HANA寫信給自己宣洩　女生回信給10年前的我感動網民：莫忘初衷

歌手菊梓喬(HANA)早前出席電台節目《一圈圈》後，受傳媒訪問時，她分享自己每個月定期會寫一封信給未來的自己。每當她遇到不開心的事情就會寫下，然後一個月後打開信，提醒自己過去發生的事，她就會覺得以往煩惱的事情都是很渺小。女生們，你認為「未來」是什麼？它是一份「期待」？還是一個「夢想」？寫一封信給未來的自己，是最好的自我對話，更有心理專家指有此舉有效紓解情緒，撫平心靈創傷。利用文字記錄現在，緬懷過去，展望未來。

菊梓喬因為新歌《逆光飛翔》宣傳受傳媒訪問，她提及希望用新歌帶給大家正能量，因而被問及她是否一個正能量的人，HANA曾坦言自己在朋友前會保持正能量的一面，但私底下都會有負能量的時候，她會一個人自我檢討和流淚宣洩，又或者寫信給自己紓援情緒。她表示自己有個寫信的習慣來處理壓力，會每個月定期寫一封信給自己，有時寫給一個月後，有時會寫給一年後。

33歲的HANA上電台節目宣傳新歌《逆光飛翔》，認為新歌充滿溫暖和正能量。(Facebook@HANA 菊梓喬)

她用文字紀錄不快的事、表達當刻心情，提醒自己一個月後拆信，再回顧一個月前自己在意的事。原來她這個習慣早在她10歲就開始，HANA覺得這個方法讓她進步，每當她回顧往事時，就會慨嘆以往曾經煩惱的事情都變得渺小。她坦言之前遇上的問題原來都是可以解決的，不是想像中那麼大的事。

她很少與友人提及自己的不快樂。所以習慣寫信，渲泄心情，安撫自己的情緒。(FACEBOOK@HANA_菊梓喬)

「穿越時空的信」收到十年前的信 夢想達成感動回信



寫信向未來的自己對話，必須抽一個獨處寧靜的空間，真誠的面對自己。如果拿起筆仍是腦袋一片空白的，這可能是因為一直壓抑自己對生活的感受。其實不用思考太多，只需憑心出發，將直覺所想的都寫下來，安靜的聆聽自己內心的說話。台灣一個女網民在Dcard討論區上，分享自己讀取十年前自己寫下的信。她因為放假回鄉，趁機整理房間時，意外發現日記掉出一封「穿越時空的信」，「未來的XX收」信封標題的字充滿稚氣，而背面是「當妳看到信時，不知隔了幾年了，答應過自己，長大後才能看」。當時還是少女的她，是如此簡單直接的寫上心聲。

【點撃看】十年前的信，少女問了...

事隔10年，女網民坦言她早就忘記信的內容，當刻打開信時感到十分緊張，連手都發抖。上款是「給未來的自己」，信中問道自己有否考上音樂系，亦勉勵自己要成為有理想的人。女網民讀信後，決定回信給過去的自己，寫下這10年來的自己點滴。她的回信中提及自己有完成夢想，入了音樂研究所為學業打拼，成為了音樂老師。她表示明白自己的目標，仍在音樂的路上奮鬥。「謝謝妳的努力成就今天的我，雖然不敢說自己很成功，但我依舊努力着」，她寄望未來的十年追夢，繼續活得精彩，又提醒自己：「莫忘初衷，有夢最美。」這個帖文感動大批網民，引來共鳴。

十年後的她給過去自己解答問題，原來她在音樂路都仍然不放棄，成功堅守自己的理想。（「Dcard討論區」圖片）

願未來的自己：「願你走出半生，歸來仍是少年」

北京就有一個中二女學生張詠言在學校「人生導航」的寫作功課中，寫了一封信給長大後的自己，這封《願你》的未來書信在網絡旋即爆紅。張同學在文中寄託出自己美好的願望，剖白心聲希望自己「平安無事地度過青春期，但別平安無事地度過青春」。王允閱老師在閱後都寫上評語：「實在酣暢又深刻！陽光又溫暖！說出了很多人到中年的人想說的話！」老師隨即將文章轉發到微信的朋友圈，結果引起網民共鳴，不斷轉發。文筆不只意境細膩，更是筆觸動人，說中很多有經歷的人的心聲。

【點撃看】精警金句願你有盔甲也有軟肋。善良得有原則，感性得有底線。

張同學在信中不斷提醒自己長大後處理問題應有的心態，審視自己的個性，反思自己的人生。張同學在信的最後寫上：「不覺寫了這麼多，希望你別讓它們都變成空話。我是不是太注重「以後」了？未來是什麼樣的就交給未來的自己回答吧，誰知道明天會發生什麼，你知道嗎？」她認為未來存在很多的未知，只是希望自己今天所提點的說話，在今後都牢牢記著，保持初心，積極的態度。

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台灣「未來郵件」服務 最耐可30年後才寄出信件！韓國超高人氣的信件咖啡店！

看過HANA及網民的感動分享後，也想寫一封信給未來的自己嗎？台灣郵局就有「未來郵件」的服務！只要寫明指定寄送日期及收件地點，郵件就會在約定時間送出。郵局都有保管年限，寄件日期可以選在未來15天，最久甚至30年，除了支付郵資都要多付保管費。如果過11年之後就要按年加收費用。另外這個服務的收信者不限，大家都可以寫一封信給你的朋友，在預定時間才送出。這個服務亦都包括包裹寄運，與友人一起做時空膠囊都不再是難事！

「The Space Filled With You 널담은공간」韓國首爾超高人氣的信件咖啡店！(Instagram@thespacefilledwithyou)

另外，韓國首爾龍山區有一間超高人氣的信件咖啡店「The Space Filled With You 널담은공간」， 店內有信紙、信封提供，和超級大型的木製信件櫃，讓不少女生慕名而來！客人可以一邊喝咖啡，一邊寫信件。然後因應想寄出的日期，放入櫃內。店員就會根據櫃子上的指定日子，在一年後寄出。旅遊時不妨寫一封信，給自己最特別的韓國手信！

【點撃看】高質文青熱點：食粒馬卡龍再寫信！簡約木系365日信件櫃 ！

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記事表達 從文字中走出黑暗

在動盪的生活中，大大小小的壓力和創傷都會令人情緒十分低落。不過文字有一種力量，可以讓人找到目標，是紓發情緒的最佳方法。哈佛醫學院曾指人可以藉著撰寫有關因經歷創傷或壓力過大的生活，以紀錄自己的思想和感覺，能有助人應對事件的情感影響。 這種「表達式書寫（expressive writing）」對於嚴重抑鬱症或創傷後壓力症候群患者十分有用。

和未來的自己說話比和過去的自己說話容易許多！(Debby_Hudson/unsplash)

之前德克薩斯大學奧斯汀分校心理學系主任James W. Pennebaker博士對表達式書寫的益處進行研究，研究發現曾寫下創傷事件的學生向校園健康中心求助的頻率相對減少，更少服用止痛藥。根據參與者的血壓及心率分析，研究人員表示人在初期時，會感到不安，但最後他們有達至釋懷的效果。研究發現人透過寫下創傷，能有助調節情緒，更可讓人重新思考之前的創傷經歷，並賦予意義。人了解自己真實的一面，尋找自我，進一步清楚價值觀，明白自己的脆弱和哀傷後，就要記得，將盼望和好奇心寄語未來。

在動盪的生活之中，將一直抑壓的心情釋放吧！不如明天清早，趁自己睡醒的時候，一個人寫一封信給一年後的自己。(Annie_Spratt/unsplash)

或許對未來一片茫然，但可以從過去中找到線索，審視自己過去的事，就當作反思人生的機會，整理過去所有的得與失，整理人生路上的曲折，明白是因為過去的選擇而成為今天的「我」。我們返回不了過去，卻可以展望將來。這樣就可以寫信給未來的自己。「過去」成就「今天」，「今天」成就「未來」。

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