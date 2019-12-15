【女生香港地】特色海景下午茶推介　BAILEYS甜品充滿驚喜！

有時候於家中無所事事也是減壓的一種方法，以睡到自然醒作為慵懶假日的開始，懂你的朋友也不會把約會時間定得太早，下午茶時刻便算剛剛好。若你對餐廳的風景與美食同時富有要求，以下的三間餐廳或會是你的心水。

BAILEYS x The French Window「田園風下午茶」

The French Window與BAILEYS合作推出《BAILEYS醉人週末下午茶》，將香醇濃滑的BAILEYS甜酒加入一系列甜點之中。（餐廳提供）

The French Window的設計仿如玻璃屋，在享受美食之餘，同時可欣賞窗外維港景色，與閨密度過一個輕鬆愜意的下午。最近，The French Window與BAILEYS合作推出《BAILEYS醉人週末下午茶》，將香醇濃滑的BAILEYS甜酒加入一系列甜點之中，味道甜而不膩。為配合主題，餐飲同樣加入了BAILEYS元素，於四款充滿聖誕氣息的限定雞尾酒中，「冰菓朱古力咖啡」最為吸引，泡咖啡、朱古力醬與BAILEYS絕對是完美的配搭。

《BAILEYS醉人週末下午茶》

日期：2019年12月7日至2020年2月23日（每日供應量有限，敬請預訂。）

時間：下午3時至5時30分，逢周末及公眾假期

地點：中環港景街1號國際金融中心商場3樓3101號鋪

Isabel Marant x Maison ES「地中海特色下午茶」

法國品牌Isabel Marant與Maison ES聯手打造地中海特色下午茶（餐廳提供）

位於灣仔星街的Maison ES以浪漫的法國花店為設計概念，餐廳裝潢別致，大部分的傢俬均是由餐廳主理人從歐美搜羅回來的古董。香港少有品嚐地中海菜式的餐廳，法國品牌Isabel Marant與Maison ES聯手打造地中海特色下午茶，於法式料理中加入異國風情的獨特元素，的確是種另類體驗。下午茶中數到最具特色的美食，就不得不提香甜小米沙律，雖然是地中海的常見菜式，口感卻細膩富層次，清爽開胃。

Isabel Marant x Maison ES 「地中海特色下午茶」

日期：2019 年 11 月 16 日至 2020 年 1 月 5 日，逢星期六、日及公眾假期

時間：下午 3 時至 5 時（最後點菜時間）

地址：香港灣仔星街 No. 1A（入口位於電氣街）

Hue 維港景色下品嚐澳洲特色菜

Hue位於香港藝術館，全場均設有巨型玻璃窗，可欣賞到迷人海景。（餐廳提供）

Hue位於香港藝術館，全場均設有巨型玻璃窗，喜歡欣賞落霞的女生不妨與朋友來個Early dinner。餐廳的菜式充滿澳洲風味，新鮮食材從肉類、海鮮到蔬菜均一應俱全。此外，喜歡甜品的女生絕對不能錯過餐廳的精緻甜品！餐廳更會於晚餐的尾聲提供甜品餐車服務，侍應會把餐車推到桌子前，逐一介紹是日精選蛋糕；如果是「朱古力控」的朋友，絕對不能錯過「經典72% 黑朱古力撻配雲尼拿忌廉和榛子朱古力醬」，入口濃郁香甜的滋味，包你一試難忘。餐廳同時提供多款特色雞尾酒，一邊欣賞海景，一邊輕呷一杯，為你的晚餐劃上完滿的句點。

+ 4 + 3 + 2

Hue

地址：香港藝術館一樓