必要呻苦。

貫徹活出自己人生，蔡康永對於職場也有些見解：

你的青春有幾年？你把青春獻給一個比你命還短的公司。 蔡康永

蔡康永在綜藝節目《奇耙說》談論加班的問題。（《奇耙說》擷圖）

不斷加班是為了自己的目標，還是失去人生？

早前蔡康永參加大陸綜藝節目《奇耙說》，討論現代人「奴性」非常高，每天也是朝九晚九地工作，甚至把自己的星期六也奉獻出來，過着一個「加班人生」，沒有了自己，這些都是我們想要的嗎？

我們的人生好像都是有既定模式，23歲大學畢業便要開始進入社會工作，幸運的，可能賺夠錢又或嫁了一個好人家，提早退休；普遍的，可能每天加班到60歲才退休，懵懵懂懂、卑躬屈膝地過了一生，有意思嗎？

蔡康永告訴我們，人生意義不該只有工作：「只要隨便去看一下就知道，現在公司都比我們的人生命短，一家公司能撐到10年的不到百分之十」，如果我們都把人生放在一家經常加班，不重視員工的公司，到頭來公司倒閉，你失去的不只是工作，而是人生；與其投放時間在一家不值得的公司，不如增值自己，找尋人生意義，沒有了工作，你並不會一無所有，更可能有別的人看到你的才華，改變接下來的人生。

按圖看蔡康永職場啜核金句：

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資料來源：一条