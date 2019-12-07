近日蔡思貝被爆與胡鴻鈞秘戀！28歲的蔡思貝入行以來一直都站在輿論的中心，從她參選香港小姐出道至今，她所受的批評比讚好還多，不只是外表、演技還個性，都曾經成為過別人的笑柄，她曾經說過無論她做什麼很多人都不喜歡她，所以連她自己都不喜歡自己。 不過蔡思貝沒有因此放棄，而是用實力證明自己，除了演技有很大進步之外，她的穿搭外型進化史更是讓人驚艷。在近日鬧哄哄的緋聞以外，她的努力進化史同樣也是值得注目。

蔡思貝從出道至今一直都是輿論的焦點，不論做什麼都是負評如潮。(sisleychoi@IG)

取得港姐亞軍 「美貌」卻是被嘲笑焦點

蔡思貝憑著亮眼的表現在2013年取得港姐亞軍，當時的她皮膚十分黝黑，而且身材瘦削，缺乏星味。最為人樂道的就是當時蔡思貝樣子被網民嘲笑撞樣網絡紅人「達哥」和木村拓哉，更為她取名為「蔡思達」，讓她十分介懷。不過一切都是造型問題，出道時的蔡思貝不論是長髮還是短髮都讓面型顯得又闊又男性化，妝容有時淡到黝黑的膚色都沒有修飾好，有時就突顯了嘴大暴牙的缺點，也不知道是不是得罪了造型師。

蔡思貝在2013年取得港姐亞軍，冠軍的陳凱琳和季軍的劉佩玥顏值明顯比當時的她高。(VCG)

蔡思貝的造型黑歷史：

+ 4 + 3 + 2

無論做什麼很多人都不喜歡，所以連自己都不喜歡自己。

用實力證明自己 演技大有進步

蔡思貝一出道很快就在幾部電視劇中擔任重要角色，甚至經驗不夠已經可以擔正女主角，演技生硬又沒有技巧，引起不少觀眾的反感，再加上之後的假學歷事件，讓她的形象插水。不過後來蔡思貝嘗試飾演更多突破自我的角色，例如在《踩過界》中的癲姐一角就讓觀眾刮目相看，更獲得了「最受歡迎電視女角色」獎項， 之後在《鐵探》、《大帥哥》不論是演技還是台詞功力都有明顯的進步，讓她的形象大獲好評，觀眾緣也增加了。

蔡思貝後來開闊戲路，不惜醜化自己，終於在《踩過界》 中以癲姐一角讓觀眾刮目相看。(sisleychoi@IG)

接受大家的批評 不斷改善造型

隨著觀眾對蔡思貝的改觀，她的形象變得愈來愈好，也懂得接受大眾對她外形的批評，不斷改善自己的造型，變得愈來愈漂亮。在2017勁歌金曲頒獎典禮中，蔡思貝和其餘4位港姐一起拍攝了《到此一遊》的MV，當中蔡思貝被大讚造型和身材都最吸引，而且舞技比其她幾位好，女人味十足。

蔡思貝在2018年的TVB台慶中的造型更被讚是仙氣十足，就像是森林中的精靈一樣靈氣十足。(VCG)

蔡思貝的性感造型令人眼前一亮：

得到愈來愈多讚賞和認同的蔡思貝自信心也愈來愈大，每次出席頒獎典禮的造型都愈見進步，仙氣十足，她更為拍劇而剪了一個清爽又俐落的短髮，同樣大獲好評。短髮的蔡思貝就連衣著都變得幹練又有型，可以成熟又可以性感，造型百變，一改以往沉悶又俗氣的感覺。

蔡思貝在頒獎典禮造型充滿仙氣：

+ 7 + 6 + 5

突出纖瘦骨感身材 衣著時尚百變

蔡思貝在日常的穿搭也有不少改變，她懂得突出自己纖瘦骨感的身材，加上俐落又有個性的短髮讓她的五官更立體精緻。穿搭上也是走型格時尚路線，有時又會散發女人味，愈來愈有魅力，星味十足，就連氣場都和以前不一樣了。

蔡思貝日常穿搭造型：