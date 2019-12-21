【聖誕好去處2019】3大最好氣氛聖誕市集　記者$300以下禮物精選

香港有不少大商場都是一式一樣的連鎖店，難免讓人覺得厭倦，近年，市集越來越流行，幾乎每個週末都會舉行市集。然而，市集的攤檔質素也越來越參差，不時出現價錢高昂的「淘寶貨」。身邊有不少每個星期都會逛市集的「狂迷」，熱情也漸漸退卻了。今年聖誕節也有多個市集舉行，不想再次「中伏」？記者精選以下3個打卡與購物都能兼備的聖誕市集。

PMQ Christmas Bazaar

PMQ元創方於12月13日至29日舉行聖誕市集，場內有英國藝術家Morag Myerscough的藝術展覽，並且設有不少打卡位。而市集有超過100個本地和歐陸品牌可供選購，貨品種類不少，包括飾物、食物、皮鞋等，選物品質好但價錢稍貴。如果預算不夠的小資情侶，不妨預先報名參加場內的各種工作坊，特別推介較實用的金箔牛仔布袋、純銀摺心型吊墜工作坊，花費數百元即可為摯愛送上有心思的手製禮物，絕對超值。

颱風塌樹製成的聖誕樹。（PMQ Facebook）

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活動詳情 日期及時間：2019年12月13日至12月29日 11:00-19:00 地點：中環鴨巴甸街35號PMQ 元創方地面廣場

Sanrio Characters 聖誕手作市集

Sanrio characters 聖誕手作市集將會於12月24日至1月1日期間在市集常駐地D2 Place舉行，如果你是Sanrio迷，就一定不能錯過這次市集。場內一貫會有不同本地設計或手作品牌擺攤，但他們獲得授權推出與Sanrio角色Crossover的產品，將Hello Kitty、大口仔、布甸狗等可愛的卡通人物以全新方式呈現，更有不少產品帶有本土特色，Sanrio的粉絲不妨入場支持「香港製造」的手作品。D2 Place也一如既往舉行飄雪活動，也與本地插畫家Johnee合作舉行Gala Galaxy展覽，其中最特別的是成人限定的Party Room，展示有「少少鹹」卻頗有趣味的藝術裝置，讓你和另一半可以盡情打卡。

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成人限定的打卡區域。（D2 Place Facebook）

活動詳情 Sanrio Characters 聖誕手作市集 日期及時間： 2019年12月23日 14:00-20:00 2019年12月24日至2020年1月1日 13:00-20:00 地點：長沙灣長順街15號 D2 Place ONE 2樓 The Space Gala Galaxy展覽 日期：即日起至2020年1月5日（逢星期一暫停開放，12月24日及31日除外） 時間：12:00-21:00（設人數限制，每節20人） 地點：九龍荔枝角長順街15號D2 Place二期 The Garage (G/F)

Little Field 小隱於野 Christmas Market

餐廳小隱於野店如其名，位置十分隱世，連Open Rice也未能搜尋到它們的名字，在大嶼山長沙沙灘旁邊，10月初才開業，店內主要供應西餐和酸種麵包。餐廳將會於12月20-25日舉行迷你的聖誕市集，購物選擇不多，但有各種節日特色小食，如應該是全港獨家杏仁膏（Marzipan）內餡的月亮狀曲奇、店主特選的橄欖油等。市集於沙灘舉行，氣氛應該不錯。如果希望過一個安靜的聖誕，不妨到此逛市集，再一嚐隱世餐廳的味道。