12星座誰是心機女　最讓同性討厭？金牛深不見底　白羊愛出風頭

「同性相斥」不只是物理定律，更適用於人際關係上，尤其常見於女生之間的友誼。女生面對同性時，仿佛總有與生俱來的「敵意」，說話比對着異性更刻薄。正因如此，有同性緣的女生比起有異性緣的女生更難得。

女生之間能毫無隔閡地相處，絕對是難能可貴。（《閨密》劇照）

男女看法大不同，在男生眼中公認的「女神」，往往可能是女生討厭的對象。數年前引起很大迴響的電影《撒嬌女人最好命》就是個好例子，戲中溫柔可人的隋棠，懂得適時示弱，在男生眼中是個我見猶憐的「小白兔」，在女生眼中卻是不折不扣的「綠茶婊」。又如只會裝笨裝無辜的女生，在男生眼中是天真可愛，在女生眼中卻是虛偽做作。有些女生即使明知自己的男性朋友有女友，仍用「好兄弟」名目與對方做出曖昧行為，她們在男生眼中是率直爽朗、不拘小節，在女生眼中卻是不懂避嫌。

或許有不少男生是視覺動物，只要女生外形姣好，就會忽略對方一切缺點。所以，往往女生看女生，總會看出些男生看不到的細節。雖然女生對同性朋友挑剔，但仍有些女生可以做到「同性相吸」，到底她們身上又有甚麼特質？讓我們從一起看看女生喜愛和討厭的星座是......

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